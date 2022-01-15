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В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В субботу, 15 января, в Украине будет ветрено, по всей стране объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что днем 15 января по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В этой связи объявлен I уровень опасности - желтый.

Напомним, накануне сильный ветер обрушился на Черновцы, где сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена. Кроме того, в Киеве приспускали самый большой государственный флаг Украины, чтобы его не повредило штормовым ветром.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, на 15 января помимо сильных порывов ветра прогнозируется и гололедица на дорогах.

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Топ комментарии
+3
Да полный трендец , что твориться , аж крыша гудит.
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15.01.2022 10:11
+3
навіщо такі "попіредження", коли у нас буревій був уночі і вже стих?
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15.01.2022 11:13
+3
Ура-аа,настоящая зима.
При нынешних постоянно растущих ценах на энергоносители,ваше "ура-аа" выглядит неуместно.
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15.01.2022 11:46
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Да полный трендец , что твориться , аж крыша гудит.
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15.01.2022 10:11 Ответить
ну да, как раз вовремя.
когда уже сутки без электричества сотни, а может и тысячи населенных пунктов
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15.01.2022 10:22 Ответить
Да у вас снег на автобанах в 5 см уже является апокалипсисом а у нас еще думают одевать зимнюю резину или возможно потеплеет?
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15.01.2022 10:26 Ответить
Может ты так и думаешь, если вообще машина есть
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15.01.2022 10:45 Ответить
Атомобиль в пробке это как чемодан без ручки,оставить не возможно а бросать никак.
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15.01.2022 10:52 Ответить
Ура-аа,настоящая зима.Которую уже не помнит нынишнее поколение.При ме были морозы до минус 32 когда мы выходили кататься на санках и лыжах так как при минус 28-м уже не нужно было идти в школу.
А теперь,,парниковая молодеж,,даже в в минус 2 уже ,,зависает,, мотому что выпал снег на тротуарах в 10 см.
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15.01.2022 10:23 Ответить
Ура-аа,настоящая зима.
При нынешних постоянно растущих ценах на энергоносители,ваше "ура-аа" выглядит неуместно.
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15.01.2022 11:46 Ответить
Уважаемый,если Вы живете в многоэтажке то Вы просто не поймете так как Вас греют соседи вокруг.А если в частном доме где весь дом приходится отоплять из всех пяти сторон самому то Вам поясню.Чем ниже температура на улице тем меньше требуется газа для отопления дома.Найвысший расход есть тогда когда сырая погода и температура около нуля.
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15.01.2022 11:55 Ответить
если Вы живете в многоэтажке то Вы просто не поймете так как Вас греют соседи вокруг.
Никто меня не греет.
Я живу на первом этаже(подвал мной утеплён).На втором этаже никто не живёт.Живу на левом стояке.На этаже 3 квартиры.Соседняя квартира на первом этаже по центральному стояку так же не отапливается(хозяйка экономит).
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15.01.2022 12:09 Ответить
Ну и Бог вам в помощ.Моя сестра живет на втором этаже,,хрущевки,, и системы отопления вообще не имеет при том что температура в квартире даже в самые лютые морозы ниже плюс 16-ть не опускается.А вот я живу в частном доме где если за 2-3 сутки не включу отопление то температура в доме будет ровнятся наружной при всей теплогерметизации стен.
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15.01.2022 12:15 Ответить
Таке враження,що уся ці попередження ідуть пост фактум...Вчора у Львові був вітер,дощова хурделиця,а сьогодні тихо,сонячно і нас попереджують...Можливо десь і вітер,але тоді кажіть де...А то синоптики подивились у вікно,побачили погоду і відразу нас попереджують...
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15.01.2022 10:36 Ответить
Задовбали. Вчора з п'ятої вечора без світла, сьогодні дали, так інтернет гальмує....
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15.01.2022 10:53 Ответить
Ветер ветер, ты могуч,
ты гоняешь стаи туч.
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15.01.2022 11:08 Ответить
а ти просто гоняешь....
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15.01.2022 11:19 Ответить
навіщо такі "попіредження", коли у нас буревій був уночі і вже стих?
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15.01.2022 11:13 Ответить
 
 