Президент Сербии Александр Вучич расхвалил новую партию оружия из России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет агентство АР.

Сербский лидер принял участие в учениях на военной базе неподалеку от Белграда, во время которых использовались недавно приобретенные противотанковые управляемые ракеты "Корнет".

"Я рад, что наши солдаты довольны закупкой "Корнетов" у России. Это, наверное, одно из лучших противотанковых средств в мире", - сказал он.

"Корнет" - важный защитный инструмент, позволяющий удержать кого-либо от потенциальной агрессии против нашей страны", - сказал Вучич.

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За последние месяцы Россия передала Сербии 30 боевых танков и 30 бронетранспортеров. Сербия также недавно закупила современные российские системы ПВО "Панцирь", а также боевые и транспортные вертолеты и китайские беспилотники, несмотря на опасения на Балканах, что недавнее наращивание военного могущества страны может привести к усилению напряженности в европейском регионе.

Официально претендуя на членство в Европейском союзе, Сербия отказалась согласовывать свою внешнюю политику с блоком и укрепила свой союз с Россией и Китаем.

Учитель заявил в понедельник, что Сербия "остается на европейском пути", но добавил, что она будет продолжать поддерживать свои дружеские связи с Россией и Китаем.