В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с
В субботу, 15 января, в Украине будет ветрено, по всей стране объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что днем 15 января по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В этой связи объявлен I уровень опасности - желтый.
Напомним, накануне сильный ветер обрушился на Черновцы, где сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена. Кроме того, в Киеве приспускали самый большой государственный флаг Украины, чтобы его не повредило штормовым ветром.
Отметим, согласно прогнозу синоптиков, на 15 января помимо сильных порывов ветра прогнозируется и гололедица на дорогах.
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когда уже сутки без электричества сотни, а может и тысячи населенных пунктов
А теперь,,парниковая молодеж,,даже в в минус 2 уже ,,зависает,, мотому что выпал снег на тротуарах в 10 см.
При нынешних постоянно растущих ценах на энергоносители,ваше "ура-аа" выглядит неуместно.
Никто меня не греет.
Я живу на первом этаже(подвал мной утеплён).На втором этаже никто не живёт.Живу на левом стояке.На этаже 3 квартиры.Соседняя квартира на первом этаже по центральному стояку так же не отапливается(хозяйка экономит).
ты гоняешь стаи туч.