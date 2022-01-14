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Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії

Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який продовжує безвізовий режим в'їзду до України та транзитного проїзду через українську територію для громадян Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про говориться в тексті указу, оприлюдненого на сайті глави держави.

"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2023 року", - зазначається в тексті документа.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

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Тепер попруть до нас на заробітки!
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14.01.2022 21:21 Відповісти
Чемоданы нарасхват пошли в тех туманных местах! Надо бы джину нам успеть нагнать к первой партии оттуда.
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14.01.2022 21:23 Відповісти
та оно же не врах себе?иначе як свободно будки шефиров лондонские посещать?
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14.01.2022 21:32 Відповісти
читал блог одного британца, который расписывал свои похождения по восточной европе. говорит, что в Украине дешевое жилье, хорошие рестораны за копейки, но будьте внимательны и не перепутайте, девушки одеваются тут как проститутки хоть такими они не являются
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14.01.2022 21:36 Відповісти
Большинство девушек в Европе и США за собой вообще не ухаживает, ногти не стрижены, прическа залежаная, одежда мятая и не опрятная...о помадах, макияже вообще молчу.

Потому так и считают, что если хорошо выглядит - значит на работе
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15.01.2022 00:03 Відповісти
nice! до речі на туманному альбіоні, тумани частіше по береговій лінії. до Лондона вони вже рідко доходять.
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14.01.2022 22:09 Відповісти
тобто тепер
Рома Абрамович
може приїздити до Бєні
на 90 діб без візи..Тай з Шифіром поспілкуватися..
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15.01.2022 10:15 Відповісти
 
 