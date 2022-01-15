УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9635 відвідувачів онлайн
Новини
14 183 84
Італія (1521) звільнення (2626) футбол (1577) Шевченко Андрій футболіст (46)

Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"

Головного тренера італійського футбольного клубу "Дженоа" Андрія Шевченка відправили у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter футбольного клубу.

Клуб подякував тренеру та його помічникам за виконану роботу.

"Футбольний клуб "Дженоа" повідомляє про звільнення з посади тренера Андрія Шевченка. Клуб дякує Шевченку та його співробітникам за напружену роботу, яку вони проробили в останні місяці", - йдеться в повідомленні.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.

📝 https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC

— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Раніше італійські ЗМІ писали, що Шевченко може отримає ще один шанс і залишитись на своїй посаді до матчу з "Фіорентиною", який відбудеться 17 січня.

Німецький фахівець Бруно Лаббадіа залишається основним претендентом на посаду головного тренера "Дженоа", пише Укрінформ.

Нагадаємо, Шевченко очолив "Дженоа" на початку листопада. Під його керівництвом команда жодного разу не виграла у дев'яти матчах чемпіонату, зазнавши шести поразок. Єдину перемогу українець здобув у Кубку Італії, обігравши "Салернітану" (1:0).

"Дженоа" посідає передостаннє місце у Серії A з однією перемогою у 21 матчі. Від рятівного місця вже колишня команда Шевченка відстає на п'ять очок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращий гравець УПЛ 2021 Довбик про Росію: "Навіть не розглядаю варіанти. Нехай дадуть нам спокій"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Він каже "Яка чудова гра! Трясця! "
показати весь коментар
15.01.2022 14:44
+25
погано було йому в збіній- грошиків захотів-футболіст від Бога а от з мізками біда- то жінка йому супер карьєру зламала умовивши в Челсі з М ілана перейти- то королевська на купу бабла кинула з своєю партієї- тепер це-
показати весь коментар
15.01.2022 14:31
+22
показати весь коментар
15.01.2022 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чудес не бывает
показати весь коментар
15.01.2022 14:27 Відповісти
Человеку обещали трансферы, но не один новый игрок в Дженоа не пришел. Там настолько убогие игроки, что и Клопп бы ничего из них не выжал бы, хотя Шева далеко не Клопп
показати весь коментар
15.01.2022 14:31 Відповісти
погано було йому в збіній- грошиків захотів-футболіст від Бога а от з мізками біда- то жінка йому супер карьєру зламала умовивши в Челсі з М ілана перейти- то королевська на купу бабла кинула з своєю партієї- тепер це-
показати весь коментар
15.01.2022 14:31 Відповісти
Ну человеку после 1/4 Евро взяли и в 2 раза уменьшили зарплату. Любой бы после такого ушел бы из команды
показати весь коментар
15.01.2022 14:33 Відповісти
Гы, за какие достижения?
показати весь коментар
15.01.2022 14:36 Відповісти
Там одна победа над ооочень слабой С.Македонией, плюс отскок на 127 минуле с Шведами. Теперь уже точно все увидели какой из Шевченко тренер.
показати весь коментар
15.01.2022 14:56 Відповісти
Спочатку він вивів збірну у фінал Євро з дуже непростої групи. І 1/4 - це досягнення незалежно від шляху. Покійний В.Лобановський казав, що гра забувається, а результат залишається в історії.
показати весь коментар
15.01.2022 21:19 Відповісти
Лох это судьба
показати весь коментар
15.01.2022 14:40 Відповісти
