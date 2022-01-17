РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9721 посетитель онлайн
Новости
22 289 33

Кабмин назначил Замлинского замминистра обороны

Кабмин назначил Замлинского замминистра обороны

Кабинет Министров Украины назначил Ростислава Замлинского на должность замминистра обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Назначить Замлинского Ростислава Теодозиевича заместителем министра обороны Украины", - говорится в распоряжении правительства №46 от 14 января.

Ранее Замлинский занимал должность первого заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил порядок военной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению

Минобороны (9357) назначение (2176)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
о еще одын знатный еврейский вуяка.. ля как достали эти маланцы... езжайте в Израиль дефективные если так свербит в астрале воевать.... а нет на распил бабошек он хоть автомат вживую видел вот тот зам министра какой то специалист гинеколог или почетный тачковод на базаре...
показать весь комментарий
17.01.2022 10:24
+7
Зеля где ты их берёшь? И чем этот полководец будет заниматься в оборонном ведомстве? Наверняка или бабками или матресурсами, что в принципе одно и то же…
показать весь комментарий
17.01.2022 10:33
+6
главное физиономия под пулями в окопах сидевшая, в дождь и на морозе тушенку в окопах жевавшая. настоящий боец, ***.
показать весь комментарий
17.01.2022 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главное созвучная фамилия!
показать весь комментарий
17.01.2022 10:24 Ответить
главное физиономия под пулями в окопах сидевшая, в дождь и на морозе тушенку в окопах жевавшая. настоящий боец, ***.
показать весь комментарий
17.01.2022 10:38 Ответить
Евреи, евреи, кругом одни евреи...
Если в кране нет воды
Значит выпили жЫды....
И, прошу заметить, эти инородцы, которого в Украине менее 0,1% по отношению ко всем жителям Украины, представляет абсолютное большинство в ВР, депутатов всех уровней, судах, прокурорах, власти в офисе *********** и тд, и тп. С этим надо что-то делать, такую диспропорцию надо устранять.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:09 Ответить
нужно переименовать "украину" в" жидурляндию"или в крайнем случае "рабожидия".Жиды тут правят с 1917года и все эти годы уничтожали коренное население и использовали его в своих целях,что с успехом делают и сейчас. браво жидва и ганьба рагулям,вулыкам и быкам,которые все относятся к общей быдломассе,которая выбирает себе жидов--руко водителей,пастухов.Быдломасса не в состоянии родить себе вожака,который вывел бы массу на свободу потому,что уничтожен интелект и все человеческое в массе.Осталось только животное--пожрать,посрать,поспать,попахать за тарелку похлебки.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:03 Ответить
о еще одын знатный еврейский вуяка.. ля как достали эти маланцы... езжайте в Израиль дефективные если так свербит в астрале воевать.... а нет на распил бабошек он хоть автомат вживую видел вот тот зам министра какой то специалист гинеколог или почетный тачковод на базаре...
показать весь комментарий
17.01.2022 10:24 Ответить
Массат так массат.
показать весь комментарий
17.01.2022 10:47 Ответить
Теодозійович ...это все что нужно знать об этом чуваке...
показать весь комментарий
17.01.2022 10:27 Ответить
Цікаво де з'явиться якийсь Дезодорантович😂😂
показать весь комментарий
17.01.2022 10:36 Ответить
Зеля где ты их берёшь? И чем этот полководец будет заниматься в оборонном ведомстве? Наверняка или бабками или матресурсами, что в принципе одно и то же…
показать весь комментарий
17.01.2022 10:33 Ответить
Буде реінтегрувати кошти Міноборони в тимчасово окуповані території, тобто в чорну діру. А по простому *******.
показать весь комментарий
17.01.2022 10:40 Ответить
а шо,теперь все с фамилиями земленский,землинский,зеленкин,гринфильд главные кандидаты в правительство?
показать весь комментарий
17.01.2022 10:35 Ответить
Маланцы облепили страну со всех сторон.
показать весь комментарий
17.01.2022 10:36 Ответить
"Кручу, вєрчу, запутать хочю!" - яка мурчаща пика це сказала? 🤔🤮
показать весь комментарий
17.01.2022 10:37 Ответить
Якраз подивився першу серію "ФБР: За кордоном",24-та хвилина.
Дзвонить міжнародний злочинець,торговець людьми-педофіл ,пропонуючи компромат на західних політиків,взамін,просячи притулку,гарантій НЕекстрадиції :
"Це був заступник міністра оборони України Федір Роща,58 років,радник Зеленського"
показать весь комментарий
17.01.2022 10:48 Ответить
Вид приличный, на человека похож
показать весь комментарий
17.01.2022 10:59 Ответить
Мімікрує.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:34 Ответить
У нас ВСУ и ЦХАЛ?
показать весь комментарий
17.01.2022 11:05 Ответить
КАК МОЖНО назначать ЗАМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ человека СО СКРЫТОЙ БИОГРАФИЕЙ ??????

