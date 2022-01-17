Кабмин назначил Замлинского замминистра обороны
Кабинет Министров Украины назначил Ростислава Замлинского на должность замминистра обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Назначить Замлинского Ростислава Теодозиевича заместителем министра обороны Украины", - говорится в распоряжении правительства №46 от 14 января.
Ранее Замлинский занимал должность первого заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Топ комментарии
+9 VOLVO XC 70
показать весь комментарий17.01.2022 10:24
+7 Sharl
показать весь комментарий17.01.2022 10:33
+6 Переворот Сознания
показать весь комментарий17.01.2022 10:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если в кране нет воды
Значит выпили жЫды....
И, прошу заметить, эти инородцы, которого в Украине менее 0,1% по отношению ко всем жителям Украины, представляет абсолютное большинство в ВР, депутатов всех уровней, судах, прокурорах, власти в офисе *********** и тд, и тп. С этим надо что-то делать, такую диспропорцию надо устранять.
*******.
Дзвонить міжнародний злочинець,торговець людьми-педофіл ,пропонуючи компромат на західних політиків,взамін,просячи притулку,гарантій НЕекстрадиції :
"Це був заступник міністра оборони України Федір Роща,58 років,радник Зеленського"
где учился? Где родился? Жизненный опыт ?
А? Зелёная шобла , я права ?
он тем же занимался в министерстве реинтеграции - и много он жилья настроил ?
Это явно спец по стиральной машине . Денег намоет Ермаку , и потом будет сидеть на нарах
они начинают воровать уже на этапе проектирования , потом ещё закладывают в проект всякие дорогостоящие моменты , которые потом забывают делать . А денежки в карман 😀
Чтоб Вы правильно поняли - играть с коэффициентами надо уметь - потому его в МО и отправили . Простые вояки этого не умеют
економіст
У вересні 1993 - червні 1998 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 студент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Львівської комерційної академії , за спеціальністю міжнародні економічні відносини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 економіст зі знанням іноземної мови.
Ну і т.д., і т.п. Фсьо!
Ні про армію, ні про службу, жодної згадки. Призначений старшим по розпилу.