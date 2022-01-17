Кабмін призначив Замлинського заступником міністра оборони

Кабінет Міністрів України призначив Ростислава Замлинського на посаду заступника міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Призначити Замлинського Ростислава Теодозійовича заступником міністра оборони України", - йдеться у розпорядженні уряду №46 від 14 січня.

Раніше Замлинський був на посаді першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони вперше сформує кадровий резерв для просування по службі