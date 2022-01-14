Велика Британія засуджує кібератаки на низку урядових сайтів України, повідомила міністр закордонних справ Елізабет Трасс.

"Велика Британія засуджує сьогоднішні кібератаки на уряд України", - написала Трасс у твіттері, передає Цензор.НЕТ

Вона також зазначила, що Північноатлантичний альянс НАТО розширить кіберспівпрацю з Україною, а також Велика Британія та союзники підтримають Україну експертами на місцях.

Як повідомлялося, Служба безпеки України разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч із 13 на 14 січня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз скликає безпековий комітет через кібератаку на урядові сайти України, - Боррель

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив кібератаки на низку українських урядових сайтів, здійснених у ніч проти п'ятниці.

В Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на урядові сайти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байдена проінформували про кібератаку на держустанови України, - Білий дім