РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10964 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
27 070 33
смерть (9176) Донбасс (26950) потери (4268) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)

Второй погибший 10 января под Крутой Балкой – Виталий Петренко. ФОТО

Виталий Петренко подорвался на неизвестном взрывном устройстве вместе с Ильей Супруном.

Об этом сообщила в фейсбуке заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова, передает Цензор.НЕТ.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Это случилось 10.01, г. Днепр потерял двух защитников. Военнослужащие 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун 23 года, и старший солдат Петренко Виталий 51 год", – говорится в сообщении.

Дмитрова отметила, что Петренко и Илья Супрун "сегодня возвращаются домой".

О дате и времени прощания станет известно позже.

Читайте также: Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС

Второй погибший 10 января под Крутой Балкой – Виталий Петренко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+64
показать весь комментарий
13.01.2022 19:00
+63
показать весь комментарий
13.01.2022 18:59
+57
Вічна Пам'ять! Співчуття рідним.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.01.2022 18:59 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 19:00 Ответить
Вічна Пам'ять! Співчуття рідним.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:04 Ответить
Вічна пам'ять нашим Героям та щирі співчуття родинам , цих героїчних
бійців 😪😪😪

Смерть москалям на нашій Землі 😡
показать весь комментарий
13.01.2022 19:05 Ответить
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
13.01.2022 19:15 Ответить
Героям Слава!!!
показать весь комментарий
13.01.2022 19:17 Ответить
Слава Героям! Смерть рашистам!!!
показать весь комментарий
13.01.2022 19:21 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 19:42 Ответить
Вічна їм Память.Герої не вмирають.
Але мене гнітить те що вони підірвалися не на завданні на території ворога а у себе на позиції де ,,всі свої,,. Так хто якщо не командування допустило або скритого ворога або допуск посторонніх до наших нульових позицій?Може ще хтось і памятає діда із банкою меда на блокпосту?
показать весь комментарий
13.01.2022 19:26 Ответить
Мало того проти них порушено кримінальну справу про службове недбальство, з метою , щоб діти не отримали вилати за їх смерть.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:32 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 19:38 Ответить
за буковель, до последней капли соплей видпочывае
показать весь комментарий
13.01.2022 21:07 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 19:41 Ответить
Шмаркля з'явиться хоч на одні похорони загиблих,бо йому я бачу тільки ,**** на них.аби тільки перед Pu на коліна стати?
показать весь комментарий
13.01.2022 19:56 Ответить
вечная память
показать весь комментарий
13.01.2022 20:00 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
показать весь комментарий
13.01.2022 20:13 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показать весь комментарий
13.01.2022 20:42 Ответить
Как много за один день. Царство небесное Валерию. Не возможно читать такие новости.
показать весь комментарий
13.01.2022 21:05 Ответить
...пока зеленский катался на лыжах...
показать весь комментарий
13.01.2022 21:20 Ответить
Svitla Pam'yat'...
показать весь комментарий
13.01.2022 22:28 Ответить

Шановна редакція! Прошу виправити помилку в даній публікації цей загиблий ВІТАЛІЙ Петренко, а не Валерій. Це мій брат.

+++++++

+++++++

Співчуваємо. Інформації передано до редакції новин.

Адміністратор форуму.

показать весь комментарий
14.01.2022 08:23 Ответить
Дякую. На сайті виправили , а у фейсбуці ні.
показать весь комментарий
14.01.2022 09:37 Ответить
Добридень. Ви можете зв'язатися зі мною на ФБ? Прийміть мої співчуття.

https://www.facebook.com/gilead.kroaton/
показать весь комментарий
14.01.2022 11:00 Ответить
Хлопцям у цей час треба трохи поберегтися. Пуйло буде остаточно з розуму сходити і провокувати на кожному кроці. Бережіть себе вояки і хай Господь вас оберігає.
показать весь комментарий
14.01.2022 08:26 Ответить
Шана і співчуття батькам! Вічна па'ять про хлопців!
показать весь комментарий
14.01.2022 10:07 Ответить
Спочивай у мирі, справжній козаче...
показать весь комментарий
14.01.2022 16:01 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
14.01.2022 16:39 Ответить
 
 