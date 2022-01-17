РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8777 посетителей онлайн
Новости
6 140 26

Телевизионная сеть Т2: появились свободные каналы для четырех телекомпаний

Телевизионная сеть Т2: появились свободные каналы для четырех телекомпаний

Компания "ЗЕОНБУД" как оператор общенациональной телесети "Т2" подала заявку в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

В заявке указано:

"С целью обеспечения информационной безопасности, противодействия внешнему негативному информационному влиянию и распространению объективной информации на территории Украины, ООО "ЗЕОНБУД" выполнило модернизацию собственных цифровых телесетей МХ-2, МХ-3, МХ-5, в частности, создало свободные каналы вещания для 4 (четырех) дополнительных общенациональных телерадиоорганизаций.

Учитывая, что согласно ч. 7 ст. 23 ЗУ "О телевидении и радиовещании" многоканальное вещание с использованием радиочастотного ресурса осуществляется на конкурсной основе, ООО "ЗЕОНБУД" обратилось в Национальный совет с предложением выполнить норму закона и объявить конкурс на получение лицензий на вещание на свободных каналах многоканальных телесетей МХ-2, МХ -3, МХ-5 "ЗЕОНБУД".

Таким образом, ждем конкурса и надеемся, что телезрители нашей телесети уже в мае получат возможность для просмотра еще большего количества интересных телепрограмм".

Новость публикуется на правах рекламы

Нацсовет ТРВ (572) телевидение (898)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
ОСТАП ДРОЗДОВ

І ТУТ ВИНИКАЕ ПИТАННЯ - то у нас для МАЛОРОСА ТЕЛЕВІЗОР - Є,
у нас для МОСКАЛЯ РЕЛЕВІЗОР-Е ( дивится Мураева),
у нас для КАКИХ РАЗНІЦ ТЕЛЕВІЗОР-Є,
а для УКРАЇНЦЯ В УКРАЇНІ ТЕЛЕВІЗОР Є ЧІ НЕ Є ?

І Я СТВЕРДЖУЮ ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ В УКРАІНЕ НА 30 році НЕЗАЛЕЖНОСТІ фактично не лишается українського телевізора , якій з українцем буде розмовляти українською мовою , УКРАЇНСЬКИМ КОНТЕНТОМ , УКРАЇНСЬКИМ ІНТЕРЕСОМ І ЦЕ Є ТРАГЕДІЯ
показать весь комментарий
17.01.2022 11:10
+6
В Украине сейчас есть 3 (три) безусловно украинских телеканала:
"Прямий"; "5" і "Еспресо".

Їх можна дивитися без ризику напоротися на зашкварні провокаційні речі.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:24
+3
Кілька разів перемикав на "24" - натикався на Сірожу Лєщєнко...
Та ну його нах!!!
показать весь комментарий
17.01.2022 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОСТАП ДРОЗДОВ

І ТУТ ВИНИКАЕ ПИТАННЯ - то у нас для МАЛОРОСА ТЕЛЕВІЗОР - Є,
у нас для МОСКАЛЯ РЕЛЕВІЗОР-Е ( дивится Мураева),
у нас для КАКИХ РАЗНІЦ ТЕЛЕВІЗОР-Є,
а для УКРАЇНЦЯ В УКРАЇНІ ТЕЛЕВІЗОР Є ЧІ НЕ Є ?

І Я СТВЕРДЖУЮ ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ В УКРАІНЕ НА 30 році НЕЗАЛЕЖНОСТІ фактично не лишается українського телевізора , якій з українцем буде розмовляти українською мовою , УКРАЇНСЬКИМ КОНТЕНТОМ , УКРАЇНСЬКИМ ІНТЕРЕСОМ І ЦЕ Є ТРАГЕДІЯ
показать весь комментарий
17.01.2022 11:10 Ответить
Почалася зачистка медіа-поля❗ Інтервю Остапа Дроздова на телеканалі НТА
https://youtu.be/8jXc1Kk65IY
показать весь комментарий
17.01.2022 11:11 Ответить
А 5 канал и прямой вы к малоросам относите или москалям?
показать весь комментарий
17.01.2022 11:17 Ответить
Для меня в Украине все тв каналы -олигархические .

В Словакии такого олигархического беспредела нет . Страна одноязычная, национальное воспитание словаков- на первом месте . Их всего 5 млн - потому они бережно относятся к ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ. Вот , кстати, и казахи все годы проводили политику приоритета титульной нации. В Украине украинцам слово не дают сказать - тут же вопят про нациков .

