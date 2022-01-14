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Буковина (841) дороги (3033) Велике будівництво (741)

Дороги до буковинських Карпат відновлять у найближчі роки, - ОДА

Дороги до буковинських Карпат відновлять у найближчі роки, - ОДА

У найближчі роки в Чернівецькій області планують відремонтувати шляхи до віддалених населених пунктів та туристичних магнітів буковинських Карпат.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Дороги до Шепоту, Конятина, Довгопілля, Путили та інших сіл Буковини відновлюватимуть за програмою "Велике будівництво".

"Торік разом із Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області ми розпочали цю роботу, розробили необхідну проєктно-кошторисну документацію, і вже зараз у нас є визначені підрядники на більшість ділянок, що дозволяє нам у наступні роки поремонтувати їх та забезпечити нормальний проїзд до Шепоту", – сказав перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк.

За його словами, забезпечення віддалених громад якісним транспортним сполученням є пріоритетним завданням. Також якісні і безпечні дороги сприятимуть туристичній привабливості Чернівецької області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" відремонтували та побудували понад 14 тисяч км доріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять медзакладів почнуть реконструювати та будувати на Черкащині вже цього року, - ОДА

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"за програмою "Велике будівництво".

В той час. коли є загроза втрати державності і великої війни, програма велике крадівництво - це те, за що теперешню зелень обов'язково потрібно буде судити, і бажано народним судом.
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14.01.2022 12:40 Відповісти
На гвинтокрилах літати забороняють,на автомобілі трясе на кожній ямці так,що ніяка "колумбійська мука не допомагає",то щож робити? Тільки будувати нове.А про загрозу втрати держави воно не вірить.Живе одним часом😠мухожуй зелений🐸🤢😡
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14.01.2022 12:45 Відповісти
нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. ©
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14.01.2022 13:01 Відповісти
Я так розумію, що з газом і електроенергією, як і з субсидіями нужденним на Чернівеччині все в порядку?
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14.01.2022 13:14 Відповісти
(дивитися тре зі звуком! обов"язково!!!)

https://youtu.be/vpxMGn8g8ME

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14.01.2022 13:47 Відповісти
🤓даже свині розуміють Куди їх везуть,А наші 73% виходить тупіші за свиней🤔
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14.01.2022 14:27 Відповісти
Да уже не 73,а 90%,,и не избирателей,а всехукраинских граждан.отстаёте от жизни.
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15.07.2022 15:30 Відповісти
Як би там не було, а в Карпатах завжди классно відпочивати. Ми ось так в одному готелі проводили власний відпочинок, тут https://taor.com.ua/kids/ все сподобалося власне. Особливо з дітьми завжди є чим зайнятись
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15.07.2022 13:30 Відповісти
Банки,дороги и связь,должны работать бесперебойно и качественно.
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15.07.2022 15:32 Відповісти
 
 