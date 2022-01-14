УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10961 відвідувач онлайн
Новини
435 3
Велика Британія (5334) хакер (1335) Трасс Елізабет (172)

Велика Британія засуджує кібератаки на низку урядових сайтів України

Велика Британія засуджує кібератаки на низку урядових сайтів України

Велика Британія засуджує кібератаки на низку урядових сайтів України, повідомила міністр закордонних справ Елізабет Трасс.

"Велика Британія засуджує сьогоднішні кібератаки на уряд України", - написала Трасс у твіттері, передає Цензор.НЕТ

Вона також зазначила, що Північноатлантичний альянс НАТО розширить кіберспівпрацю з Україною, а також Велика Британія та союзники підтримають Україну експертами на місцях.

Як повідомлялося, Служба безпеки України разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч із 13 на 14 січня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз скликає безпековий комітет через кібератаку на урядові сайти України, - Боррель

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив кібератаки на низку українських урядових сайтів, здійснених у ніч проти п'ятниці.

В Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на урядові сайти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байдена проінформували про кібератаку на держустанови України, - Білий дім

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кого саме!?
показати весь коментар
14.01.2022 21:46 Відповісти
Я теж засуджую.
показати весь коментар
14.01.2022 21:48 Відповісти
А Клован-то хоть засудил, или дерьмаку поручил это сделать?
показати весь коментар
14.01.2022 21:57 Відповісти
 
 