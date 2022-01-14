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США (20980) Салліван Джейк (290)

США опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України, - Салліван

США опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України, - Салліван

США протягом 24 годин опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України.

Про це під час брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на НВ.

За його словами, може йтися про фабрикацію Москвою підстав, щоб звинуватити Україну в "підготовці неминучої атаки на російські сили на сході України".

Читайте також: Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції, - Салліван

Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони (РФ. — ред.) готують його знову. Адміністрація матиме додаткові деталі щодо того, що ми бачимо в плані створення приводу, якими ми поділимося протягом наступних 24 годин", — зазначив Салліван.

З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього залучать близько 175 тисяч військовослужбовців РФ.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США назвали "хвастощами" заяви Москви щодо перекидання військ РФ на Кубу та у Венесуелу і пообіцяли відповісти у разі чого
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Топ коментарі
+6
США публікують дані розвідкипро планиРосії щодо України

А ЗЄЛЄ пофиг
Оно ждет не дождется когда ж уже придут "братья" и можно будет наконец заглянуть в глаз убийце хохлов, которые так его раздражают своей мовой, вышыванками, бандерами…

Ему это все чуждо.
Оно и хотело бы быть на троне в Украине, но чтоб она была не украинской
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14.01.2022 11:12
+5
Кацапи деградують в своїх фейках.
Зєля та атака на справжніх ворогів України несумісні.
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14.01.2022 10:42
+4
та не, 25 бывших послов и конгресменов ****** ему прописали недавно
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14.01.2022 10:45
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м.Черкаси,третій день поспіль "мінують" школи і ТЦ.
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14.01.2022 10:40 Відповісти
шо ? чому наші ТВ ЗМІ мовчать ? дай посилання на публічну інформацію
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14.01.2022 10:47 Відповісти
какое тебе посылання дать? зайди на сайт черкасских новостей и почитай. Я подтверждаю сказанное
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14.01.2022 10:54 Відповісти
Кацапи деградують в своїх фейках.
Зєля та атака на справжніх ворогів України несумісні.
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14.01.2022 10:42 Відповісти
Салливана , характеризуют как сторонника раши . Потому не понятна его забота про Украину . Может Зе его переубедил или это какой-то хитрый план . Вопрос присутствует .
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14.01.2022 10:42 Відповісти
та не, 25 бывших послов и конгресменов ****** ему прописали недавно
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14.01.2022 10:45 Відповісти
його црушники переконали
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14.01.2022 10:47 Відповісти
Пєтя схоже домовився з "жму руку, обнімаю" про створення приводу для нападу на Україну.
Чакаємо 17.01
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14.01.2022 11:04 Відповісти
Чакайте
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14.01.2022 11:13 Відповісти
"Надо дать орден дружбы"

После того, как в январе 2019 года в Украине разгорелся скандал в связи с тем, что ЗЕЛЕНСКИЙ владел несколькими телекомпаниями в России, в российском Министерстве культуры утверждали, что не имеют ничего против сотрудничества с этими компаниями, а

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛЕЗНА ДЛЯ РОССИИ.

Об этом в интервью радиостанции Говорит Москва заявил заместитель председателя общественного совета Министерства культуры России Павел Пожигайло.

"Я видел его ролик про похороны "Порошенко". По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы.

Мне кажется, на сегодняшний момент ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛЕЗНА ДЛЯ РОССИИ, ПОТОМУ ЧТО ОН ТОПИТ ПОРОШЕНКО, который действительно русофоб..
Отметим, что ролие про "похороны"Порошенко" - это эпизод из сериала Слуга народа

https://nv.ua/world/geopolitics/polezen-ili-net-chto-govoryat-o-zelenskom-i-kak-otvechayut-na-ego-zayavleniya-vlasti-rf-50015425.html#_blank https://nv.ua/world/geopolitics/polezen-ili-net-chto-govoryat-o-zelenskom-i-kak-otvechayut-na-ego-zayavleniya-vlasti-rf-50015425.html
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14.01.2022 11:25 Відповісти
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА,

ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.

НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.

По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским.
Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным


https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001

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14.01.2022 11:30 Відповісти
США публікують дані розвідкипро планиРосії щодо України

А ЗЄЛЄ пофиг
Оно ждет не дождется когда ж уже придут "братья" и можно будет наконец заглянуть в глаз убийце хохлов, которые так его раздражают своей мовой, вышыванками, бандерами…

Ему это все чуждо.
Оно и хотело бы быть на троне в Украине, но чтоб она была не украинской
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14.01.2022 11:12 Відповісти
Задача Салливана понятна - запугать. НАТО запугать не удалось, но можно попробовать запугать Украину.
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14.01.2022 12:55 Відповісти
 
 