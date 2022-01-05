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Армія України – недофінансована й не зможе зупинити російські війська, тому необхідні масові поставки озброєння від Заходу, - Bloomberg

Армія України – недофінансована й не зможе зупинити російські війська, тому необхідні масові поставки озброєння від Заходу, - Bloomberg

Українське військо набагато сильніше, ніж 2014 року, проте цього недостатньо. Українська армія наразі не готова зупинити російське вторгнення, тому необхідні масові поставки озброєння Києву.

Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це йде мова у статті видання Bloomberg.

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Російський президент Володимир Путін підтримав нарощування своїх військ на кордоні, заявивши, що НАТО має скоротити свою присутність у регіоні.

"У разі війни лише постачання великої кількості зброї із Заходу зможе забезпечити захист України. Але досі запити Києва на дорогі системи протиповітряної та протиракетної оборони, залишаються без відповіді, незважаючи на запевнення, що НАТО підтримує Україну", – зазначає видання.

Також автори наголосили на масштабній корупції, яка не дозволяє виділяти достатньо коштів із держбюджету на Збройні сили.

"Бюджет Києва на оборонку становив 23 млрд грн (838 млн доларів) 2021 року, а 2022-го – зріс до 28 млрд грн ... За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, Росія витрачає на закупівлі майже 40% свого оборонного бюджету, що перевищує 60 млрд доларів, що в абсолютних цифрах удвічі більше, ніж у Франції, Німеччині чи Великій Британії, не кажучи вже про Україну", – уточнюється в матеріалі.

За словами директора дослідницької програми CNA аналітичного центру Вірджинії Майкла Кофмана, вторгнення коштуватиме Росії дорого. Водночас список дипломатичних вимог Путіна настільки великий, що на переговори можуть знадобитися місяці, якщо не роки.

"Наразі зрозуміло: росіяни не думають, що зазнають нищівних втрат", – зазначив він.

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"Усі наймані працівники в Україні відраховують кошти на військовий збір – для видатків на оборону. 2021 року це акумулювало 28,6 мільярда гривень, чого, теоретично, достатньо для збільшення закупівель озброєнь удвічі. Але гроші йдуть у загальний податковий фонд. Представник Мінфіну сказав, що "неможливо" дізнатися, чи були вони витрачені на оборону, охорону здоров’я чи інші пріоритети", – ідеться у статті.

Видання цитує журналіста, народного депутата Сергія Рахманіна, який стверджував, що у бюджеті не вистачає коштів на закупівлю бронежилетів, касок та іншого військового спорядження, не кажучи про зброю. Натомість був запит на дорогі рушники для армії.

Сьогодні Україна здатна задіяти у воєнних діях більшу частину своїх 205 000 військовослужбовців. Але, хоч Україна успадкована від Радянського Союзу збройну промисловість й розробила нові ракети, безпілотні літальні апарати та засоби захисту від артилерії з радіолокаційним наведенням, уряд не закупив достатньо навіть власної нової зброї, щоб протистояти Росії.

"Українці вміють воювати, але вони не мають достатньо зброї, особливо для масштабних операцій. А в росіян є "Іскандери", засоби радіоелектронної боротьби, літаки останнього покоління тощо", – цитує Bloomberg заступника директора Інституту світової політики Миколу Бєлескова.

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Як пише Bloomberg, США з 2014 року вони надали Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда доларів, але її було призначено для стримування бойовиків на сході України, а не для повного російського вторгнення.
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Топ коментарі
+59
Так Зєля зумисне недофінансовує армію.
Все закатує в асфальт. І офшори.
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05.01.2022 17:11
+34
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05.01.2022 17:35
+27
Зато є "Свати" та 95 квартал!
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05.01.2022 17:14
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брехня.
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06.01.2022 03:30 Відповісти
Не слід панікувати. Зрозуміло, що поки у нас всілякі проросійські саламатіни-лєбедеви нашу армію методично розвалювали, мордор роками м'язи накачував. Проте це не означає, що ми зупинилсь у 2014-му. Тож, бідкатись на кшталт "все пропало" не варто. Як, власне, і розслаблятись, покладаючись виключно на американців.
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06.01.2022 10:59 Відповісти
Статья в "Блумберг" - американская...и для американцев. Смысл статьи - подтолкнуть Белый дом и Конгресс к более активной помощи Украине с вооружениями. Поймите это. Когда наш "эксперт" в этой статье говорит о том, что россия имеет авиацию последнего поколения, они или не в курсе или врет. россия, как и Украина имеет самолеты "четвертого" поколения и "четвертого-плюс" поколения. Ни о каком "пятом" поколении, которое есть у США....речь и близко идти не может на россии. Мало того, США уже разработали и испытывают действующие летные образцы самолетов "шестого" поколения. Так что статья имеет цель "разбудить" Америку на активную помощь Украине. А кровень нашиз "военных экспертов" - 27-летних мальчиков-хипстеров из "межгалактических институтов политики"...уже меня очень давно не удивляет, как человека по ВУЗу - военного.
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06.01.2022 11:58 Відповісти
да там одних только самолётов хватит чтобы разбомбить нашу страну, чтобы потом через несколько лет кто-то отреагировал и выразил озабоченность. Все глаза на Казахстан - он взял на себя удар. Это могли быть наши подарки к Новому Году.
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06.01.2022 12:54 Відповісти
Обратите внимание, как нас видят со стороны. Они похоже, увидели наше проблематичное место.По-моему, где то здесь надо рубить коррупцию. Например, как то сегментировать налоги, сделать прозрачным ход денг. Да ёлки палки, я ж вам их даю, а вы госслужащие, давайте отчёт.

""гривен, чего, теоретически, достаточно для увеличения закупок вооружений вдвое. Но деньги идут в общий налоговый фонд. Представитель Минфина сказал, что "невозможно" узнать, были ли они потрачены на оборону, здравоохранение или другие приоритеты", Источник:
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06.01.2022 12:51 Відповісти
838 - не бюджет Киева на оборону а закупки вооружения. Дебилы научитесь переводить нормально.... Есть же Гугл транслейт
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06.01.2022 13:31 Відповісти
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