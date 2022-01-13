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Другий загиблий 10 січня під Крутою Балкою - Віталій Петренко. ФОТО
Віталій Петренко підірвався на невідомому вибуховому пристрої разом Іллєю Супруном.
Про це повідомила у фейсбуці заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Це трапилось 10.01, м. Дніпро втратило двох захисників. Військовослужбовці 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, лейтенант Ілля Супрун 23 роки та старший солдат Петренко Віталій 51 рік", - йдеться у повідомленні.
Дмитрова зазначила, що Петренко та Ілля Супрун "сьогодні повертаються додому".
Про дату та час прощання стане відомо пізніше.
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бійців 😪😪😪
Смерть москалям на нашій Землі 😡
Але мене гнітить те що вони підірвалися не на завданні на території ворога а у себе на позиції де ,,всі свої,,. Так хто якщо не командування допустило або скритого ворога або допуск посторонніх до наших нульових позицій?Може ще хтось і памятає діда із банкою меда на блокпосту?
Шановна редакція! Прошу виправити помилку в даній публікації цей загиблий ВІТАЛІЙ Петренко, а не Валерій. Це мій брат.
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