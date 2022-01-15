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обстріл (27087) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

За добу російські війська здійснили два обстріли, українські воїни не постраждали

За добу російські війська здійснили два обстріли, українські воїни не постраждали

Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі двічі порушили режим тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 14 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - йдеться в ранковому зведенні на сторінці штабу Facebook у суботу.

Поблизу Водяного найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Причепилівки супротивник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Станом на 7 годину ранку, 15 січня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З воїном 17-ї ОТБр Віктором Кучеренком, який загинув унаслідок обстрілу військами РФ, попрощались на Миколаївщині

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оні і своих положат - нарожают і положат.. - ім настарть на все...
нарожают еще.... - і тех положат - ім насрать на все......
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15.01.2022 08:33 Відповісти
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15.01.2022 09:13 Відповісти
Как терпилы ей богу, и анонс такой же дебильный, впрочем как и власть.
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15.01.2022 09:19 Відповісти
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15.01.2022 14:40 Відповісти
Бойові коти ЗСУ

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15.01.2022 14:46 Відповісти
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15.01.2022 14:51 Відповісти
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16.01.2022 01:20 Відповісти
 
 