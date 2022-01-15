Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"

Головного тренера італійського футбольного клубу "Дженоа" Андрія Шевченка відправили у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter футбольного клубу.

Клуб подякував тренеру та його помічникам за виконану роботу.

"Футбольний клуб "Дженоа" повідомляє про звільнення з посади тренера Андрія Шевченка. Клуб дякує Шевченку та його співробітникам за напружену роботу, яку вони проробили в останні місяці", - йдеться в повідомленні.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



📝 https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Раніше італійські ЗМІ писали, що Шевченко може отримає ще один шанс і залишитись на своїй посаді до матчу з "Фіорентиною", який відбудеться 17 січня.

Німецький фахівець Бруно Лаббадіа залишається основним претендентом на посаду головного тренера "Дженоа", пише Укрінформ.

Нагадаємо, Шевченко очолив "Дженоа" на початку листопада. Під його керівництвом команда жодного разу не виграла у дев'яти матчах чемпіонату, зазнавши шести поразок. Єдину перемогу українець здобув у Кубку Італії, обігравши "Салернітану" (1:0).

"Дженоа" посідає передостаннє місце у Серії A з однією перемогою у 21 матчі. Від рятівного місця вже колишня команда Шевченка відстає на п'ять очок.

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