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Кабмін (13940) Міноборони (6995) оборона (4685) підготовка (172)

Кабмін затвердив порядок військової підготовки громадян України до національного спротиву

Кабмін затвердив порядок військової підготовки громадян України до національного спротиву

Кабінет Міністрів України затвердив порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.

Відповідно до постанови уряду №1443 від 29 грудня 2021 року, загальновійськова підготовка громадян здійснюється у мирний час та особливий період незалежно від політичних та інших уподобань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання з метою формування у суспільстві готовності до сталого спротиву агресору, зокрема в інформаційному просторі, патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття та підтримання громадянами знань та практичних умінь, необхідних для захисту України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загальновійськову підготовку проходять громадяни допризовного, призовного віку, військовозобов'язані, резервісти та інші категорії громадян, які виявили бажання долучитися до національного спротиву.

Загальновійськова підготовка поділяється на початкову та базову підготовку.

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Початкова підготовка здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань та спеціальних компетентностей щодо оборонної свідомості, ознайомлення громадян із місцем та роллю громадянина у зв'язку з усвідомленням свого обов'язку щодо збройного захисту України.

Базова підготовка здійснюється з метою підготовки громадянина, здатного виконувати завдання і у мирний, і воєнний час у бойових умовах, та сприяння набуттю громадянами первинних знань, умінь та навичок щодо порядку поводження зі зброєю та її застосування, дій на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості), надання домедичної допомоги, а також первинної психологічної допомоги (самодопомоги), поводження з саморобними вибуховими пристроями та формування стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту України.

Відповідно до документа, відповідальність за організацію загальновійськової підготовки покладається на: Міністерство освіти разом із Міністерством оборони (початкова підготовка); Міноборони разом із іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади (базова підготовка).

Початкова підготовка включається до Державного стандарту профільної середньої освіти, що реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти та інших навчальних закладів.

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Базову підготовку проводить Міноборони разом із зацікавленими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, волонтерськими, громадськими та спортивними організаціями.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення загальновійськової підготовки громадян здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, видатків місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством джерел.

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Топ коментарі
+18
богоизбранные в первый же день будут у стоек регистрации в аэропортах страны...
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13.01.2022 11:49
+18
9 мая 2014 года, защищая Мариуполь, первым у нас в батальоне погиб украинец, подполковник Демиденко.

Вторым погибшим в бою в тот же день, был пулемётчик Олег Эйсмант, еврей, который прорывался на помощь Демиденко.

В Авдеевке, на промзоне, в бою погиб снайпер Сергей Токмаков, русский.

В бою у Красного Партизана погиб сержант Альберт Саруханян, армянин, который отстреливался до последнего, отказавшись сдаться в плен, после окружения сотней российских наёмников.

Продолжать? А ведь это только наш батальон!
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13.01.2022 12:32
+8
в кожному воєнкоматі має бути склад зброї.
а там будемо бачити...
ви більшу частину виділених грошей витрачаєте на """організацію""""
радники, ...уядники, звіти і тд.
роботу робити треба а не киздіти.
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13.01.2022 11:59
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Етнічного?? ************? и.т.д..... Или Не поверю что кроме украинцев кто-то другой будет защищать
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13.01.2022 11:48 Відповісти
богоизбранные в первый же день будут у стоек регистрации в аэропортах страны...
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13.01.2022 11:49 Відповісти
9 мая 2014 года, защищая Мариуполь, первым у нас в батальоне погиб украинец, подполковник Демиденко.

Вторым погибшим в бою в тот же день, был пулемётчик Олег Эйсмант, еврей, который прорывался на помощь Демиденко.

В Авдеевке, на промзоне, в бою погиб снайпер Сергей Токмаков, русский.

В бою у Красного Партизана погиб сержант Альберт Саруханян, армянин, который отстреливался до последнего, отказавшись сдаться в плен, после окружения сотней российских наёмников.

Продолжать? А ведь это только наш батальон!
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13.01.2022 12:32 Відповісти
Олег Эйсмант из Днепра...

