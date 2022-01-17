Телевизионная сеть Т2: появились свободные каналы для четырех телекомпаний
Компания "ЗЕОНБУД" как оператор общенациональной телесети "Т2" подала заявку в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.
В заявке указано:
"С целью обеспечения информационной безопасности, противодействия внешнему негативному информационному влиянию и распространению объективной информации на территории Украины, ООО "ЗЕОНБУД" выполнило модернизацию собственных цифровых телесетей МХ-2, МХ-3, МХ-5, в частности, создало свободные каналы вещания для 4 (четырех) дополнительных общенациональных телерадиоорганизаций.
Учитывая, что согласно ч. 7 ст. 23 ЗУ "О телевидении и радиовещании" многоканальное вещание с использованием радиочастотного ресурса осуществляется на конкурсной основе, ООО "ЗЕОНБУД" обратилось в Национальный совет с предложением выполнить норму закона и объявить конкурс на получение лицензий на вещание на свободных каналах многоканальных телесетей МХ-2, МХ -3, МХ-5 "ЗЕОНБУД".
Таким образом, ждем конкурса и надеемся, что телезрители нашей телесети уже в мае получат возможность для просмотра еще большего количества интересных телепрограмм".
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І ТУТ ВИНИКАЕ ПИТАННЯ - то у нас для МАЛОРОСА ТЕЛЕВІЗОР - Є,
у нас для МОСКАЛЯ РЕЛЕВІЗОР-Е ( дивится Мураева),
у нас для КАКИХ РАЗНІЦ ТЕЛЕВІЗОР-Є,
а для УКРАЇНЦЯ В УКРАЇНІ ТЕЛЕВІЗОР Є ЧІ НЕ Є ?
І Я СТВЕРДЖУЮ ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ В УКРАІНЕ НА 30 році НЕЗАЛЕЖНОСТІ фактично не лишается українського телевізора , якій з українцем буде розмовляти українською мовою , УКРАЇНСЬКИМ КОНТЕНТОМ , УКРАЇНСЬКИМ ІНТЕРЕСОМ І ЦЕ Є ТРАГЕДІЯ
https://youtu.be/8jXc1Kk65IY
В Словакии такого олигархического беспредела нет . Страна одноязычная, национальное воспитание словаков- на первом месте . Их всего 5 млн - потому они бережно относятся к ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ. Вот , кстати, и казахи все годы проводили политику приоритета титульной нации. В Украине украинцам слово не дают сказать - тут же вопят про нациков .
Олигархи преследуют во всем свои личные интересы - сегодня они проукраинские , завтра - пророссийские .
А вот национальных УКРАИНСКИХ каналов в Украине реально нет.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ как быстро прикрыли передачу Остапа Дроздова и Антона Мухарского - потому что они , как хирурги, стали срезать совковые наросты в сознании людей . И олигархам это не понравилось - потому что они не украинцы.
"Прямий"; "5" і "Еспресо".
Їх можна дивитися без ризику напоротися на зашкварні провокаційні речі.
Та ну його нах!!!
А на 5-му я наприклад не можу бачитити їб.ла ганопольського, навіщо вони підібрали цього єхусмосквіча? Своїх немає?
Ганапольський працює на "Прямому".