За досрочное расторжение контракта Шева получит 20 млн. евро, лох это безусловно судьба, вопрос только кто?😁😁😁😁
показати весь коментар
15.01.2022 19:10 Відповісти
Футболіст від Бога? З метрової дистанції до порожніх воріт запузирити м'ячем свічку, впасти на коліна, схопившись за голову, у якій мізків, як у кота - це ти називаєш "футболістом від Бога"? Розумієш, краще бути розумним, ніж футболістом
показати весь коментар
15.01.2022 14:52 Відповісти
тобто золотий мяч йому просто так дали?ти геть дурний чоловіче-
показати весь коментар
15.01.2022 15:05 Відповісти
Краще про свої досягнення нам розкажи, перш ніж критикувати Шевченка. А Шева краще знає, де йому погано а де ні, і рішення без твоїх порад прийме.
показати весь коментар
15.01.2022 14:58 Відповісти
нічого він не знає- ним баби крутять- спочатку жінка а потім королевська
показати весь коментар
15.01.2022 15:07 Відповісти
Історії з королевською вже 10 років. А за своє звільнення він, доречі, отримає від Дженоа 20 млн. євро.
показати весь коментар
15.01.2022 18:05 Відповісти
а це в нього бізнес план такий- прийти -всрати пару ігр з командою щоб його вигнали та отримати за це 20 млн
показати весь коментар
15.01.2022 19:24 Відповісти
Ну звичайно ж, Дженоа була в "лідерах" до Шевченка, а він не втримав
показати весь коментар
15.01.2022 21:22 Відповісти
Якщо тренуєш мізки - будеш розумною людиною Якщо тренуєш руки і ноги - будеш тупим спортсменом!
показати весь коментар
15.01.2022 15:05 Відповісти
Андрюха,нужно было играть в стиле припаркованный автобус,а ты решил,что в атаку должно идти больше двух лохов.
показати весь коментар
15.01.2022 14:32 Відповісти
Смотрел несколько матчей Дженоа, там кроме Дестро игроки уровня нашего Руха
показати весь коментар
15.01.2022 14:34 Відповісти
А был бы кум президентом команды, еще бы поработал.
показати весь коментар
15.01.2022 14:34 Відповісти
Хоч 20 лямів заробив. Йому не треба було з самого початку туди йти. Трохи понизив свою репутацію. Тепер буде важко влаштуватись тренером в якийсь відомий клуб. Перший млинець на клубному рівні не вдався...
показати весь коментар
15.01.2022 14:35 Відповісти
в тираспольський шериф, коли вернидуб піде на підвищення
показати весь коментар
15.01.2022 16:34 Відповісти
Тепер давайте його президентом…
показати весь коментар
15.01.2022 14:36 Відповісти
Трошки пізніше...І так нудить.Треба спочатку кловуна перетравити.
показати весь коментар
15.01.2022 14:41 Відповісти
А я все таки ставлю на Верку Сердючку.
показати весь коментар
15.01.2022 17:20 Відповісти
Сердючка розумніша - їй пропонували раніше бубочки і вона відмовилась…
показати весь коментар
15.01.2022 19:53 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2022 14:37 Відповісти
Хто по губах читати вміє.Перекладіть на українську.
показати весь коментар
15.01.2022 14:42 Відповісти
Він каже "Яка чудова гра! Трясця! "
показати весь коментар
15.01.2022 14:44 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2022 14:46 Відповісти
А Михайличенко пробурмотав - "Щоб тобі зранку чарка горілки не приснилася!"
показати весь коментар
15.01.2022 14:53 Відповісти
ЙТМБ
показати весь коментар
15.01.2022 15:05 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2022 15:41 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2022 16:50 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2022 16:52 Відповісти
кажется блоха кричит .. ** твою мать *****.. ---- но разве наша звезда может такое кричать --- это все смонтировано . такого не может быть
показати весь коментар
15.01.2022 16:54 Відповісти
А що Москаль каже?

