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Телевізійна мережа Т2: з’явилися вільні канали ще для чотирьох телекомпаній

Телевізійна мережа Т2: з’явилися вільні канали ще для чотирьох телекомпаній

Компанія "ЗЕОНБУД" як оператор загальнонаціональної телемережі "Т2" подала заявку до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У заявці зазначено:

"З метою забезпечення інформаційної безпеки, протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу та поширення об’єктивної інформації на території України, ТОВ "ЗЕОНБУД" виконало модернізацію власних цифрових телемереж МХ-2, МХ-3, МХ-5, зокрема створило вільні канали мовлення для 4 (чотирьох) додаткових загальнонаціональних телерадіоорганізацій".

Враховуючи, що відповідно до ч. 7 ст. 23 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення" багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу здійснюється на конкурсних засадах, ТОВ "ЗЕОНБУД" звернулося до Національної ради з пропозицією виконати норму закону та оголосити конкурс на отримання ліцензій на мовлення на вільних каналах багатоканальних телемереж МХ-2, МХ-3, МХ-5 "ЗЕОНБУД".

Таким чином, чекаємо на конкурс і маємо надію, що телеглядачі нашої телемережі вже в травні отримають можливість для перегляду ще більшої кількості цікавих телепрограм".

 Новина публікується на правах реклами

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) телебачення (1172)


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Топ коментарі
+6
ОСТАП ДРОЗДОВ

І ТУТ ВИНИКАЕ ПИТАННЯ - то у нас для МАЛОРОСА ТЕЛЕВІЗОР - Є,
у нас для МОСКАЛЯ РЕЛЕВІЗОР-Е ( дивится Мураева),
у нас для КАКИХ РАЗНІЦ ТЕЛЕВІЗОР-Є,
а для УКРАЇНЦЯ В УКРАЇНІ ТЕЛЕВІЗОР Є ЧІ НЕ Є ?

І Я СТВЕРДЖУЮ ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ В УКРАІНЕ НА 30 році НЕЗАЛЕЖНОСТІ фактично не лишается українського телевізора , якій з українцем буде розмовляти українською мовою , УКРАЇНСЬКИМ КОНТЕНТОМ , УКРАЇНСЬКИМ ІНТЕРЕСОМ І ЦЕ Є ТРАГЕДІЯ
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17.01.2022 11:10
+6
В Украине сейчас есть 3 (три) безусловно украинских телеканала:
"Прямий"; "5" і "Еспресо".

Їх можна дивитися без ризику напоротися на зашкварні провокаційні речі.
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17.01.2022 11:24
+3
Кілька разів перемикав на "24" - натикався на Сірожу Лєщєнко...
Та ну його нах!!!
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17.01.2022 11:42
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ОСТАП ДРОЗДОВ

І ТУТ ВИНИКАЕ ПИТАННЯ - то у нас для МАЛОРОСА ТЕЛЕВІЗОР - Є,
у нас для МОСКАЛЯ РЕЛЕВІЗОР-Е ( дивится Мураева),
у нас для КАКИХ РАЗНІЦ ТЕЛЕВІЗОР-Є,
а для УКРАЇНЦЯ В УКРАЇНІ ТЕЛЕВІЗОР Є ЧІ НЕ Є ?

І Я СТВЕРДЖУЮ ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ В УКРАІНЕ НА 30 році НЕЗАЛЕЖНОСТІ фактично не лишается українського телевізора , якій з українцем буде розмовляти українською мовою , УКРАЇНСЬКИМ КОНТЕНТОМ , УКРАЇНСЬКИМ ІНТЕРЕСОМ І ЦЕ Є ТРАГЕДІЯ
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17.01.2022 11:10 Відповісти
Почалася зачистка медіа-поля❗ Інтервю Остапа Дроздова на телеканалі НТА
https://youtu.be/8jXc1Kk65IY
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17.01.2022 11:11 Відповісти
А 5 канал и прямой вы к малоросам относите или москалям?
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17.01.2022 11:17 Відповісти
Для меня в Украине все тв каналы -олигархические .

В Словакии такого олигархического беспредела нет . Страна одноязычная, национальное воспитание словаков- на первом месте . Их всего 5 млн - потому они бережно относятся к ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ. Вот , кстати, и казахи все годы проводили политику приоритета титульной нации. В Украине украинцам слово не дают сказать - тут же вопят про нациков .

