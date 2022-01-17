Чоловік вибив двері та розбив вікна міської ради Чернівців, - патрульна поліція
У Чернівцях чоловік вибив вхідні двері та розбив вікна у міській раді. Випадок трапився ввечері 16 січня, чоловіка затримали.
Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Юлія Замерзляк, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, до поліції ніхто не звертався. Дії чоловіка помітили під час патрулювання вулиць.
За словами Замерзляк, чоловік поводився неадекватно. Чи був він п‘яний - буде відомо після експертизи.
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адже це небезбечно, прикордонний регіон, напруга на кордоні з україною..
а, як з охороною обладміністрації і не тільки в чернівцях..
ми готові до вторгнення, як свого часу казали високопосадоці