США опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України, - Салліван
США протягом 24 годин опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України.
Про це під час брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на НВ.
За його словами, може йтися про фабрикацію Москвою підстав, щоб звинуватити Україну в "підготовці неминучої атаки на російські сили на сході України".
Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони (РФ. — ред.) готують його знову. Адміністрація матиме додаткові деталі щодо того, що ми бачимо в плані створення приводу, якими ми поділимося протягом наступних 24 годин", — зазначив Салліван.
З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього залучать близько 175 тисяч військовослужбовців РФ.
Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи.
Будь ласка, зачекайте...
Зєля та атака на справжніх ворогів України несумісні.
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После того, как в январе 2019 года в Украине разгорелся скандал в связи с тем, что ЗЕЛЕНСКИЙ владел несколькими телекомпаниями в России, в российском Министерстве культуры утверждали, что не имеют ничего против сотрудничества с этими компаниями, а
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛЕЗНА ДЛЯ РОССИИ.
Об этом в интервью радиостанции Говорит Москва заявил заместитель председателя общественного совета Министерства культуры России Павел Пожигайло.
"Я видел его ролик про похороны "Порошенко". По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы.
Мне кажется, на сегодняшний момент ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛЕЗНА ДЛЯ РОССИИ, ПОТОМУ ЧТО ОН ТОПИТ ПОРОШЕНКО, который действительно русофоб..
Отметим, что ролие про "похороны"Порошенко" - это эпизод из сериала Слуга народа
https://nv.ua/world/geopolitics/polezen-ili-net-chto-govoryat-o-zelenskom-i-kak-otvechayut-na-ego-zayavleniya-vlasti-rf-50015425.html#_blank https://nv.ua/world/geopolitics/polezen-ili-net-chto-govoryat-o-zelenskom-i-kak-otvechayut-na-ego-zayavleniya-vlasti-rf-50015425.html
ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским.
Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
А ЗЄЛЄ пофиг
Оно ждет не дождется когда ж уже придут "братья" и можно будет наконец заглянуть в глаз убийце хохлов, которые так его раздражают своей мовой, вышыванками, бандерами…
Ему это все чуждо.
Оно и хотело бы быть на троне в Украине, но чтоб она была не украинской