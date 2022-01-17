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Кабмін призначив Замлинського заступником міністра оборони

Кабмін призначив Замлинського заступником міністра оборони

Кабінет Міністрів України призначив Ростислава Замлинського на посаду заступника міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Призначити Замлинського Ростислава Теодозійовича заступником міністра оборони України", - йдеться у розпорядженні уряду №46 від 14 січня.

Раніше Замлинський був на посаді першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Міноборони (7401) призначення (2289)


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Топ коментарі
+9
о еще одын знатный еврейский вуяка.. ля как достали эти маланцы... езжайте в Израиль дефективные если так свербит в астрале воевать.... а нет на распил бабошек он хоть автомат вживую видел вот тот зам министра какой то специалист гинеколог или почетный тачковод на базаре...
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17.01.2022 10:24
+7
Зеля где ты их берёшь? И чем этот полководец будет заниматься в оборонном ведомстве? Наверняка или бабками или матресурсами, что в принципе одно и то же…
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17.01.2022 10:33
+6
главное физиономия под пулями в окопах сидевшая, в дождь и на морозе тушенку в окопах жевавшая. настоящий боец, ***.
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17.01.2022 10:38
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Главное созвучная фамилия!
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17.01.2022 10:24 Відповісти
главное физиономия под пулями в окопах сидевшая, в дождь и на морозе тушенку в окопах жевавшая. настоящий боец, ***.
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17.01.2022 10:38 Відповісти
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
Если в кране нет воды
Значит выпили жЫды....
И, прошу заметить, эти инородцы, которого в Украине менее 0,1% по отношению ко всем жителям Украины, представляет абсолютное большинство в ВР, депутатов всех уровней, судах, прокурорах, власти в офисе *********** и тд, и тп. С этим надо что-то делать, такую диспропорцию надо устранять.
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17.01.2022 11:09 Відповісти
нужно переименовать "украину" в" жидурляндию"или в крайнем случае "рабожидия".Жиды тут правят с 1917года и все эти годы уничтожали коренное население и использовали его в своих целях,что с успехом делают и сейчас. браво жидва и ганьба рагулям,вулыкам и быкам,которые все относятся к общей быдломассе,которая выбирает себе жидов--руко водителей,пастухов.Быдломасса не в состоянии родить себе вожака,который вывел бы массу на свободу потому,что уничтожен интелект и все человеческое в массе.Осталось только животное--пожрать,посрать,поспать,попахать за тарелку похлебки.
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17.01.2022 12:03 Відповісти
о еще одын знатный еврейский вуяка.. ля как достали эти маланцы... езжайте в Израиль дефективные если так свербит в астрале воевать.... а нет на распил бабошек он хоть автомат вживую видел вот тот зам министра какой то специалист гинеколог или почетный тачковод на базаре...
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17.01.2022 10:24 Відповісти
Массат так массат.
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17.01.2022 10:47 Відповісти
Теодозійович ...это все что нужно знать об этом чуваке...
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17.01.2022 10:27 Відповісти
Цікаво де з'явиться якийсь Дезодорантович😂😂
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17.01.2022 10:36 Відповісти
Зеля где ты их берёшь? И чем этот полководец будет заниматься в оборонном ведомстве? Наверняка или бабками или матресурсами, что в принципе одно и то же…
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17.01.2022 10:33 Відповісти
Буде реінтегрувати кошти Міноборони в тимчасово окуповані території, тобто в чорну діру. А по простому *******.
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17.01.2022 10:40 Відповісти
а шо,теперь все с фамилиями земленский,землинский,зеленкин,гринфильд главные кандидаты в правительство?
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17.01.2022 10:35 Відповісти
Маланцы облепили страну со всех сторон.
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17.01.2022 10:36 Відповісти
"Кручу, вєрчу, запутать хочю!" - яка мурчаща пика це сказала? 🤔🤮
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17.01.2022 10:37 Відповісти
Якраз подивився першу серію "ФБР: За кордоном",24-та хвилина.
Дзвонить міжнародний злочинець,торговець людьми-педофіл ,пропонуючи компромат на західних політиків,взамін,просячи притулку,гарантій НЕекстрадиції :
"Це був заступник міністра оборони України Федір Роща,58 років,радник Зеленського"
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17.01.2022 10:48 Відповісти
Вид приличный, на человека похож
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17.01.2022 10:59 Відповісти
Мімікрує.
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17.01.2022 11:34 Відповісти
У нас ВСУ и ЦХАЛ?
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17.01.2022 11:05 Відповісти
КАК МОЖНО назначать ЗАМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ человека СО СКРЫТОЙ БИОГРАФИЕЙ ??????

где учился? Где родился? Жизненный опыт ?

