Телевизионная сеть Т2: появились свободные каналы для четырех телекомпаний

Компания "ЗЕОНБУД" как оператор общенациональной телесети "Т2" подала заявку в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

В заявке указано:

"С целью обеспечения информационной безопасности, противодействия внешнему негативному информационному влиянию и распространению объективной информации на территории Украины, ООО "ЗЕОНБУД" выполнило модернизацию собственных цифровых телесетей МХ-2, МХ-3, МХ-5, в частности, создало свободные каналы вещания для 4 (четырех) дополнительных общенациональных телерадиоорганизаций.

Учитывая, что согласно ч. 7 ст. 23 ЗУ "О телевидении и радиовещании" многоканальное вещание с использованием радиочастотного ресурса осуществляется на конкурсной основе, ООО "ЗЕОНБУД" обратилось в Национальный совет с предложением выполнить норму закона и объявить конкурс на получение лицензий на вещание на свободных каналах многоканальных телесетей МХ-2, МХ -3, МХ-5 "ЗЕОНБУД".

Таким образом, ждем конкурса и надеемся, что телезрители нашей телесети уже в мае получат возможность для просмотра еще большего количества интересных телепрограмм".

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