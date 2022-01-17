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Новини Силовики
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Чоловік вибив двері та розбив вікна міської ради Чернівців, - патрульна поліція

Чоловік вибив двері та розбив вікна міської ради Чернівців, - патрульна поліція

У Чернівцях чоловік вибив вхідні двері та розбив вікна у міській раді. Випадок трапився ввечері 16 січня, чоловіка затримали.

Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Юлія Замерзляк, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, до поліції ніхто не звертався. Дії чоловіка помітили під час патрулювання вулиць.

За словами Замерзляк, чоловік поводився неадекватно. Чи був він п‘яний - буде відомо після експертизи.

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Автор: 

міськрада (478) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) хуліганство (233) Чернівці (562) патрульна поліція (1442)


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Ти диви, який фулюган!
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17.01.2022 01:56 Відповісти
отже, чернівецька міськрада не охороняється...патруль помітив випадково...
адже це небезбечно, прикордонний регіон, напруга на кордоні з україною..
а, як з охороною обладміністрації і не тільки в чернівцях..
ми готові до вторгнення, як свого часу казали високопосадоці
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17.01.2022 06:24 Відповісти
Чернівецька область, за винятком кількох районів, рускоязична, рулять рпц мп, риги, зелені, зажопники, така собі не дуже запекла вата, ******* раху, ну щось як соня ротару і її землячка ані лорак
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17.01.2022 08:12 Відповісти
Бухие празднуют маланку... это не теракт .. успакойтесь!
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17.01.2022 02:06 Відповісти
Голодний був, а не п'яний. А у міській раді будь якого міста є шо випити та закусити.
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17.01.2022 02:07 Відповісти
Мабуть якийсь пецін рятівник до Київа не доїхав. Квитка халявного на проїзд не дали. А мо, просто, невеличка розминка перед відправкою... Демонстрував, на що здатен: "он как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь и балкон уронил!"
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17.01.2022 06:34 Відповісти
Довели человека...
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17.01.2022 08:00 Відповісти
вдома холодно, грошей на газ нема, вирішив погрітися, бо це ж громадська установа, яка топиться копалинами, що належать наріду..
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17.01.2022 11:00 Відповісти
 
 