Олигархи преследуют во всем свои личные интересы - сегодня они проукраинские , завтра - пророссийские .
А вот национальных УКРАИНСКИХ каналов в Украине реально нет.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ как быстро прикрыли передачу Остапа Дроздова и Антона Мухарского - потому что они , как хирурги, стали срезать совковые наросты в сознании людей . И олигархам это не понравилось - потому что они не украинцы.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:30 Ответить
Те поменяли мнение, что вот та градация малороские, какаяразница и тд это уже вами не считается реальностью, теперь вы считаете что все каналы олигархические? Я полностью согласен с вашим теперешним мнением. Ваших восторгов по поводу каких либо журналистов не разделяю, они работают за деньги и на деньги, просто профессия такая, одна из древнейших. А что вы вкладываете в понятие украинские каналы? Можно подробней.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:40 Ответить
Мухарского зовут АнтИн (а не Антон). Классную передачу он делал.
показать весь комментарий
17.01.2022 15:12 Ответить
стремно то что до сих пор висит заставка заблокированного телеканала Медведчука.. и занята частота.... какие то два канала Газета по русски и Газета по украински.... 11 каналов в Одессе не ловятся настройка есть.... а качество нуль... может в антене дело... у меня в комнате стоит не знаю..и это в Одессе... от вышки 5-6 км по прямой...
показать весь комментарий
17.01.2022 11:16 Ответить
В Украине сейчас есть 3 (три) безусловно украинских телеканала:
"Прямий"; "5" і "Еспресо".

Їх можна дивитися без ризику напоротися на зашкварні провокаційні речі.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:24 Ответить
24 норм.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:31 Ответить
Кілька разів перемикав на "24" - натикався на Сірожу Лєщєнко...
Та ну його нах!!!
показать весь комментарий
17.01.2022 11:42 Ответить
З цим згоден, сірожа - то зашквар. Але там багато годних передач та авторських програм.
А на 5-му я наприклад не можу бачитити їб.ла ганопольського, навіщо вони підібрали цього єхусмосквіча? Своїх немає?
показать весь комментарий
17.01.2022 11:45 Ответить
Ганапольського на 5-му немає. Тебе отруїли 24-м.
Ганапольський працює на "Прямому".
показать весь комментарий
17.01.2022 12:27 Ответить
смітники
показать весь комментарий
17.01.2022 12:06 Ответить
То что они на украинском языке еще не означает что они полезны Украине.
показать весь комментарий
17.01.2022 15:14 Ответить
Не о том ты глаголешь, малорос, не о том...
показать весь комментарий
17.01.2022 15:29 Ответить
Сам ты малорос, я как раз украинец
показать весь комментарий
17.01.2022 16:06 Ответить
Каким телеканалам отдаёшь предпочтения, украинец?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:12 Ответить
То напевне "Дом-2+" і "4-й канал" точно потраплять. Вони тепер поза конкурсом. 😊
показать весь комментарий
17.01.2022 11:25 Ответить
4 канал давно на Т2 уже полгода почти.. а вот Дом придурка Вовы да возможно если к маю успеют... весна прийде стреляты будемо...
показать весь комментарий
17.01.2022 11:27 Ответить
Не знав. 😔 Не дивлюся ТБ вже більше двох років. Гидко. 🤮 Нерви не витримують.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:30 Ответить
тобі зебілу-какая разница.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:35 Ответить
Зальотний? 😁 Ті, хто на Цензорі добре знають мою позицію. Ти не знаєш. Значить з-за парюбріка залетів? Нє? 😁 Хто вас, таких недалеких у штаті тримає? 😊
показать весь комментарий
17.01.2022 13:13 Ответить
А у нас в Миколаєві кабєльщікі першого січня вимкнули канали украінські і включили кацапські і бялоруські і воно нам треба оце таке ******** про яке розширеня каналів іде мова вУкраіні я неможу подивитись украінські канали
показать весь комментарий
17.01.2022 11:27 Ответить
Знаєте і цих вистачає. Два канали з 32 показують вже кілька місяців кольорові полоски. З десяток - якесь лайно. Не треба кількості, потрібна якість.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:29 Ответить
Так уже добавили Бенин УНИАН в т2, какие ещё будут?
показать весь комментарий
17.01.2022 11:38 Ответить
 
 