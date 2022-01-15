Один турист погиб, двое травмировались во время восхождения на Говерлу, - ГСЧС
Во время восхождения на Говерлу один человек погиб, еще двое получили травмы разных степеней тяжести.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает прессслужба ГСЧС.
Отмечается, что трагедия произошла в субботу около 11 часов.
"По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку", - информирует пресс-служба.
К погибшему идут работники Нацполиции для проведения следственных действий.
Для проведения поисково-спасательных работ привлечена мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, поисково-спасательные отделения поста Заросляк, пгт Ворохта, пгт Верховина, г. Яремче и г. Ивано-Франковска. В общей сложности 28 человек и пять единиц техники.
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Можна і на авто ганяти по місту роками 120-150 і уникати трагедій. Це тільки посилює безвідповідальність. Одного разу все йде не за накатаним сценарієм та обертається трагедією.
Чи може Ви не бачили на траверсі (наприклад чорногірський хребет) пам'ятних знаків загиблим туристам у здавалося б найспокійніших місцях?
Немає Вам тут Ольга чим пишатися. Гори, навіть такі, як Карпати -- це привід бути уважним, зосередженим та обережним.
Говерла,дай фору Буковелю
Щоб ця погайая ...ня
Знайшла собї оселю...
PS. Дамочці, що скікала з кучугури на кучугуру сильно повезло з погодою і хлопцями, що з нею няньчились