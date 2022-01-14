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Буковина (888) дороги (2472) Большая стройка (728)

Дороги в буковинские Карпаты восстановят в ближайшие годы, - ОГА

Дороги в буковинские Карпаты восстановят в ближайшие годы, - ОГА

В ближайшие годы в Черновицкой области планируют отремонтировать дороги в отдаленные населенные пункты и туристические магниты буковинских Карпат.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Дороги в Шепот, Конятин, Долгополье, Путилу и другие села Буковины будут восстанавливать по программе "Большая стройка".

"В прошлом году вместе со Службой автомобильных дорог в Черновицкой области мы приступили к этой работе, разработали необходимую проектно-сметную документацию, и уже сейчас у нас есть определенные подрядчики на большинство участков, что позволяет нам в последующие годы поремонтировать их и обеспечить нормальный проезд в Шепот", – сказал первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк.

По его словам, обеспечение отдаленных громад качественным транспортным сообщением является приоритетной задачей. Также качественные и безопасные дороги будут способствовать туристической привлекательности Черновицкой области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" отремонтировали и построили более 14 тысяч км дорог.

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"за програмою "Велике будівництво".

В той час. коли є загроза втрати державності і великої війни, програма велике крадівництво - це те, за що теперешню зелень обов'язково потрібно буде судити, і бажано народним судом.
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14.01.2022 12:40 Ответить
На гвинтокрилах літати забороняють,на автомобілі трясе на кожній ямці так,що ніяка "колумбійська мука не допомагає",то щож робити? Тільки будувати нове.А про загрозу втрати держави воно не вірить.Живе одним часом😠мухожуй зелений🐸🤢😡
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14.01.2022 12:45 Ответить
нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. ©
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14.01.2022 13:01 Ответить
Я так розумію, що з газом і електроенергією, як і з субсидіями нужденним на Чернівеччині все в порядку?
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14.01.2022 13:14 Ответить
(дивитися тре зі звуком! обов"язково!!!)

https://youtu.be/vpxMGn8g8ME

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14.01.2022 13:47 Ответить
🤓даже свині розуміють Куди їх везуть,А наші 73% виходить тупіші за свиней🤔
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14.01.2022 14:27 Ответить
Да уже не 73,а 90%,,и не избирателей,а всехукраинских граждан.отстаёте от жизни.
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15.07.2022 15:30 Ответить
Як би там не було, а в Карпатах завжди классно відпочивати. Ми ось так в одному готелі проводили власний відпочинок, тут https://taor.com.ua/kids/ все сподобалося власне. Особливо з дітьми завжди є чим зайнятись
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15.07.2022 13:30 Ответить
Банки,дороги и связь,должны работать бесперебойно и качественно.
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15.07.2022 15:32 Ответить
 
 