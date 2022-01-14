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МОЗ дозволило клінічне випробування ліків від COVID-19

МОЗ дозволило клінічне випробування ліків від COVID-19

МОЗ України дозволив проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для лікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

В Наказі МОЗ №62 від 13.01.2022 сказано: "Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Так, досліджувати будуть порошок "Альтеплаза" і розчинник для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій.

"Відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III із послідовним адаптивним безперервним дизайном, що проводяться в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного введення альтеплази курсом до 5 днів на додаток до стандартної терапії порівняно із застосуванням тільки стандартної терапії у пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією 19", - йдеться додатку до Наказу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ схвалила два нових препарати, рекомендованих для лікування COVID-19

МОЗ дозволило клінічне випробування ліків від COVID-19 01
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Топ коментарі
+4
Тебе у лісі виховували?
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14.01.2022 12:49
+1
Мож ща антиваксеры начнут перестраховываться при помощи медицины... Ведь так хныкали в пользу лiкiв.
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14.01.2022 12:45
+1
Досліди мають відбуватися, на прихильниках слуг.
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14.01.2022 12:48
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Мож ща антиваксеры начнут перестраховываться при помощи медицины... Ведь так хныкали в пользу лiкiв.
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14.01.2022 12:45 Відповісти
Тебе у лісі виховували?
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14.01.2022 12:49 Відповісти
Так-так-так , - клекотав кулемет... Один есть.
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14.01.2022 13:07 Відповісти
Вижу и второго лайконутого... пхи ...
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14.01.2022 13:10 Відповісти
Досліди мають відбуватися, на прихильниках слуг.
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14.01.2022 12:48 Відповісти
отмазка не в счет.
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14.01.2022 13:08 Відповісти
Це не відмазка.На комусь же мають тестуватися ліки.
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14.01.2022 13:30 Відповісти
А тепер уважніше прочитайте умови про одержання 1000 де чорним по білому написано що і даєте згоду для участі в експериментах.Ось вам і починаються єксперименти.
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14.01.2022 13:09 Відповісти
А де ж ми її прочитаємо навіть з цікавості?
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14.01.2022 13:24 Відповісти
Во, уже и третий со своими экскрементами пошел... Я же говорю, шо антиваксеры - тунеядцы, бо нормальные люди ща работают, бо щепились. А не бавлятся в тырнете.
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14.01.2022 13:12 Відповісти
Ось тут Ви помиляєтесь,я вакцинований із зеленим сертифікатом.А от Ви виходить не читали умови одержання цієї тисячі.Не читали тому що влада тими умовами не афішувала або із за Вашого невігластва
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14.01.2022 13:22 Відповісти
Главное, что бы крыски не пострадали.
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14.01.2022 13:28 Відповісти
 
 