где учился? Где родился? Жизненный опыт ?

А? Зелёная шобла , я права ?
показать весь комментарий
17.01.2022 11:08 Ответить
да ты права,а еще кто по национальности и сколько ему лет. судя по виду,этот недоразвитый жиденок ле тридцати от роду,и он никогда не будет думать об украине как о Родине. Один жидюга мне пару лет назад сказал: " Украина для нас это полигон,мы тут зарабатываем бабло на лохах и строим планы на будующее в других странах,в частности и в израиле." Я с тех пор их возненавидел,и жду момента припомнить ему эти слова. Это моя Родина для жидов полигон??? та я ваш рот **.....ал.Вас всех нужно ********* ..............К стати последнее время в израиле процветает гомосексуализм. и по темпам роста уже обогнал европу!!!
показать весь комментарий
17.01.2022 12:21 Ответить
Так его , как я поняла , взяли в МО для строительства жилья военным и инфраструктуры .
он тем же занимался в министерстве реинтеграции - и много он жилья настроил ?

Это явно спец по стиральной машине . Денег намоет Ермаку , и потом будет сидеть на нарах
они начинают воровать уже на этапе проектирования , потом ещё закладывают в проект всякие дорогостоящие моменты , которые потом забывают делать . А денежки в карман 😀
Чтоб Вы правильно поняли - играть с коэффициентами надо уметь - потому его в МО и отправили . Простые вояки этого не умеют
показать весь комментарий
17.01.2022 12:59 Ответить
Для зебілів достатньо, що він НЕ етнічний українець і НЕ має ніякого відношення до армії. Ще один економіст
показать весь комментарий
17.01.2022 12:54 Ответить
Закономірність.Не знаю хто ця людина.Але знаючи МЗЧ,до говна липне і притягується таке ж.Дай боже помилитись,
показать весь комментарий
17.01.2022 11:50 Ответить
Кто такой? Ну когда уже этот клоун поймет, что у нас ВОЙНА! И нужны СПЕЦИАЛИСТЫ, а не друзья и знакомые друзей! Из-за этого клоуна, его непрофессионализма, назначения тупоголовых хапуг на силовые должности гибнут наши парни и девчата на фронте. Пора уже судить его, а не Порошенка!
показать весь комментарий
17.01.2022 11:57 Ответить
Да товарищи! Это уже просто очевидно! Страна больна, страна гибнет! Пожирают ее крысолюди! Вставай страна огромная! Пока не поздно, если не поздно!
показать весь комментарий
17.01.2022 11:57 Ответить
Пацан сказал-пацан сделал.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:01 Ответить
все то,за что мы стояли на майдане и погибло больше 15тыс.человек--растоптано и обсрано жидовской властью и все это благодаря 73% быдломассы.Вы привели к власти этих заднеприводных клоунов не оценив тех жертв,которые были пренесены на алтарь свободы.Теперь хай вас уничтожат эти мрази,но ни я ни такие как я,никуда не выйдут противостоять или воевать.Не достойны эти людишки,чтоб за них бороться.Вот теперь сами пусть встают и ******* на борьбу.Всякий зброд достоен своего правительсва,говорю зброд потому,что называться народом нужно заслужить.У меня кроме презрения к 73% быдломассы ,ничего нет.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:35 Ответить
Гибнуть все равно будет не быдломасса. Быдломассе "какаяразница", пересидит под веником.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:55 Ответить
Ещё один спИцИлист в армейских делах нашелся. Во, ЗЕкоМанда собралась! Т.н. верховый - четырежды уклонист от призыва, шут, сторонник Путина, его министр - адвокат. Зам. министра тоже хер знает кто... . Кому с врагом воевать?!
показать весь комментарий
17.01.2022 12:39 Ответить
Ростислав Теодозійович Замлинський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1976 1976 , місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської області ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український підприємець, заступник Міністра оборони України з 14 січня 2022 року.
У вересні 1993 - червні 1998 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 студент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Львівської комерційної академії , за спеціальністю міжнародні економічні відносини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 економіст зі знанням іноземної мови.

Ну і т.д., і т.п. Фсьо!
Ні про армію, ні про службу, жодної згадки. Призначений старшим по розпилу.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:59 Ответить
Они армию недофинансировали . А теперь отступать некуда - надо в армию вкладывать . Вот и нашли зиц- председателя. Повесят на него ответственность за экономику и будут диктовать сколько денег Бене на офшор отправлять . А ЗИЦА ПОТОМ ПОСАДЯТ 😀😀
показать весь комментарий
17.01.2022 13:03 Ответить
Его переводят из министерства реинтеграции - он там ТОЖЕ жильем занимался. Шото того жилья не видно
показать весь комментарий
17.01.2022 13:04 Ответить
Талантливый. Невидимое жилье строит.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:56 Ответить
 
 