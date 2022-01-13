РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3694 посетителя онлайн
Новости Война
15 797 69
Кабмин (13505) Минобороны (9022) оборона (5144) подготовка (217)

Кабмин утвердил порядок военной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению

Кабмин утвердил порядок военной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению

Кабинет Министров Украины утвердил порядок организации и осуществления общевойсковой подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Согласно постановлению правительства №1443 от 29 декабря 2021 года, общевоенная подготовка граждан осуществляется в мирное время и особый период независимо от политических и других предпочтений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства с целью формирования в обществе готовности к устойчивому сопротивлению агрессору, в частности в информационном пространстве, патриотического сознания и устойчивой мотивации, приобретения и поддержания гражданами знаний и практических умений, необходимых для защиты Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общевоенную подготовку проходят граждане допризывного, призывного возраста, военнообязанные, резервисты и другие категории граждан, изъявивших желание приобщиться к национальному сопротивлению.

Общевоенная подготовка делится на начальную и базовую подготовку.

Начальная подготовка осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевоенных знаний и специальных компетентностей по оборонному сознанию, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.

Читайте также: "В сторону уменьшения и здравого смысла": "слуга народа" Завитневич заявил, что список профессий женщин для воинского учета будет сокращен

Базовая подготовка осуществляется с целью подготовки гражданина, способного выполнять задачи как в мирное, так и военное время в боевых условиях и содействие приобретению гражданами первичных знаний, умений и навыков относительно порядка обращения с оружием и его применения, действий на поле боя (передвижение и ориентирование на местности), оказание домедицинской помощи, а также первичной психологической помощи (самопомощи), обращение с самодельными взрывными устройствами и формирование устойчивых морально-психологических качеств, необходимых для защиты Украины.

Согласно документу, ответственность за организацию общевоенной подготовки возлагается на: Министерство образования вместе с Министерством обороны (начальная подготовка); Минобороны вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти (базовая подготовка).

Начальная подготовка включается в Государственный стандарт профильного среднего образования, реализуемого на третьем уровне полного общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений.

Базовая подготовка проводится Минобороны вместе с заинтересованными органами исполнительной власти, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, волонтерскими, общественными и спортивными организациями.

Финансирование и материально-техническое обеспечение общевоенной подготовки граждан осуществляется за счет средств государственного бюджета, расходов местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством источников.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
богоизбранные в первый же день будут у стоек регистрации в аэропортах страны...
показать весь комментарий
13.01.2022 11:49
+18
9 мая 2014 года, защищая Мариуполь, первым у нас в батальоне погиб украинец, подполковник Демиденко.

Вторым погибшим в бою в тот же день, был пулемётчик Олег Эйсмант, еврей, который прорывался на помощь Демиденко.

В Авдеевке, на промзоне, в бою погиб снайпер Сергей Токмаков, русский.

В бою у Красного Партизана погиб сержант Альберт Саруханян, армянин, который отстреливался до последнего, отказавшись сдаться в плен, после окружения сотней российских наёмников.

Продолжать? А ведь это только наш батальон!
показать весь комментарий
13.01.2022 12:32
+8
в кожному воєнкоматі має бути склад зброї.
а там будемо бачити...
ви більшу частину виділених грошей витрачаєте на """організацію""""
радники, ...уядники, звіти і тд.
роботу робити треба а не киздіти.
показать весь комментарий
13.01.2022 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Етнічного?? ************? и.т.д..... Или Не поверю что кроме украинцев кто-то другой будет защищать
показать весь комментарий
13.01.2022 11:48 Ответить
богоизбранные в первый же день будут у стоек регистрации в аэропортах страны...
показать весь комментарий
13.01.2022 11:49 Ответить
9 мая 2014 года, защищая Мариуполь, первым у нас в батальоне погиб украинец, подполковник Демиденко.

Вторым погибшим в бою в тот же день, был пулемётчик Олег Эйсмант, еврей, который прорывался на помощь Демиденко.

В Авдеевке, на промзоне, в бою погиб снайпер Сергей Токмаков, русский.

В бою у Красного Партизана погиб сержант Альберт Саруханян, армянин, который отстреливался до последнего, отказавшись сдаться в плен, после окружения сотней российских наёмников.

Продолжать? А ведь это только наш батальон!
показать весь комментарий
13.01.2022 12:32 Ответить
Олег Эйсмант из Днепра...

