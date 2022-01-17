Кабмин назначил Замлинского замминистра обороны

Кабинет Министров Украины назначил Ростислава Замлинского на должность замминистра обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Назначить Замлинского Ростислава Теодозиевича заместителем министра обороны Украины", - говорится в распоряжении правительства №46 от 14 января.

Ранее Замлинский занимал должность первого заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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