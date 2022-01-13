Кабмин утвердил порядок военной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению
Кабинет Министров Украины утвердил порядок организации и осуществления общевойсковой подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Согласно постановлению правительства №1443 от 29 декабря 2021 года, общевоенная подготовка граждан осуществляется в мирное время и особый период независимо от политических и других предпочтений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства с целью формирования в обществе готовности к устойчивому сопротивлению агрессору, в частности в информационном пространстве, патриотического сознания и устойчивой мотивации, приобретения и поддержания гражданами знаний и практических умений, необходимых для защиты Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Общевоенную подготовку проходят граждане допризывного, призывного возраста, военнообязанные, резервисты и другие категории граждан, изъявивших желание приобщиться к национальному сопротивлению.
Общевоенная подготовка делится на начальную и базовую подготовку.
Начальная подготовка осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевоенных знаний и специальных компетентностей по оборонному сознанию, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.
Базовая подготовка осуществляется с целью подготовки гражданина, способного выполнять задачи как в мирное, так и военное время в боевых условиях и содействие приобретению гражданами первичных знаний, умений и навыков относительно порядка обращения с оружием и его применения, действий на поле боя (передвижение и ориентирование на местности), оказание домедицинской помощи, а также первичной психологической помощи (самопомощи), обращение с самодельными взрывными устройствами и формирование устойчивых морально-психологических качеств, необходимых для защиты Украины.
Согласно документу, ответственность за организацию общевоенной подготовки возлагается на: Министерство образования вместе с Министерством обороны (начальная подготовка); Минобороны вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти (базовая подготовка).
Начальная подготовка включается в Государственный стандарт профильного среднего образования, реализуемого на третьем уровне полного общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений.
Базовая подготовка проводится Минобороны вместе с заинтересованными органами исполнительной власти, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, волонтерскими, общественными и спортивными организациями.
Финансирование и материально-техническое обеспечение общевоенной подготовки граждан осуществляется за счет средств государственного бюджета, расходов местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством источников.
Пожалуйста, подождите...
Вторым погибшим в бою в тот же день, был пулемётчик Олег Эйсмант, еврей, который прорывался на помощь Демиденко.
В Авдеевке, на промзоне, в бою погиб снайпер Сергей Токмаков, русский.
В бою у Красного Партизана погиб сержант Альберт Саруханян, армянин, который отстреливался до последнего, отказавшись сдаться в плен, после окружения сотней российских наёмников.
Продолжать? А ведь это только наш батальон!
а там будемо бачити...
ви більшу частину виділених грошей витрачаєте на """організацію""""
радники, ...уядники, звіти і тд.
роботу робити треба а не киздіти.
Поколение снежинок, мля.
Ну да, в Крыму это сделали, не возражаю, а вот Донбасс стал зоной беспредела, беззакония и нищеты.
Абхазия понемногу превращается в пустыню, люди бегут оттуда, как и с Южной Осетии.
И да.. Херня вся эта тероборона. Все только на бумаге. Раза четыре куда-то там выезжали на стрелковые дни и два раза длинные сборы по полигоне.
Адекватные люди давным-давно сами себе Тероборона. Со своей личной снарягой, оружием, б/к.
Головне подальша організація.
Целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины .
За 15 лет лампасники по вооружениям ничего не предприняли для исправления ситуации по охране складов и повышении уровня квалификации персонала работников баз..
Значит этот г е ше ф т для ГШ был выгоден . (Зри в корень).Денех для охраны арсеналов -нет Большую часть часть боеприпасов порошенко превратил за 5 лет
в металлолом !
Самые крупные взрывы на складах боеприпасов в Украине.
Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003
Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы
Лозовая, Харьковская область. 2008
Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010
Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014
Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015
Сватово, Луганская область. 29 октября 2015
Балаклея 23 марта 2017 года - 65-й арсенал - база хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления ( Ракеты ЗРК ПВО Куб, Квадрат, Тунгуска, Оса - АК.
Винница 48 - 27 сентября 2017 Центральный арсенал боеприпасов в Калиновке.(10 тыс. условных вагонов). Ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Большую часть часть боеприпасов порошенко превратил за 5 лет
в металлолом !
ХА ! По данным Минобороны, https://censor.net/news/433116/vzryvy_na_sklade_v_balaklee_ne_nanesli_znachitelnogo_vreda_oboronosposobnosti_strany_poltorak.
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Боеприпасы в Литве иПольше уже заканчиваются.Чем вооружать резервистов ?
НЕТ
натовских калибров ... Советские калибры сделаны так, что ни немецкие Б/П времен ВОВ , ни натовские снаряды и патроны не подходят по калибру!
Единицы у нац. гвардии...
Изучайте историю вооружения и боеприпасов.
Теж проходимите підготовку??