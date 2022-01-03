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Президент Сербії Вучич похизувався закупівлею нової партії зброї у Росії

Президент Сербії Вучич похизувався закупівлею нової партії зброї у Росії

Президент Сербії Александр Вучич розхвалив нову партію зброї з Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише агентство АР.

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Сербський лідер взяв участь у навчаннях на військовій базі неподалік від Белграда, під час яких використовувалися нещодавно придбані протитанкові керовані ракети "Корнет".

"Я радий, що наші солдати задоволені закупівлею "Корнетів" у Росії. Це, напевно, один із найкращих протитанкових засобів у світі", - сказав він.

"Корнет" - важливий захисний інструмент, який дозволяє утримати будь-кого від потенційної агресії проти нашої країни", - сказав Вучич.

За останні місяці Росія передала Сербії 30 бойових танків та 30 бронетранспортерів. Сербія також недавно закупила сучасні російські системи ППО "Панцир", а також бойові та транспортні вертольоти і китайські безпілотники, незважаючи на побоювання на Балканах, що нещодавнє нарощування військової могутності країни може призвести до посилення напруженості в європейському регіоні.

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Офіційно претендуючи на членство в Європейському союзі, Сербія відмовилася узгоджувати свою зовнішню політику з блоком і натомість зміцнила свій союз із Росією та Китаєм.

Вучич заявив у понеділок, що Сербія "залишається на європейському шляху", але також додав, що вона продовжуватиме підтримувати свої дружні зв'язки з Росією та Китаєм.

зброя (7451) росія (65052) Сербія (367) Вучич Александр (83)


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Топ коментарі
+49
Я й не знав, що можна хизуватись придбаним гівном...
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03.01.2022 20:10
+48
Ватний виродок в серці Балкан хизується купленою рашкованською зброєю.
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03.01.2022 20:13
+37
Ему ещё нужно попробовать Ладу Веста, думаю понравится...
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03.01.2022 20:20
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Я й не знав, що можна хизуватись придбаним гівном...
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03.01.2022 20:10 Відповісти
Питання - навіщо сербам то залізо, коли кругом країни НАТО у два слоя 😂
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03.01.2022 20:51 Відповісти
буде на 9-ТАмая дидов на палках катать.......
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03.01.2022 21:11 Відповісти
А-а, ну тогда таки да ! 😂