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13.01.2022 12:38 Відповісти
Да, это он.
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13.01.2022 12:41 Відповісти
Почему тогда я воевал?
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13.01.2022 12:15 Відповісти
Громадянин України ??
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13.01.2022 12:22 Відповісти
Да.
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13.01.2022 12:34 Відповісти
Наверное потому что вы мужчина и у вас есть гордость и совесть
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13.01.2022 12:38 Відповісти
Слава Вам !
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13.01.2022 13:37 Відповісти
Від слова нація, мабуть ...
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13.01.2022 12:21 Відповісти
Коли програма "Тероборона" почне втілюватись у кожному куточку країни? Плани, доктрини, програми - це папір з текстом. Не більше. Місцева влада не діє. Бо .... не знає що треба, і як. У нас у селищі жодне бомбосховище не привели до ладу. Навіть не зазирнули, бо там смердить людським лайном? Не кажу про сигнал "ЗАГАЛЬНИЙ ЗБІР військовозобов'язаних". А щодо зброї та розгортання польових таборів й казати нічого. Вся влада чекає, коли півень клюне ...
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13.01.2022 11:49 Відповісти
Вибачте ... Що Вам заважає звернутися до місцевої влади і посваритися пальцем ??
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13.01.2022 12:23 Відповісти
"...бо там смердить людським лайном..": ЛЮДИНА такого зробити не може. А лайном смердить скрізь і, навіть, тут, на сайті.
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13.01.2022 12:26 Відповісти
А закон о оружии и самообороне вы приняли? Или потом всех в тюрьму как добровольцев после 2014-го
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13.01.2022 11:49 Відповісти
Оружие добудем в бою.

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13.01.2022 11:52 Відповісти
Я так понял, НВП в школы возвращают, это очень хорошо.
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13.01.2022 11:53 Відповісти
+5
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13.01.2022 12:23 Відповісти
в кожному воєнкоматі має бути склад зброї.
а там будемо бачити...
ви більшу частину виділених грошей витрачаєте на """організацію""""
радники, ...уядники, звіти і тд.
роботу робити треба а не киздіти.
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13.01.2022 11:59 Відповісти
Це вме для бідноти робиться. Покажфть менібагатих на призові. Так і тут.
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13.01.2022 12:24 Відповісти
Тай взагалі, краще регулярну контрактну армію забезпечити, а еіж дурницями займатися.
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13.01.2022 12:25 Відповісти
В Украине должно быть как в Швейцарии оружие в каждом доме и право на защиту. Тогда и рынок современного оружия в стране будет развиваться и культура обращения с оружием и уважение к чужой собственности. И х*** тогда кто то к нам сунется. А то что вы необразованных в етом смысле людей как овец будете вооружать палками и гнать на войну так ето не армия.
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13.01.2022 12:25 Відповісти
8 років нічого не робили, ще 8 будуть папірці писати.
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13.01.2022 12:36 Відповісти
А хотят сопротивляться? Ну кто -то хочет, но большинство думаю нет. Что им защищать? Свою нищету?
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13.01.2022 12:36 Відповісти
Карл Густав Маннергейм - Прежде чем тратить деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать.
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13.01.2022 12:42 Відповісти
Я в Украине живу.
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13.01.2022 12:51 Відповісти
В 2014 году, мы защищали не своё богатство или нищету, мы защищали своё право и свои семьи.
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13.01.2022 12:59 Відповісти
Ну вломятся к тебе чечены с бурятами, жену изнасилуют, тебя грохнут. Ожидай.

Поколение снежинок, мля.
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13.01.2022 12:43 Відповісти
А в это кто-то верит? Видят что ни в Крыму ни в Южной Осетии никого не насиловали. А на оборот сделали дороги, новую инфраструктуру и т. п.
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13.01.2022 12:50 Відповісти
Дороги, новую ифраструктуру?

Ну да, в Крыму это сделали, не возражаю, а вот Донбасс стал зоной беспредела, беззакония и нищеты.

Абхазия понемногу превращается в пустыню, люди бегут оттуда, как и с Южной Осетии.
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13.01.2022 12:57 Відповісти
А тебя что буряты изнасиловали? ))
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13.01.2022 13:09 Відповісти
Оскільки Кабмін на армію положив, то тепер вважає, що громадяни мають захищати себе самі? 😲 А нафіга громадянам та армії такий Кабмін? 🤔
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13.01.2022 12:36 Відповісти
Начинаем с Рады, Офиса ***********. Кабмина....с женами военнообязанными!
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13.01.2022 12:37 Відповісти
Землю украли......исторически предки защищали от вражин завоевателей.
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13.01.2022 12:40 Відповісти
Погано захищали. Невдалося. Якби нормально захищали, то багато чого б не сталося навіть у 20 столітті.
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13.01.2022 13:42 Відповісти
А с 2014-по 2022 год - это что было?

И да.. Херня вся эта тероборона. Все только на бумаге. Раза четыре куда-то там выезжали на стрелковые дни и два раза длинные сборы по полигоне.

Адекватные люди давным-давно сами себе Тероборона. Со своей личной снарягой, оружием, б/к.
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13.01.2022 12:41 Відповісти
Раза четыре куда-то там выезжали на стрелковые дни и два раза длинные сборы по полигоне - теж непогано.

