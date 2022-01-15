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Новости Война
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обстрел (25772) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

За сутки российские войска совершили два обстрела, украинские воины не пострадали

За сутки российские войска совершили два обстрела, украинские воины не пострадали

За минувшие сутки российские оккупационные войска на Донбассе дважды нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток нарушений не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За минувшие сутки, 14 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, одно с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в утренней сводке на странице Facebook штаба в субботу.

Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Причепиловки противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7 часов утра, 15 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

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оні і своих положат - нарожают і положат.. - ім настарть на все...
нарожают еще.... - і тех положат - ім насрать на все......
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15.01.2022 08:33 Ответить
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15.01.2022 09:13 Ответить
Как терпилы ей богу, и анонс такой же дебильный, впрочем как и власть.
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15.01.2022 09:19 Ответить
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15.01.2022 14:40 Ответить
Бойові коти ЗСУ

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15.01.2022 14:46 Ответить
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15.01.2022 14:51 Ответить
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16.01.2022 01:20 Ответить
 
 