А? Зелёная шобла , я права ?
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17.01.2022 11:08 Відповісти
да ты права,а еще кто по национальности и сколько ему лет. судя по виду,этот недоразвитый жиденок ле тридцати от роду,и он никогда не будет думать об украине как о Родине. Один жидюга мне пару лет назад сказал: " Украина для нас это полигон,мы тут зарабатываем бабло на лохах и строим планы на будующее в других странах,в частности и в израиле." Я с тех пор их возненавидел,и жду момента припомнить ему эти слова. Это моя Родина для жидов полигон??? та я ваш рот **.....ал.Вас всех нужно ********* ..............К стати последнее время в израиле процветает гомосексуализм. и по темпам роста уже обогнал европу!!!
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17.01.2022 12:21 Відповісти
Так его , как я поняла , взяли в МО для строительства жилья военным и инфраструктуры .
он тем же занимался в министерстве реинтеграции - и много он жилья настроил ?

Это явно спец по стиральной машине . Денег намоет Ермаку , и потом будет сидеть на нарах
они начинают воровать уже на этапе проектирования , потом ещё закладывают в проект всякие дорогостоящие моменты , которые потом забывают делать . А денежки в карман 😀
Чтоб Вы правильно поняли - играть с коэффициентами надо уметь - потому его в МО и отправили . Простые вояки этого не умеют
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17.01.2022 12:59 Відповісти
Для зебілів достатньо, що він НЕ етнічний українець і НЕ має ніякого відношення до армії. Ще один економіст
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17.01.2022 12:54 Відповісти
Закономірність.Не знаю хто ця людина.Але знаючи МЗЧ,до говна липне і притягується таке ж.Дай боже помилитись,
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17.01.2022 11:50 Відповісти
Кто такой? Ну когда уже этот клоун поймет, что у нас ВОЙНА! И нужны СПЕЦИАЛИСТЫ, а не друзья и знакомые друзей! Из-за этого клоуна, его непрофессионализма, назначения тупоголовых хапуг на силовые должности гибнут наши парни и девчата на фронте. Пора уже судить его, а не Порошенка!
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17.01.2022 11:57 Відповісти
Да товарищи! Это уже просто очевидно! Страна больна, страна гибнет! Пожирают ее крысолюди! Вставай страна огромная! Пока не поздно, если не поздно!
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17.01.2022 11:57 Відповісти
Пацан сказал-пацан сделал.
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17.01.2022 12:01 Відповісти
все то,за что мы стояли на майдане и погибло больше 15тыс.человек--растоптано и обсрано жидовской властью и все это благодаря 73% быдломассы.Вы привели к власти этих заднеприводных клоунов не оценив тех жертв,которые были пренесены на алтарь свободы.Теперь хай вас уничтожат эти мрази,но ни я ни такие как я,никуда не выйдут противостоять или воевать.Не достойны эти людишки,чтоб за них бороться.Вот теперь сами пусть встают и ******* на борьбу.Всякий зброд достоен своего правительсва,говорю зброд потому,что называться народом нужно заслужить.У меня кроме презрения к 73% быдломассы ,ничего нет.
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17.01.2022 12:35 Відповісти
Гибнуть все равно будет не быдломасса. Быдломассе "какаяразница", пересидит под веником.
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19.01.2022 13:55 Відповісти
Ещё один спИцИлист в армейских делах нашелся. Во, ЗЕкоМанда собралась! Т.н. верховый - четырежды уклонист от призыва, шут, сторонник Путина, его министр - адвокат. Зам. министра тоже хер знает кто... . Кому с врагом воевать?!
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17.01.2022 12:39 Відповісти
Ростислав Теодозійович Замлинський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1976 1976 , місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської області ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український підприємець, заступник Міністра оборони України з 14 січня 2022 року.
У вересні 1993 - червні 1998 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 студент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Львівської комерційної академії , за спеціальністю міжнародні економічні відносини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 економіст зі знанням іноземної мови.

Ну і т.д., і т.п. Фсьо!
Ні про армію, ні про службу, жодної згадки. Призначений старшим по розпилу.
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17.01.2022 12:59 Відповісти
Они армию недофинансировали . А теперь отступать некуда - надо в армию вкладывать . Вот и нашли зиц- председателя. Повесят на него ответственность за экономику и будут диктовать сколько денег Бене на офшор отправлять . А ЗИЦА ПОТОМ ПОСАДЯТ 😀😀
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17.01.2022 13:03 Відповісти
Его переводят из министерства реинтеграции - он там ТОЖЕ жильем занимался. Шото того жилья не видно
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17.01.2022 13:04 Відповісти
Талантливый. Невидимое жилье строит.
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19.01.2022 13:56 Відповісти
 
 