Головне подальша організація.
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13.01.2022 13:43 Відповісти
Молодь буде ще більше виїжджати. Зараз 18-20 літні їдуть у Польщу, чи інші ближні країни.
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13.01.2022 12:42 Відповісти
Їдуть скрізь, у дальні краї теж.
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13.01.2022 13:44 Відповісти
Я написав куди найбільше молодь їде і куди найлегше поїхати.
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13.01.2022 13:49 Відповісти
Починаємо з Ради Офісу ***********. Кабміну не даємо їм зарплату, сажаємо їх на продуктові картки і в резервацію.
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13.01.2022 12:43 Відповісти
Карл Густав Маннергейм - просто супер цитата - Прежде чем тратить деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать.
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13.01.2022 12:44 Відповісти
Цитата гарна, але Фінляндія у першій половині 20 столітті навряд чи була тією країною, яку Ви маєте на увазі. Інша справа, що вона була і є монотеічна.
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13.01.2022 13:46 Відповісти
Зараз вже ні. Там мігрантів првно. А ліваки зочуть пам'ятники Моннаргейма позносити.
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13.01.2022 13:50 Відповісти
... я, правильно понимаю, что на местах появляться ДОСААФ?
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13.01.2022 12:47 Відповісти
За Україну це святе а от за цих недоумків з зе щось не хочеться от в чім питання
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13.01.2022 12:50 Відповісти
Так зе і Україна і інші також Україна.
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13.01.2022 12:52 Відповісти
Защищать жирного прокурора ,который на переходе задавил мою жену, и работает в соседнем районе. Оригинально.
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13.01.2022 13:06 Відповісти
полностью и безоговорочно поддерживаю FT FT. с одной правкой: сначала должны получить оружие прослужившие в Вооруженных Силах (срочники, контрактники, офицеры строевых возрастов) вышедшие в-запас до 5лет, потом - те же, но от 5-ти до 10-лет, потом - отставники от 10-ти лет и более и офицеры-пенсионеры. а далее те, кто не служил, но прошёл соответствующую подготовку и желает присоединиться к терр.обороне. а, вообще, чего придумывать "велосипед"? взять и адаптировать "швейцарскую модель" к построению модели терр.обороны
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13.01.2022 13:07 Відповісти
Раздать советские запасы АКМ и лимонок!
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13.01.2022 13:39 Відповісти
Унаслідок пожежі на військових складах у Балаклії Україна втратила *********** на мільярд доларів Джерело:

Целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины .
За 15 лет лампасники по вооружениям ничего не предприняли для исправления ситуации по охране складов и повышении уровня квалификации персонала работников баз..
Значит этот г е ше ф т для ГШ был выгоден . (Зри в корень).Денех для охраны арсеналов -нет Большую часть часть боеприпасов порошенко превратил за 5 лет
в металлолом !
Самые крупные взрывы на складах боеприпасов в Украине.
Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003
Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы
Лозовая, Харьковская область. 2008
Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010
Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014
Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015
Сватово, Луганская область. 29 октября 2015
Балаклея 23 марта 2017 года - 65-й арсенал - база хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления ( Ракеты ЗРК ПВО Куб, Квадрат, Тунгуска, Оса - АК.
Винница 48 - 27 сентября 2017 Центральный арсенал боеприпасов в Калиновке.(10 тыс. условных вагонов). Ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Большую часть часть боеприпасов порошенко превратил за 5 лет
в металлолом !

ХА ! По данным Минобороны, https://censor.net/news/433116/vzryvy_na_sklade_v_balaklee_ne_nanesli_znachitelnogo_vreda_oboronosposobnosti_strany_poltorak.
Источник:
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13.01.2022 14:20 Відповісти
Взрывы на арсенале №6 в Ичне .6-й арсенал (г. Ичня Черниговской области,)/
Боеприпасы в Литве иПольше уже заканчиваются.Чем вооружать резервистов ?

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13.01.2022 14:27 Відповісти
БА ****н. В ЗСУ практически -
НЕТ
натовских калибров ... Советские калибры сделаны так, что ни немецкие Б/П времен ВОВ , ни натовские снаряды и патроны не подходят по калибру!
Единицы у нац. гвардии...
Изучайте историю вооружения и боеприпасов.
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13.01.2022 15:30 Відповісти
По сути издали указ о том, что было ещё при совке и удачно похерилось после его развала. То есть, ДОСААФ, уроки военной подготовки, сборы резервистов и т.д. При всём этом, замечу, что не воссоздали это, а только подписали бумагу. В общем, имитация бурной деятельности. При чём, это всё на 8 году войны. Кло-у-ны!
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13.01.2022 13:25 Відповісти
А где указ о трехмесячной подготовке поставленных на учет женщин до 60 лет?
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13.01.2022 13:38 Відповісти
А Верховноголовнокомандувач
Теж проходимите підготовку??
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13.01.2022 14:09 Відповісти
Он давно готов.Как только кацапы полезут,он тут же в вертолет и за бугор.
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13.01.2022 18:20 Відповісти
 
 