Кабмін затвердив порядок військової підготовки громадян України до національного спротиву
Кабінет Міністрів України затвердив порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.
Відповідно до постанови уряду №1443 від 29 грудня 2021 року, загальновійськова підготовка громадян здійснюється у мирний час та особливий період незалежно від політичних та інших уподобань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання з метою формування у суспільстві готовності до сталого спротиву агресору, зокрема в інформаційному просторі, патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття та підтримання громадянами знань та практичних умінь, необхідних для захисту України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Загальновійськову підготовку проходять громадяни допризовного, призовного віку, військовозобов'язані, резервісти та інші категорії громадян, які виявили бажання долучитися до національного спротиву.
Загальновійськова підготовка поділяється на початкову та базову підготовку.
Початкова підготовка здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань та спеціальних компетентностей щодо оборонної свідомості, ознайомлення громадян із місцем та роллю громадянина у зв'язку з усвідомленням свого обов'язку щодо збройного захисту України.
Базова підготовка здійснюється з метою підготовки громадянина, здатного виконувати завдання і у мирний, і воєнний час у бойових умовах, та сприяння набуттю громадянами первинних знань, умінь та навичок щодо порядку поводження зі зброєю та її застосування, дій на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості), надання домедичної допомоги, а також первинної психологічної допомоги (самодопомоги), поводження з саморобними вибуховими пристроями та формування стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту України.
Відповідно до документа, відповідальність за організацію загальновійськової підготовки покладається на: Міністерство освіти разом із Міністерством оборони (початкова підготовка); Міноборони разом із іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади (базова підготовка).
Початкова підготовка включається до Державного стандарту профільної середньої освіти, що реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти та інших навчальних закладів.
Базову підготовку проводить Міноборони разом із зацікавленими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, волонтерськими, громадськими та спортивними організаціями.
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення загальновійськової підготовки громадян здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, видатків місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством джерел.
Будь ласка, зачекайте...
Вторым погибшим в бою в тот же день, был пулемётчик Олег Эйсмант, еврей, который прорывался на помощь Демиденко.
В Авдеевке, на промзоне, в бою погиб снайпер Сергей Токмаков, русский.
В бою у Красного Партизана погиб сержант Альберт Саруханян, армянин, который отстреливался до последнего, отказавшись сдаться в плен, после окружения сотней российских наёмников.
Продолжать? А ведь это только наш батальон!
а там будемо бачити...
ви більшу частину виділених грошей витрачаєте на """організацію""""
радники, ...уядники, звіти і тд.
роботу робити треба а не киздіти.
Поколение снежинок, мля.
Ну да, в Крыму это сделали, не возражаю, а вот Донбасс стал зоной беспредела, беззакония и нищеты.
Абхазия понемногу превращается в пустыню, люди бегут оттуда, как и с Южной Осетии.
И да.. Херня вся эта тероборона. Все только на бумаге. Раза четыре куда-то там выезжали на стрелковые дни и два раза длинные сборы по полигоне.
Адекватные люди давным-давно сами себе Тероборона. Со своей личной снарягой, оружием, б/к.
Головне подальша організація.
Целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины .
За 15 лет лампасники по вооружениям ничего не предприняли для исправления ситуации по охране складов и повышении уровня квалификации персонала работников баз..
Значит этот г е ше ф т для ГШ был выгоден . (Зри в корень).Денех для охраны арсеналов -нет Большую часть часть боеприпасов порошенко превратил за 5 лет
в металлолом !
Самые крупные взрывы на складах боеприпасов в Украине.
Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003
Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы
Лозовая, Харьковская область. 2008
Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010
Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014
Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015
Сватово, Луганская область. 29 октября 2015
Балаклея 23 марта 2017 года - 65-й арсенал - база хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления ( Ракеты ЗРК ПВО Куб, Квадрат, Тунгуска, Оса - АК.
Винница 48 - 27 сентября 2017 Центральный арсенал боеприпасов в Калиновке.(10 тыс. условных вагонов). Ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Большую часть часть боеприпасов порошенко превратил за 5 лет
в металлолом !
ХА ! По данным Минобороны, https://censor.net/news/433116/vzryvy_na_sklade_v_balaklee_ne_nanesli_znachitelnogo_vreda_oboronosposobnosti_strany_poltorak.
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Боеприпасы в Литве иПольше уже заканчиваются.Чем вооружать резервистов ?
НЕТ
натовских калибров ... Советские калибры сделаны так, что ни немецкие Б/П времен ВОВ , ни натовские снаряды и патроны не подходят по калибру!
Единицы у нац. гвардии...
Изучайте историю вооружения и боеприпасов.
Теж проходимите підготовку??