Олигархи преследуют во всем свои личные интересы - сегодня они проукраинские , завтра - пророссийские .
А вот национальных УКРАИНСКИХ каналов в Украине реально нет.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ как быстро прикрыли передачу Остапа Дроздова и Антона Мухарского - потому что они , как хирурги, стали срезать совковые наросты в сознании людей . И олигархам это не понравилось - потому что они не украинцы.
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17.01.2022 11:30 Відповісти
Те поменяли мнение, что вот та градация малороские, какаяразница и тд это уже вами не считается реальностью, теперь вы считаете что все каналы олигархические? Я полностью согласен с вашим теперешним мнением. Ваших восторгов по поводу каких либо журналистов не разделяю, они работают за деньги и на деньги, просто профессия такая, одна из древнейших. А что вы вкладываете в понятие украинские каналы? Можно подробней.
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17.01.2022 11:40 Відповісти
Мухарского зовут АнтИн (а не Антон). Классную передачу он делал.
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17.01.2022 15:12 Відповісти
стремно то что до сих пор висит заставка заблокированного телеканала Медведчука.. и занята частота.... какие то два канала Газета по русски и Газета по украински.... 11 каналов в Одессе не ловятся настройка есть.... а качество нуль... может в антене дело... у меня в комнате стоит не знаю..и это в Одессе... от вышки 5-6 км по прямой...
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17.01.2022 11:16 Відповісти
В Украине сейчас есть 3 (три) безусловно украинских телеканала:
"Прямий"; "5" і "Еспресо".

Їх можна дивитися без ризику напоротися на зашкварні провокаційні речі.
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17.01.2022 11:24 Відповісти
24 норм.
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17.01.2022 11:31 Відповісти
Кілька разів перемикав на "24" - натикався на Сірожу Лєщєнко...
Та ну його нах!!!
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17.01.2022 11:42 Відповісти
З цим згоден, сірожа - то зашквар. Але там багато годних передач та авторських програм.
А на 5-му я наприклад не можу бачитити їб.ла ганопольського, навіщо вони підібрали цього єхусмосквіча? Своїх немає?
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17.01.2022 11:45 Відповісти
Ганапольського на 5-му немає. Тебе отруїли 24-м.
Ганапольський працює на "Прямому".
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17.01.2022 12:27 Відповісти
смітники
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17.01.2022 12:06 Відповісти
То что они на украинском языке еще не означает что они полезны Украине.
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17.01.2022 15:14 Відповісти
Не о том ты глаголешь, малорос, не о том...
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17.01.2022 15:29 Відповісти
Сам ты малорос, я как раз украинец
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17.01.2022 16:06 Відповісти
Каким телеканалам отдаёшь предпочтения, украинец?
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17.01.2022 16:12 Відповісти
То напевне "Дом-2+" і "4-й канал" точно потраплять. Вони тепер поза конкурсом. 😊
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17.01.2022 11:25 Відповісти
4 канал давно на Т2 уже полгода почти.. а вот Дом придурка Вовы да возможно если к маю успеют... весна прийде стреляты будемо...
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17.01.2022 11:27 Відповісти
Не знав. 😔 Не дивлюся ТБ вже більше двох років. Гидко. 🤮 Нерви не витримують.
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17.01.2022 11:30 Відповісти
тобі зебілу-какая разница.
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17.01.2022 12:35 Відповісти
Зальотний? 😁 Ті, хто на Цензорі добре знають мою позицію. Ти не знаєш. Значить з-за парюбріка залетів? Нє? 😁 Хто вас, таких недалеких у штаті тримає? 😊
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17.01.2022 13:13 Відповісти
А у нас в Миколаєві кабєльщікі першого січня вимкнули канали украінські і включили кацапські і бялоруські і воно нам треба оце таке ******** про яке розширеня каналів іде мова вУкраіні я неможу подивитись украінські канали
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17.01.2022 11:27 Відповісти
Знаєте і цих вистачає. Два канали з 32 показують вже кілька місяців кольорові полоски. З десяток - якесь лайно. Не треба кількості, потрібна якість.
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17.01.2022 11:29 Відповісти
Так уже добавили Бенин УНИАН в т2, какие ещё будут?
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17.01.2022 11:38 Відповісти
 
 