Кабмін призначив Замлинського заступником міністра оборони
Кабінет Міністрів України призначив Ростислава Замлинського на посаду заступника міністра оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Призначити Замлинського Ростислава Теодозійовича заступником міністра оборони України", - йдеться у розпорядженні уряду №46 від 14 січня.
Раніше Замлинський був на посаді першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Если в кране нет воды
Значит выпили жЫды....
И, прошу заметить, эти инородцы, которого в Украине менее 0,1% по отношению ко всем жителям Украины, представляет абсолютное большинство в ВР, депутатов всех уровней, судах, прокурорах, власти в офисе *********** и тд, и тп. С этим надо что-то делать, такую диспропорцию надо устранять.
*******.
Дзвонить міжнародний злочинець,торговець людьми-педофіл ,пропонуючи компромат на західних політиків,взамін,просячи притулку,гарантій НЕекстрадиції :
"Це був заступник міністра оборони України Федір Роща,58 років,радник Зеленського"
где учился? Где родился? Жизненный опыт ?
А? Зелёная шобла , я права ?
он тем же занимался в министерстве реинтеграции - и много он жилья настроил ?
Это явно спец по стиральной машине . Денег намоет Ермаку , и потом будет сидеть на нарах
они начинают воровать уже на этапе проектирования , потом ещё закладывают в проект всякие дорогостоящие моменты , которые потом забывают делать . А денежки в карман 😀
Чтоб Вы правильно поняли - играть с коэффициентами надо уметь - потому его в МО и отправили . Простые вояки этого не умеют
економіст
У вересні 1993 - червні 1998 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 студент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Львівської комерційної академії , за спеціальністю міжнародні економічні відносини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 економіст зі знанням іноземної мови.
Ну і т.д., і т.п. Фсьо!
Ні про армію, ні про службу, жодної згадки. Призначений старшим по розпилу.