Деда на корнета посадить ?
Там люди ниже пишут о кидоастизме Вука ....
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03.01.2022 21:17 Відповісти
Після розпаду Югославії Сербія програла всі війни та конфлікти... Жодного виграшу! Як цій країні допоможе кацапське мілітарі-барахло???
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04.01.2022 00:50 Відповісти
Ватний виродок в серці Балкан хизується купленою рашкованською зброєю.
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03.01.2022 20:13 Відповісти
у гроб потім поруч з собою покладе
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03.01.2022 21:36 Відповісти
Нехилый откат он получил, рашка толька так свое дерьмо и продает
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03.01.2022 20:16 Відповісти
Все что нужно знать про ЕС, толерастность во всей красе. Им Сербы скоро ядреную бомбу припрут из рассеи, а те все будут озабочиваться и цокать языками.
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03.01.2022 20:17 Відповісти
Сербія не є членом ЄС.
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03.01.2022 21:09 Відповісти
Но находится на пути членства, а географически можете по карте посмотреть, танки им для чего? А "красные линии» московиты проводят, учитесь..
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04.01.2022 08:01 Відповісти
Кад дође НАТО, то оружје ће ти бити гурнуто у гузицу.
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03.01.2022 20:19 Відповісти
Армения уже тоже закупала.
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03.01.2022 20:19 Відповісти
Хорвати теж поржали
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03.01.2022 20:26 Відповісти
Ему ещё нужно попробовать Ладу Веста, думаю понравится...
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03.01.2022 20:20 Відповісти
Речь идёт о кацапском оружие и кацапском автопроме, каким боком тут таврия??? Ты что с Урала или какаяразница?
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03.01.2022 20:55 Відповісти
Ти замахал, ордьінец.
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03.01.2022 20:58 Відповісти
Фу-це ж країна Гаврила Принципа і ******** забитих неосвічених імбецилів, що вважають кацапстан слов"янським.
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03.01.2022 20:25 Відповісти
Жаль Сербию, как показывает практика, все союзники московии оказываются в очень плохом состоянии потом, как Куба или Венесуэла. мокши попользуются и заставят повесить на себя часть своих преступлений не более, а народ этих стран будет долго огребать и восстанавливать свою репутацию от этого всего.
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03.01.2022 20:27 Відповісти
А чего их жалеть?
"Ымперство" из них до сих прёт, так же как и из *******. В этом и те и другие "старшему брату" не уступают. Просто более хитрозадые, хотят одной жопой на двух стульях усидеть.
Как в старом анекдоте про обезьяну, которая мечется между двумя группами зверей, и не может определится - она умная, или красивая? При этом причитая - "Да что же это такое?! Ну хоть разорвись..."
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03.01.2022 21:54 Відповісти
ЛЮБЫЕ гос-закупки на Рашке сопровождаются КОРРУПЦИЕЙ и ОТКАТА И!
Тут даже ничего искать или доказывать не надо.
Это Аксиома, не требующая доказательств.
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03.01.2022 20:27 Відповісти
Сербия член ЕС? Они, что, забыли кто разжег пожар 1 мировой? Сербы только похожи на европейцев, души-кацапские.
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03.01.2022 20:40 Відповісти
і що Меркель не заблокувала ?
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03.01.2022 20:41 Відповісти
Смотрю на него и вижу латентного гомика. Причём гомика пассивного. И к Чезаре Ломброзо не ходи,
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03.01.2022 20:43 Відповісти
Я смотрю ты специалист по 🐓
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03.01.2022 20:48 Відповісти
Врач психиатр по профессии. С большим стажем и практикой. И труда Ч. Ломброзо почитываю. Ежели вы в курсе кто это. Нет, так погуглите. А, что такое?
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03.01.2022 20:51 Відповісти
Не ну так с проходняка,человека п....назвать!?
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03.01.2022 21:04 Відповісти
Почему с проходняка? Старина Чезаре не ошибается.
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04.01.2022 06:38 Відповісти
Я теж бачу у ньому пєдіка, і для цього не треба бути спеціалістом.
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03.01.2022 21:22 Відповісти
На морде не написано, но души,что у сербов,что у лапотников *********. Вспомните,когда эти твари захватывали Крым, много сербских бл-дей прискакало, чтоб показать ,что они с кацапами братья-грабители.
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03.01.2022 21:49 Відповісти
дозвольте зауваження, підарскіе - це ще пірадчане шо северном підере-болоті живуть...
ще раз перепрошую за тих тварей...
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04.01.2022 07:13 Відповісти
романія - ти обозначілась в тиць пердиць на ківу..
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04.01.2022 06:53 Відповісти
сверчком будеш кукарекать - кандідат ручних наук в умелих руках ківи
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04.01.2022 06:55 Відповісти
і не соромно?
маленький був мріяв бути боевою кобилою буденого! - опа - став....
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04.01.2022 07:04 Відповісти
мало вас сусіди мудохали
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03.01.2022 20:45 Відповісти
И не только соседи. Турки их тоже не один век изрядно дрючили.
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03.01.2022 21:57 Відповісти
Що кацапи що серби..
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03.01.2022 20:48 Відповісти
Кацапам ще повчитись в тих сербів. Але вони мали вижити в складному етнічному оточенні. Тому були агресивними.
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03.01.2022 21:12 Відповісти
Це нам треба було б у них повчитись
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03.01.2022 21:17 Відповісти
Сербы - это такие карликовые имперцы, типа их московских коллег. Поэтому их немало на Донбассе воюет, с американцами, вестимо.
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03.01.2022 20:48 Відповісти
Еще одно *****
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03.01.2022 20:49 Відповісти
Навколо Сербії країни ЕС та НАТО у два слоя - що захотять, те із Сербією зроблять і ніякий корнет або юнкер не допоможе 😂
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03.01.2022 20:57 Відповісти
Силой не можна. Нужно чтобы сами приползли. Это не какой-то Ирак или Афганистан. Хотя один раз уже наказывали.
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03.01.2022 21:01 Відповісти
Поц.
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03.01.2022 20:52 Відповісти
От каких танков он там собрался защищяться?
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03.01.2022 20:52 Відповісти
Это он Абрамам собрался корнетом понты кидать 😂
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03.01.2022 20:58 Відповісти
А если байрактары налетят,будет этот ***** расхваливать?
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03.01.2022 20:55 Відповісти
Ласковое теля двух маток сосет : Вучич нахваливает российское оружие потому , что его передают , а не продают , фактически , плюс дармовой газ пошел . Но и от помощи ЕС "братушка" не отказьівается...
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03.01.2022 20:58 Відповісти
Ще одні недоімперці з кацапськими душами
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03.01.2022 21:00 Відповісти
Сербы- балканские фашисты- отсюда дружба с рашистами. Тито - Сталин Балкан , многие народы бывшей Югославии воевали на стороне Гитлера( хорваты, боснийцы). Сербы устраивали этнические чистки. Сейчас сербов много в частных армиях и среди наемников всех мастей.Они никогда не будут европейцами- по духу рашисты- это навсегда.Это надежная 5 колонна России на Балканах.
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03.01.2022 21:01 Відповісти
так чего по Боснии не **...ли с 31 на 1 в акурат ..научилились потонтов у питерского окурка ..теперь ЕС пусть жрет все это
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03.01.2022 21:02 Відповісти
Спочатку заходить залізо, а потім і ,,туристи''.Схема проста як лапті.
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03.01.2022 21:03 Відповісти
Не знаю як вУчич но і у Сербів є адеквати..... А так до да бриють абаси на кацапське гівно... С ким Серби воювати зібрались кругом все закрито майже.... Через мадяр може і привезли на показуху а по другому хіба з космосу
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03.01.2022 21:04 Відповісти
Мілошевича нічого не врятувало.
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03.01.2022 21:06 Відповісти
Пусть этот Вучич х*ем зарежется,как в Сербском фильме
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03.01.2022 21:14 Відповісти
Одолжение сделал, что купил ненужное и рассказал об этом...ну и всем понятно чей человек, вряд-ли этим можно гордиться
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03.01.2022 21:15 Відповісти
Ось така у бджілки срака...
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03.01.2022 21:22 Відповісти
Юний путінєц! Кустуріца нехай фільм про нього зніме.
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03.01.2022 21:27 Відповісти
И кому ж вы нужны чтобы на вас нападали дикари вы голожопые?
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03.01.2022 21:43 Відповісти
а він в курсі взагалі, що та тєхніка військова без швабри в сраці, не працює?
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03.01.2022 22:09 Відповісти
Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские писать...

