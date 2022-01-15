Один турист загинув, двоє травмувалися під час сходження на Говерлу, - ДСНС
Під час сходження на гору Говерла одна людина загинула, ще двоє дістали травм різних ступенів тяжкості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що трагедія сталася в суботу близько 11 години.
"Станом на 13.30 туриста з травмою ноги рятувальники спускають із гори, водночас рятувальники прямують іще до однієї травмованої людини", - інформує прес-служба.
До загиблого йдуть працівники Нацполіції для проведення слідчих дій.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено мобільно-оперативну групу Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, пошуково-рятувальні відділення поста Заросляк, смт Ворохта, смт Верховина, м. Яремче і м. Івано-Франківська. Загалом 28 осіб і п'ять одиниць техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Можна і на авто ганяти по місту роками 120-150 і уникати трагедій. Це тільки посилює безвідповідальність. Одного разу все йде не за накатаним сценарієм та обертається трагедією.
Чи може Ви не бачили на траверсі (наприклад чорногірський хребет) пам'ятних знаків загиблим туристам у здавалося б найспокійніших місцях?
Немає Вам тут Ольга чим пишатися. Гори, навіть такі, як Карпати -- це привід бути уважним, зосередженим та обережним.
Говерла,дай фору Буковелю
Щоб ця погайая ...ня
Знайшла собї оселю...
PS. Дамочці, що скікала з кучугури на кучугуру сильно повезло з погодою і хлопцями, що з нею няньчились