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Другий загиблий 10 січня під Крутою Балкою - Віталій Петренко. ФОТО

Віталій Петренко підірвався на невідомому вибуховому пристрої разом Іллєю Супруном.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Це трапилось 10.01, м. Дніпро втратило двох захисників. Військовослужбовці 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, лейтенант Ілля Супрун 23 роки та старший солдат Петренко Віталій 51 рік", - йдеться у повідомленні.

Дмитрова зазначила, що Петренко та Ілля Супрун "сьогодні повертаються додому".

Про дату та час прощання стане відомо пізніше.

Також читайте: 23-річний десантник Ілля Супрун загинув на Донбасі 10 січня. ФОТО

Другий загиблий 10 січня під Крутою Балкою - Віталій Петренко 01

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Топ коментарі
+64
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13.01.2022 19:00
+63
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13.01.2022 18:59
+57
Вічна Пам'ять! Співчуття рідним.
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13.01.2022 19:04
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13.01.2022 18:59 Відповісти
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13.01.2022 19:00 Відповісти
Вічна Пам'ять! Співчуття рідним.
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13.01.2022 19:04 Відповісти
Вічна пам'ять нашим Героям та щирі співчуття родинам , цих героїчних
бійців 😪😪😪

Смерть москалям на нашій Землі 😡
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13.01.2022 19:05 Відповісти
Герої не вмирають!
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13.01.2022 19:15 Відповісти
Героям Слава!!!
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13.01.2022 19:17 Відповісти
Слава Героям! Смерть рашистам!!!
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13.01.2022 19:21 Відповісти
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13.01.2022 19:42 Відповісти
Вічна їм Память.Герої не вмирають.
Але мене гнітить те що вони підірвалися не на завданні на території ворога а у себе на позиції де ,,всі свої,,. Так хто якщо не командування допустило або скритого ворога або допуск посторонніх до наших нульових позицій?Може ще хтось і памятає діда із банкою меда на блокпосту?
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13.01.2022 19:26 Відповісти
Мало того проти них порушено кримінальну справу про службове недбальство, з метою , щоб діти не отримали вилати за їх смерть.
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14.01.2022 09:32 Відповісти
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13.01.2022 19:38 Відповісти
за буковель, до последней капли соплей видпочывае
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13.01.2022 21:07 Відповісти
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13.01.2022 19:41 Відповісти
Шмаркля з'явиться хоч на одні похорони загиблих,бо йому я бачу тільки ,**** на них.аби тільки перед Pu на коліна стати?
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13.01.2022 19:56 Відповісти
вечная память
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13.01.2022 20:00 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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13.01.2022 20:13 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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13.01.2022 20:42 Відповісти
Как много за один день. Царство небесное Валерию. Не возможно читать такие новости.
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13.01.2022 21:05 Відповісти
...пока зеленский катался на лыжах...
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13.01.2022 21:20 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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13.01.2022 22:28 Відповісти

Шановна редакція! Прошу виправити помилку в даній публікації цей загиблий ВІТАЛІЙ Петренко, а не Валерій. Це мій брат.

+++++++

+++++++

Співчуваємо. Інформації передано до редакції новин.

Адміністратор форуму.

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14.01.2022 08:23 Відповісти
Дякую. На сайті виправили , а у фейсбуці ні.
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14.01.2022 09:37 Відповісти
Добридень. Ви можете зв'язатися зі мною на ФБ? Прийміть мої співчуття.

https://www.facebook.com/gilead.kroaton/
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14.01.2022 11:00 Відповісти
Хлопцям у цей час треба трохи поберегтися. Пуйло буде остаточно з розуму сходити і провокувати на кожному кроці. Бережіть себе вояки і хай Господь вас оберігає.
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14.01.2022 08:26 Відповісти
Шана і співчуття батькам! Вічна па'ять про хлопців!
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14.01.2022 10:07 Відповісти
Спочивай у мирі, справжній козаче...
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14.01.2022 16:01 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.01.2022 16:39 Відповісти
 
 