показать весь комментарий
13.01.2022 12:38 Ответить
Да, это он.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:41 Ответить
Почему тогда я воевал?
показать весь комментарий
13.01.2022 12:15 Ответить
Громадянин України ??
показать весь комментарий
13.01.2022 12:22 Ответить
Да.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:34 Ответить
Наверное потому что вы мужчина и у вас есть гордость и совесть
показать весь комментарий
13.01.2022 12:38 Ответить
Слава Вам !
показать весь комментарий
13.01.2022 13:37 Ответить
Від слова нація, мабуть ...
показать весь комментарий
13.01.2022 12:21 Ответить
Коли програма "Тероборона" почне втілюватись у кожному куточку країни? Плани, доктрини, програми - це папір з текстом. Не більше. Місцева влада не діє. Бо .... не знає що треба, і як. У нас у селищі жодне бомбосховище не привели до ладу. Навіть не зазирнули, бо там смердить людським лайном? Не кажу про сигнал "ЗАГАЛЬНИЙ ЗБІР військовозобов'язаних". А щодо зброї та розгортання польових таборів й казати нічого. Вся влада чекає, коли півень клюне ...
показать весь комментарий
13.01.2022 11:49 Ответить
Вибачте ... Що Вам заважає звернутися до місцевої влади і посваритися пальцем ??
показать весь комментарий
13.01.2022 12:23 Ответить
"...бо там смердить людським лайном..": ЛЮДИНА такого зробити не може. А лайном смердить скрізь і, навіть, тут, на сайті.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:26 Ответить
А закон о оружии и самообороне вы приняли? Или потом всех в тюрьму как добровольцев после 2014-го
показать весь комментарий
13.01.2022 11:49 Ответить
Оружие добудем в бою.

показать весь комментарий
13.01.2022 11:52 Ответить
Я так понял, НВП в школы возвращают, это очень хорошо.
показать весь комментарий
13.01.2022 11:53 Ответить
+5
показать весь комментарий
13.01.2022 12:23 Ответить
в кожному воєнкоматі має бути склад зброї.
а там будемо бачити...
ви більшу частину виділених грошей витрачаєте на """організацію""""
радники, ...уядники, звіти і тд.
роботу робити треба а не киздіти.
показать весь комментарий
13.01.2022 11:59 Ответить
Це вме для бідноти робиться. Покажфть менібагатих на призові. Так і тут.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:24 Ответить
Тай взагалі, краще регулярну контрактну армію забезпечити, а еіж дурницями займатися.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:25 Ответить
В Украине должно быть как в Швейцарии оружие в каждом доме и право на защиту. Тогда и рынок современного оружия в стране будет развиваться и культура обращения с оружием и уважение к чужой собственности. И х*** тогда кто то к нам сунется. А то что вы необразованных в етом смысле людей как овец будете вооружать палками и гнать на войну так ето не армия.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:25 Ответить
8 років нічого не робили, ще 8 будуть папірці писати.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:36 Ответить
А хотят сопротивляться? Ну кто -то хочет, но большинство думаю нет. Что им защищать? Свою нищету?
показать весь комментарий
13.01.2022 12:36 Ответить
Карл Густав Маннергейм - Прежде чем тратить деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:42 Ответить
Я в Украине живу.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:51 Ответить
В 2014 году, мы защищали не своё богатство или нищету, мы защищали своё право и свои семьи.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:59 Ответить
Ну вломятся к тебе чечены с бурятами, жену изнасилуют, тебя грохнут. Ожидай.

Поколение снежинок, мля.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:43 Ответить
А в это кто-то верит? Видят что ни в Крыму ни в Южной Осетии никого не насиловали. А на оборот сделали дороги, новую инфраструктуру и т. п.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:50 Ответить
Дороги, новую ифраструктуру?

Ну да, в Крыму это сделали, не возражаю, а вот Донбасс стал зоной беспредела, беззакония и нищеты.

Абхазия понемногу превращается в пустыню, люди бегут оттуда, как и с Южной Осетии.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:57 Ответить
А тебя что буряты изнасиловали? ))
показать весь комментарий
13.01.2022 13:09 Ответить
Оскільки Кабмін на армію положив, то тепер вважає, що громадяни мають захищати себе самі? 😲 А нафіга громадянам та армії такий Кабмін? 🤔
показать весь комментарий
13.01.2022 12:36 Ответить
Начинаем с Рады, Офиса ***********. Кабмина....с женами военнообязанными!
показать весь комментарий
13.01.2022 12:37 Ответить
Землю украли......исторически предки защищали от вражин завоевателей.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:40 Ответить
Погано захищали. Невдалося. Якби нормально захищали, то багато чого б не сталося навіть у 20 столітті.
показать весь комментарий
13.01.2022 13:42 Ответить
А с 2014-по 2022 год - это что было?

И да.. Херня вся эта тероборона. Все только на бумаге. Раза четыре куда-то там выезжали на стрелковые дни и два раза длинные сборы по полигоне.

Адекватные люди давным-давно сами себе Тероборона. Со своей личной снарягой, оружием, б/к.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:41 Ответить
Раза четыре куда-то там выезжали на стрелковые дни и два раза длинные сборы по полигоне - теж непогано.

