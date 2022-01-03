Президент Сербії Вучич похизувався закупівлею нової партії зброї у Росії
Президент Сербії Александр Вучич розхвалив нову партію зброї з Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише агентство АР.
Сербський лідер взяв участь у навчаннях на військовій базі неподалік від Белграда, під час яких використовувалися нещодавно придбані протитанкові керовані ракети "Корнет".
"Я радий, що наші солдати задоволені закупівлею "Корнетів" у Росії. Це, напевно, один із найкращих протитанкових засобів у світі", - сказав він.
"Корнет" - важливий захисний інструмент, який дозволяє утримати будь-кого від потенційної агресії проти нашої країни", - сказав Вучич.
За останні місяці Росія передала Сербії 30 бойових танків та 30 бронетранспортерів. Сербія також недавно закупила сучасні російські системи ППО "Панцир", а також бойові та транспортні вертольоти і китайські безпілотники, незважаючи на побоювання на Балканах, що нещодавнє нарощування військової могутності країни може призвести до посилення напруженості в європейському регіоні.
Офіційно претендуючи на членство в Європейському союзі, Сербія відмовилася узгоджувати свою зовнішню політику з блоком і натомість зміцнила свій союз із Росією та Китаєм.
Вучич заявив у понеділок, що Сербія "залишається на європейському шляху", але також додав, що вона продовжуватиме підтримувати свої дружні зв'язки з Росією та Китаєм.
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Деда на корнета посадить ?
Там люди ниже пишут о кидоастизме Вука ....
"Ымперство" из них до сих прёт, так же как и из *******. В этом и те и другие "старшему брату" не уступают. Просто более хитрозадые, хотят одной жопой на двух стульях усидеть.
Как в старом анекдоте про обезьяну, которая мечется между двумя группами зверей, и не может определится - она умная, или красивая? При этом причитая - "Да что же это такое?! Ну хоть разорвись..."
Тут даже ничего искать или доказывать не надо.
Это Аксиома, не требующая доказательств.
ще раз перепрошую за тих тварей...
маленький був мріяв бути боевою кобилою буденого! - опа - став....
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские писать...
экстремист Некрасов Н. А. - «Наконец из Кенигсберга»
а коли це хорвати лизали дупи кацапо-ордi ? це ж не серби придуркуватi...
А что недавно брякнул их президент про визит их чиновника в Киев? что мол неумно это, ехать в Киев и злить кацапов сейчас.
На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією. Джерело:
так что пусть еще сербов в зад поцелуют.
це приблизно, як казати що всi українцi такi, як Овоч чи Зелупа.
так само, як старий алкаш-придурок Земан- це не всi ще чехи...
Я говорю про высщих лиц их страны.
Нельзя ездить к кацапам на футбол и любить сербов одновременно.