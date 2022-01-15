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Говерла (15) смерть (6709) ДСНС (4989) туристи (274)

Один турист загинув, двоє травмувалися під час сходження на Говерлу, - ДСНС

Один турист загинув, двоє травмувалися під час сходження на Говерлу, - ДСНС

Під час сходження на гору Говерла одна людина загинула, ще двоє дістали травм різних ступенів тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що трагедія сталася в суботу близько 11 години.

"Станом на 13.30 туриста з травмою ноги рятувальники спускають із гори, водночас рятувальники прямують іще до однієї травмованої людини", - інформує прес-служба.

До загиблого йдуть працівники Нацполіції для проведення слідчих дій.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено мобільно-оперативну групу Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, пошуково-рятувальні відділення поста Заросляк, смт Ворохта, смт Верховина, м. Яремче і м. Івано-Франківська. Загалом 28 осіб і п'ять одиниць техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час спуску з Говерли загубилося двоє туристів, жінка - травмована. Пошуково-рятувальна операція триває від учора, - ДСНС
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Топ коментарі
+6
на Говерлі була раз 20. не розумію, де там можна травмуватися, та ще й одразу кільком людям? Вперше, до речі, ще дитиною туди підіймалась, не слухалась, гасала, стрибала у сніг - хіба що один раз пірнула у сніг надто глибоко, за шкірку витягували
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15.01.2022 15:29
+6
І в калюжі можна втопитись.
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15.01.2022 15:31
+6
Можна. Якщо "травмований" мозок, то травмування решти органів тіла тільки питання часу.
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15.01.2022 15:35
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на Говерлі була раз 20. не розумію, де там можна травмуватися, та ще й одразу кільком людям? Вперше, до речі, ще дитиною туди підіймалась, не слухалась, гасала, стрибала у сніг - хіба що один раз пірнула у сніг надто глибоко, за шкірку витягували
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15.01.2022 15:29 Відповісти
І в калюжі можна втопитись.
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15.01.2022 15:31 Відповісти
Можна. Якщо "травмований" мозок, то травмування решти органів тіла тільки питання часу.
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15.01.2022 15:35 Відповісти
із сторони водоспадів сходження складне, особливо взимку
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15.01.2022 17:37 Відповісти
Правила техніки безпеки, як і статут караульної служби наприклад, прописані КРОВ'Ю.
Можна і на авто ганяти по місту роками 120-150 і уникати трагедій. Це тільки посилює безвідповідальність. Одного разу все йде не за накатаним сценарієм та обертається трагедією.

Чи може Ви не бачили на траверсі (наприклад чорногірський хребет) пам'ятних знаків загиблим туристам у здавалося б найспокійніших місцях?
Немає Вам тут Ольга чим пишатися. Гори, навіть такі, як Карпати -- це привід бути уважним, зосередженим та обережним.
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15.01.2022 19:35 Відповісти
та ні, я згодна повністю. Бо коли виросла і зайнялася гірським туризмом і скелелазанням, зрозуміла що все саме так, як ви говорите. ...Просто Говерлу завджи вважала шо дитячою гіркою і не розумію, як там травмулося одразу стільки людей. Навіть якщо вони повні барани. ну, один хтось необережно йшов і кудись впав, але щоб стільки зразу?
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15.01.2022 22:12 Відповісти
Подробиць я не знаю. Але слизьке каміння навіть влітку небезпечне, що вже казати про сніг взимку, який ховає всілякі пастки.
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16.01.2022 13:41 Відповісти
де, коли і яке саме дії робила дснс?
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15.01.2022 15:33 Відповісти
Нажаль, то був не той! Кого б хотіла я побачить під ... ! Ріфму самі придумуйте.
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15.01.2022 15:35 Відповісти
...на раз
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15.01.2022 15:42 Відповісти
Приймаю ваш бєлий стіх!
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15.01.2022 15:45 Відповісти
Коли прокапалась зеленая дурня
Говерла,дай фору Буковелю
Щоб ця погайая ...ня
Знайшла собї оселю...
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15.01.2022 16:17 Відповісти
Фігасє, який ви поет! Нажаль, я так не вмію.
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15.01.2022 16:24 Відповісти
Фігня,ти гарна людина,цьом-цьом
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15.01.2022 16:44 Відповісти
Цьомки навзаєм
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15.01.2022 16:58 Відповісти
Они там били друг друга?
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15.01.2022 15:37 Відповісти
Ні. Якщо б там були зеля з д'єрьмаком, то вони б любили одне одного .
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15.01.2022 15:42 Відповісти
И какого там шариться при таком ветре?
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15.01.2022 16:00 Відповісти
Дивлюся зараз вебкамеру з Ясиня. Чорногірський хребет під хмарами, температура -8 С. Мабуть в першій половині дня вітер був дуже сильний на 2000 метрів. Могло і здуть з гребеня. Мене одного разу чуть не здуло з вершини Говерли в грудні. Як це не дивно, тоді навіть око собі там підморозив. Досі проблеми.
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15.01.2022 16:12 Відповісти
Для всіх трьох є таке народне висловлювання -" пошли дурня богу молитися,то він лоба розібє..."А пішли би на Еверест...
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15.01.2022 17:28 Відповісти
Сходження на Говерлу, в таку пору року, зовсім не туристичний маршрут, потрібна мінімальна альпійська підготовка. Там дуже швидко міняється погода, пурга в горах набагато небезпечніша ніж в степу. Сильний вітер, нульова видимість складний рельєф і загроза швидкого переохолодження можуть коштувати життя непідготовленим.

PS. Дамочці, що скікала з кучугури на кучугуру сильно повезло з погодою і хлопцями, що з нею няньчились
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15.01.2022 18:04 Відповісти
 
 