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Один турист погиб, двое травмировались во время восхождения на Говерлу, - ГСЧС

Один турист погиб, двое травмировались во время восхождения на Говерлу, - ГСЧС

Во время восхождения на Говерлу один человек погиб, еще двое получили травмы разных степеней тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает прессслужба ГСЧС.

Отмечается, что трагедия произошла в субботу около 11 часов.

"По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку", - информирует пресс-служба.

К погибшему идут работники Нацполиции для проведения следственных действий.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечена мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, поисково-спасательные отделения поста Заросляк, пгт Ворохта, пгт Верховина, г. Яремче и г. Ивано-Франковска. В общей сложности 28 человек и пять единиц техники.

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Говерла (50) смерть (9226) ГСЧС (4976) туристы (98)


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Топ комментарии
+6
на Говерлі була раз 20. не розумію, де там можна травмуватися, та ще й одразу кільком людям? Вперше, до речі, ще дитиною туди підіймалась, не слухалась, гасала, стрибала у сніг - хіба що один раз пірнула у сніг надто глибоко, за шкірку витягували
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15.01.2022 15:29
+6
І в калюжі можна втопитись.
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15.01.2022 15:31
+6
Можна. Якщо "травмований" мозок, то травмування решти органів тіла тільки питання часу.
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15.01.2022 15:35
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на Говерлі була раз 20. не розумію, де там можна травмуватися, та ще й одразу кільком людям? Вперше, до речі, ще дитиною туди підіймалась, не слухалась, гасала, стрибала у сніг - хіба що один раз пірнула у сніг надто глибоко, за шкірку витягували
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15.01.2022 15:29 Ответить
І в калюжі можна втопитись.
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15.01.2022 15:31 Ответить
Можна. Якщо "травмований" мозок, то травмування решти органів тіла тільки питання часу.
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15.01.2022 15:35 Ответить
із сторони водоспадів сходження складне, особливо взимку
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15.01.2022 17:37 Ответить
Правила техніки безпеки, як і статут караульної служби наприклад, прописані КРОВ'Ю.
Можна і на авто ганяти по місту роками 120-150 і уникати трагедій. Це тільки посилює безвідповідальність. Одного разу все йде не за накатаним сценарієм та обертається трагедією.

Чи може Ви не бачили на траверсі (наприклад чорногірський хребет) пам'ятних знаків загиблим туристам у здавалося б найспокійніших місцях?
Немає Вам тут Ольга чим пишатися. Гори, навіть такі, як Карпати -- це привід бути уважним, зосередженим та обережним.
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15.01.2022 19:35 Ответить
та ні, я згодна повністю. Бо коли виросла і зайнялася гірським туризмом і скелелазанням, зрозуміла що все саме так, як ви говорите. ...Просто Говерлу завджи вважала шо дитячою гіркою і не розумію, як там травмулося одразу стільки людей. Навіть якщо вони повні барани. ну, один хтось необережно йшов і кудись впав, але щоб стільки зразу?
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15.01.2022 22:12 Ответить
Подробиць я не знаю. Але слизьке каміння навіть влітку небезпечне, що вже казати про сніг взимку, який ховає всілякі пастки.
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16.01.2022 13:41 Ответить
де, коли і яке саме дії робила дснс?
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15.01.2022 15:33 Ответить
Нажаль, то був не той! Кого б хотіла я побачить під ... ! Ріфму самі придумуйте.
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15.01.2022 15:35 Ответить
...на раз
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15.01.2022 15:42 Ответить
Приймаю ваш бєлий стіх!
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15.01.2022 15:45 Ответить
Коли прокапалась зеленая дурня
Говерла,дай фору Буковелю
Щоб ця погайая ...ня
Знайшла собї оселю...
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15.01.2022 16:17 Ответить
Фігасє, який ви поет! Нажаль, я так не вмію.
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15.01.2022 16:24 Ответить
Фігня,ти гарна людина,цьом-цьом
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15.01.2022 16:44 Ответить
Цьомки навзаєм
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15.01.2022 16:58 Ответить
Они там били друг друга?
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15.01.2022 15:37 Ответить
Ні. Якщо б там були зеля з д'єрьмаком, то вони б любили одне одного .
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15.01.2022 15:42 Ответить
И какого там шариться при таком ветре?
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15.01.2022 16:00 Ответить
Дивлюся зараз вебкамеру з Ясиня. Чорногірський хребет під хмарами, температура -8 С. Мабуть в першій половині дня вітер був дуже сильний на 2000 метрів. Могло і здуть з гребеня. Мене одного разу чуть не здуло з вершини Говерли в грудні. Як це не дивно, тоді навіть око собі там підморозив. Досі проблеми.
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15.01.2022 16:12 Ответить
Для всіх трьох є таке народне висловлювання -" пошли дурня богу молитися,то він лоба розібє..."А пішли би на Еверест...
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15.01.2022 17:28 Ответить
Сходження на Говерлу, в таку пору року, зовсім не туристичний маршрут, потрібна мінімальна альпійська підготовка. Там дуже швидко міняється погода, пурга в горах набагато небезпечніша ніж в степу. Сильний вітер, нульова видимість складний рельєф і загроза швидкого переохолодження можуть коштувати життя непідготовленим.

PS. Дамочці, що скікала з кучугури на кучугуру сильно повезло з погодою і хлопцями, що з нею няньчились
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15.01.2022 18:04 Ответить
 
 