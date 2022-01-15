Один турист погиб, двое травмировались во время восхождения на Говерлу, - ГСЧС

Во время восхождения на Говерлу один человек погиб, еще двое получили травмы разных степеней тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает прессслужба ГСЧС.

Отмечается, что трагедия произошла в субботу около 11 часов.

"По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку", - информирует пресс-служба.

К погибшему идут работники Нацполиции для проведения следственных действий.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечена мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, поисково-спасательные отделения поста Заросляк, пгт Ворохта, пгт Верховина, г. Яремче и г. Ивано-Франковска. В общей сложности 28 человек и пять единиц техники.

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