экстремист Некрасов Н. А. - «Наконец из Кенигсберга»
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03.01.2022 22:20 Відповісти
Армении кацапское гавно не сильно помогло .... ))))
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03.01.2022 22:20 Відповісти
пуйло кацапо-ордынское и балканский холоп ))

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03.01.2022 22:23 Відповісти
вот как после этого хорваты кацапам ж*пу лижут??
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03.01.2022 22:25 Відповісти

а коли це хорвати лизали дупи кацапо-ордi ? це ж не серби придуркуватi...
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03.01.2022 22:28 Відповісти
да-да-да. Кто из тапок выпрыгивал, поехав к ним в разгар войны на ЧМ по футболу? Президентша Хорватии!
А что недавно брякнул их президент про визит их чиновника в Киев? что мол неумно это, ехать в Киев и злить кацапов сейчас.
На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією. Джерело:

так что пусть еще сербов в зад поцелуют.
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03.01.2022 22:40 Відповісти
один президент - це не всi хорвати.

це приблизно, як казати що всi українцi такi, як Овоч чи Зелупа.

так само, як старий алкаш-придурок Земан- це не всi ще чехи...
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03.01.2022 22:47 Відповісти
ну так можно далеко пойти. Все беларусы - это не лукашенко, или все кацапы - это прости Господи, не путин.
Я говорю про высщих лиц их страны.
Нельзя ездить к кацапам на футбол и любить сербов одновременно.
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03.01.2022 23:00 Відповісти
их закупы техники как и дружбу можно найти в словах - ... поручик Голицын, корнет Оболенский налейте вина " А так продали "корнеты" и к ним в придачу 60 мишеней.
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03.01.2022 22:47 Відповісти
Хочет, как агрофюрер, одной жоп.й на двух стульях. Тот уже пробовал, закончилось всё " замечательно". Этот умник следующий. На чужих ошибках только ж дураки учатся.
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03.01.2022 23:03 Відповісти
У этого президента мама какой национальности ?
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03.01.2022 23:19 Відповісти
Интересно: Пробовал ли Вучич перед этим, что-то купить в НАТО?
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04.01.2022 12:25 Відповісти
 
 