показати весь коментар
15.01.2022 16:58 Відповісти
"Шляк би вас трафив!"
показати весь коментар
15.01.2022 17:44 Відповісти
Це він так прокоментував вибори *********** в 2019 році?
показати весь коментар
15.01.2022 17:02 Відповісти
игрок ДА ,тренер увы нет....
показати весь коментар
15.01.2022 14:47 Відповісти
Шевченко - не тренер. Бути сильним граком ще не означає бути сильним тренером. Це ж і про Блохіна. А оспіваний тут стоголосо "вихід до 1/4" на Євро - то не заслуга Шевченки, а халява, де від нас мало що залежало...
PS. Тепер Андрію Миколайовичу саме час спробувати чергової "халяви" - піти в нардепи (до Вірастюка)...
показати весь коментар
15.01.2022 14:51 Відповісти
РИГА Є РИГА
показати весь коментар
15.01.2022 14:59 Відповісти
Тренери бувають різні, ніхто не каже, що Шева тренер рівня Клоппа чи Моуріньо, але середню команду тренувати зміг би.
показати весь коментар
15.01.2022 15:01 Відповісти
В нардепи він вже намагався піти із Наталкою Королевською , але щось не вийшло 🙁
показати весь коментар
15.01.2022 15:03 Відповісти
В нардепи йти не обов'язково. Можна зайнятися більш кориснішими справами...))