Головне подальша організація.
показать весь комментарий
13.01.2022 13:43 Ответить
Молодь буде ще більше виїжджати. Зараз 18-20 літні їдуть у Польщу, чи інші ближні країни.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:42 Ответить
Їдуть скрізь, у дальні краї теж.
показать весь комментарий
13.01.2022 13:44 Ответить
Я написав куди найбільше молодь їде і куди найлегше поїхати.
показать весь комментарий
13.01.2022 13:49 Ответить
Починаємо з Ради Офісу ***********. Кабміну не даємо їм зарплату, сажаємо їх на продуктові картки і в резервацію.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:43 Ответить
Карл Густав Маннергейм - просто супер цитата - Прежде чем тратить деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:44 Ответить
Цитата гарна, але Фінляндія у першій половині 20 столітті навряд чи була тією країною, яку Ви маєте на увазі. Інша справа, що вона була і є монотеічна.
показать весь комментарий
13.01.2022 13:46 Ответить
Зараз вже ні. Там мігрантів првно. А ліваки зочуть пам'ятники Моннаргейма позносити.
показать весь комментарий
13.01.2022 13:50 Ответить
... я, правильно понимаю, что на местах появляться ДОСААФ?
показать весь комментарий
13.01.2022 12:47 Ответить
За Україну це святе а от за цих недоумків з зе щось не хочеться от в чім питання
показать весь комментарий
13.01.2022 12:50 Ответить
Так зе і Україна і інші також Україна.
показать весь комментарий
13.01.2022 12:52 Ответить
Защищать жирного прокурора ,который на переходе задавил мою жену, и работает в соседнем районе. Оригинально.
показать весь комментарий
13.01.2022 13:06 Ответить
полностью и безоговорочно поддерживаю FT FT. с одной правкой: сначала должны получить оружие прослужившие в Вооруженных Силах (срочники, контрактники, офицеры строевых возрастов) вышедшие в-запас до 5лет, потом - те же, но от 5-ти до 10-лет, потом - отставники от 10-ти лет и более и офицеры-пенсионеры. а далее те, кто не служил, но прошёл соответствующую подготовку и желает присоединиться к терр.обороне. а, вообще, чего придумывать "велосипед"? взять и адаптировать "швейцарскую модель" к построению модели терр.обороны
показать весь комментарий
13.01.2022 13:07 Ответить
Раздать советские запасы АКМ и лимонок!
показать весь комментарий
13.01.2022 13:39 Ответить
Унаслідок пожежі на військових складах у Балаклії Україна втратила *********** на мільярд доларів Джерело:

Целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины .
За 15 лет лампасники по вооружениям ничего не предприняли для исправления ситуации по охране складов и повышении уровня квалификации персонала работников баз..
Значит этот г е ше ф т для ГШ был выгоден . (Зри в корень).Денех для охраны арсеналов -нет Большую часть часть боеприпасов порошенко превратил за 5 лет
в металлолом !
Самые крупные взрывы на складах боеприпасов в Украине.
Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003
Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы
Лозовая, Харьковская область. 2008
Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010
Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014
Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015
Сватово, Луганская область. 29 октября 2015
Балаклея 23 марта 2017 года - 65-й арсенал - база хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления ( Ракеты ЗРК ПВО Куб, Квадрат, Тунгуска, Оса - АК.
Винница 48 - 27 сентября 2017 Центральный арсенал боеприпасов в Калиновке.(10 тыс. условных вагонов). Ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Большую часть часть боеприпасов порошенко превратил за 5 лет
в металлолом !

ХА ! По данным Минобороны, https://censor.net/news/433116/vzryvy_na_sklade_v_balaklee_ne_nanesli_znachitelnogo_vreda_oboronosposobnosti_strany_poltorak.
Источник:
показать весь комментарий
13.01.2022 14:20 Ответить
Взрывы на арсенале №6 в Ичне .6-й арсенал (г. Ичня Черниговской области,)/
Боеприпасы в Литве иПольше уже заканчиваются.Чем вооружать резервистов ?

показать весь комментарий
13.01.2022 14:27 Ответить
БА ****н. В ЗСУ практически -
НЕТ
натовских калибров ... Советские калибры сделаны так, что ни немецкие Б/П времен ВОВ , ни натовские снаряды и патроны не подходят по калибру!
Единицы у нац. гвардии...
Изучайте историю вооружения и боеприпасов.
показать весь комментарий
13.01.2022 15:30 Ответить
По сути издали указ о том, что было ещё при совке и удачно похерилось после его развала. То есть, ДОСААФ, уроки военной подготовки, сборы резервистов и т.д. При всём этом, замечу, что не воссоздали это, а только подписали бумагу. В общем, имитация бурной деятельности. При чём, это всё на 8 году войны. Кло-у-ны!
показать весь комментарий
13.01.2022 13:25 Ответить
А где указ о трехмесячной подготовке поставленных на учет женщин до 60 лет?
показать весь комментарий
13.01.2022 13:38 Ответить
А Верховноголовнокомандувач
Теж проходимите підготовку??
показать весь комментарий
13.01.2022 14:09 Ответить
Он давно готов.Как только кацапы полезут,он тут же в вертолет и за бугор.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:20 Ответить
 
 