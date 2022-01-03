Президент Сербии Вучич похвастался закупкой новой партии оружия у России
Президент Сербии Александр Вучич расхвалил новую партию оружия из России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет агентство АР.
Сербский лидер принял участие в учениях на военной базе неподалеку от Белграда, во время которых использовались недавно приобретенные противотанковые управляемые ракеты "Корнет".
"Я рад, что наши солдаты довольны закупкой "Корнетов" у России. Это, наверное, одно из лучших противотанковых средств в мире", - сказал он.
"Корнет" - важный защитный инструмент, позволяющий удержать кого-либо от потенциальной агрессии против нашей страны", - сказал Вучич.
За последние месяцы Россия передала Сербии 30 боевых танков и 30 бронетранспортеров. Сербия также недавно закупила современные российские системы ПВО "Панцирь", а также боевые и транспортные вертолеты и китайские беспилотники, несмотря на опасения на Балканах, что недавнее наращивание военного могущества страны может привести к усилению напряженности в европейском регионе.
Официально претендуя на членство в Европейском союзе, Сербия отказалась согласовывать свою внешнюю политику с блоком и укрепила свой союз с Россией и Китаем.
Учитель заявил в понедельник, что Сербия "остается на европейском пути", но добавил, что она будет продолжать поддерживать свои дружеские связи с Россией и Китаем.
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Деда на корнета посадить ?
Там люди ниже пишут о кидоастизме Вука ....
"Ымперство" из них до сих прёт, так же как и из *******. В этом и те и другие "старшему брату" не уступают. Просто более хитрозадые, хотят одной жопой на двух стульях усидеть.
Как в старом анекдоте про обезьяну, которая мечется между двумя группами зверей, и не может определится - она умная, или красивая? При этом причитая - "Да что же это такое?! Ну хоть разорвись..."
Тут даже ничего искать или доказывать не надо.
Это Аксиома, не требующая доказательств.
ще раз перепрошую за тих тварей...
маленький був мріяв бути боевою кобилою буденого! - опа - став....
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские писать...
экстремист Некрасов Н. А. - «Наконец из Кенигсберга»
а коли це хорвати лизали дупи кацапо-ордi ? це ж не серби придуркуватi...
А что недавно брякнул их президент про визит их чиновника в Киев? что мол неумно это, ехать в Киев и злить кацапов сейчас.
На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією. Джерело:
так что пусть еще сербов в зад поцелуют.
це приблизно, як казати що всi українцi такi, як Овоч чи Зелупа.
так само, як старий алкаш-придурок Земан- це не всi ще чехи...
Я говорю про высщих лиц их страны.
Нельзя ездить к кацапам на футбол и любить сербов одновременно.