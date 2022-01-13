Второй погибший 10 января под Крутой Балкой – Виталий Петренко. ФОТО
Виталий Петренко подорвался на неизвестном взрывном устройстве вместе с Ильей Супруном.
Об этом сообщила в фейсбуке заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова, передает Цензор.НЕТ.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Это случилось 10.01, г. Днепр потерял двух защитников. Военнослужащие 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун 23 года, и старший солдат Петренко Виталий 51 год", – говорится в сообщении.
Дмитрова отметила, что Петренко и Илья Супрун "сегодня возвращаются домой".
О дате и времени прощания станет известно позже.
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бійців 😪😪😪
Смерть москалям на нашій Землі 😡
Але мене гнітить те що вони підірвалися не на завданні на території ворога а у себе на позиції де ,,всі свої,,. Так хто якщо не командування допустило або скритого ворога або допуск посторонніх до наших нульових позицій?Може ще хтось і памятає діда із банкою меда на блокпосту?
Шановна редакція! Прошу виправити помилку в даній публікації цей загиблий ВІТАЛІЙ Петренко, а не Валерій. Це мій брат.
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