показати весь коментар
15.01.2022 16:36 Відповісти
Спочатку він вивів збірну у фінал Євро з дуже непростої групи. І 1/4 - це досягнення незалежно від шляху. Покійний В.Лобановський казав, що гра забувається, а результат залишається в історії.
показати весь коментар
15.01.2022 21:23 Відповісти
одним словом пазік каралєвськой рига і анал яника -зека =ЕЕЕ МЕМЕМЕ БЕБЕБЕ
показати весь коментар
15.01.2022 14:58 Відповісти
Я вообще не пойму- со сборной то Шева почему ушел?..
показати весь коментар
15.01.2022 14:59 Відповісти
Тому що він завжди хотів бути тренером в Серії А. А взагалі то збірні тренують вже маючи якісь досягнення перед виходом на пенсію, питання мало б звучати, як Шева став тренером збірної не маючи тренерського досвіду.
показати весь коментар
15.01.2022 15:04 Відповісти
Зарплату врізали , тому і пішов 🙁
показати весь коментар
15.01.2022 15:05 Відповісти
Так он и так миллионер..ну денег много не бывает, конечно..
показати весь коментар
15.01.2022 15:35 Відповісти
а сборную шо шева тренировал ? в сборной испанцы заправляли , а шева так как типа "талисманом" отбывал...
З.Ы. тренерами становятся с головами , а не с ногами...
показати весь коментар
15.01.2022 15:05 Відповісти
Ну мы же все взрослые люди и понимаем ,что из Шевы тренер как с говна пуля ,футболистом он был классным ,но умишком Бог обделил ..
показати весь коментар
15.01.2022 15:06 Відповісти
Мозгами шевелить - не одно и то же, что мяч гонять по полю.
показати весь коментар
15.01.2022 15:17 Відповісти
даже не шевелить , а учить как настоящий учитель -но на это у шевы компетентности не хватило...
показати весь коментар
15.01.2022 15:23 Відповісти
Зе один ідіот! Тренер на такому рівні не вчить. В
показати весь коментар
15.01.2022 15:25 Відповісти
Тренер - завжди Учитель. На всіх рівнях.
показати весь коментар
15.01.2022 18:53 Відповісти
Сотні непоганих спеціалістів в спорті звільняють по різним причинам по цілому світі і всі вони дурніші за якогось безіменного кацапського пітара на Цензорі!
показати весь коментар
15.01.2022 15:21 Відповісти
назви хоч три пункти по яким Шева непоганий як тренер...
показати весь коментар
15.01.2022 15:29 Відповісти
Понятно, поблагодарили за самоотверженный труд - одна победа в 21 матче это неслыханное достижение - и отправили нахер
показати весь коментар
15.01.2022 15:15 Відповісти
Читаю коменти від людей-інкогніто і багато стає зрозумілим що не так в Україні.
показати весь коментар
15.01.2022 15:19 Відповісти
Ну і х... з ним! Меньш за все треба турбуватися з цього питання. 22 дорослих чоловіків граються з м'ячем на зеленій галявині, а пристрастей - наче на інші планети літають.
показати весь коментар
15.01.2022 15:19 Відповісти
Одмучився
показати весь коментар
15.01.2022 15:22 Відповісти
Он за досрочный разрыв контракта,получит 20 млн.евро. Не все так уж и плохо у Шевы
показати весь коментар
15.01.2022 15:29 Відповісти
Від самого початку у тренера "Дженоа",каса була на першому місці, а гра "Дженоа" , як ключі,щоб відкрити касу.
показати весь коментар
15.01.2022 15:44 Відповісти
Тренерському штабу мають виплатити за розірвання контракту 10 млн євро.
Дженоа така команда де половина гравців мають вже за 30 років, також було повно травмованих і в останній місяць було багато захворівших на коронавірус.
показати весь коментар
15.01.2022 16:21 Відповісти
Думаю, що матеріально Шевченко не багато постраждав, бо згідно контракту при звільненні йому виплатять компенсацію 6 млн євро.
показати весь коментар
15.01.2022 16:55 Відповісти
компенсация предполагает 20 миллионов евро. Правда это и на Шеву и на его команду помощников. Но не думаю что там " распределение" такое что ему достанется 6 лямов. Думаю что там 10-12 минимум Все таки главный тренер.
показати весь коментар
15.01.2022 17:38 Відповісти
Чув по УР1, що 6 тис. Він пропрацював там всього 2 місяці з 7 листопада 2021 р.
показати весь коментар
15.01.2022 22:43 Відповісти
Два месяца работы с супер негативным результатом при позорном увольнении. 20 миллионов евро выходного пособия ( кроме полученной за это время зарплаты) согласно пунктов контакта при досрочном разрыве по инициативе клуба. Потеря остатков имиджа " фартового " ( хотя фарт закончился сразу после окончания Евро, судя по ничьим с финнами и казахами, когда сборная шла камнем на дно),. Ну в общем не плохая итоговая "финансовая операция" как для Шевы на "хлеб с маслом". Надеюсь что поляки не дебилы брать его в руководство сборной. Остаются еще Суркисы и стареющий на глазах Луческу, хотя думаю для " Динамо" это был бы тоже шаг назад. В общем поход Шевы в клубный футбол закончился приблизительно тем же, чем его поход в политику ( с Натахой Королевской).., переход в "Челси" и т.д. А интересно мэр ни кому не нужен.. кандидат вот освободился...
показати весь коментар
15.01.2022 17:35 Відповісти
В мери Яготина можна)
показати весь коментар
15.01.2022 18:15 Відповісти
До тренерської булави треба б було голови.
показати весь коментар
15.01.2022 17:50 Відповісти
Демонстрация глупости руководства Дженоа.
Как можно рассчитывать на мгновенный результат от тренера, тем более, что половина матчей проходило с грандами чемпионата?
показати весь коментар
15.01.2022 19:02 Відповісти
Причиною низького рівня наших тренерів є низький рівень спортивної науки та низький рівень знань випускників фізкультурних та спортивних факультетів. Нині успішно грають у футбол тільки розвинені країни з розвинутою наукою.
показати весь коментар
15.01.2022 19:31 Відповісти
Нехер была сборную бросать. Я лично верил что Шева таки сможет сделать из нашей сборной достойную команду и продолжить "затерянное" дело Лобановского. Но он выбрал бОльшие бабки. А зря...
показати весь коментар
15.01.2022 20:11 Відповісти
Роль тренера в українській збірній невелика, бо тренер бачить гравців лише декілька тижнів на рік, тож тренування гравців відбувається в клубах. Вибором гравців з дуже невеликої кількості якісних українських футболістів теж чуда не створити. Залишається лише тактика, яку треба награвати, а матчів збірна проводить не так вже багато.
показати весь коментар
16.01.2022 02:10 Відповісти
Судячи далеко йому до тренера..
показати весь коментар
16.01.2022 01:20 Відповісти
Из Шевы такой тренер как из меня балерина. После ЧЕ его тока эта Дженоа взять надумала.
показати весь коментар
16.01.2022 05:37 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 05:44 Відповісти
игрок он неплохой, а вот как тренер - полный ноль...
показати весь коментар
16.01.2022 07:30 Відповісти
 
 