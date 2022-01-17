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Діалог України та ФРН щодо постачання зброї триватиме, - Кулеба

Діалог України та ФРН щодо постачання зброї триватиме, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що діалог України та Німеччини з питання постачань зброї для захисту територіальної цілісності триватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, де яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту – наголошую – виключно захисту території нашої землі. І ми над цим щодня працюємо, і в нас є дуже непогані результати. Й наш діалог із Німеччиною з цього питання також триватиме", - сказав Кулеба на спільному брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у понеділок у Києві.

Він зазначив, що під час переговорів із Бербок у понеділок питання про постачання зброї обговорювалося, проте Україна хотіла б, щоб ситуація вирішилася дипломатичним шляхом.

"Сьогодні ми обговорили з пані міністром питання постачання зброї в Україну з Німеччини, і я навів аргументи та позицію української сторони. Але насамперед нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек. І щоб ті зусилля, яких ми зараз із Німеччиною докладаємо для досягнення результату в "нормандському форматі"... дали свій результат", - наголосив Кулеба.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що Німеччина завадила постачанням за лінією НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем до України. "Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання таких оборонних інструментів. Але в деяких столицях усе ще перемагає страх", - наголосив президент України.

Після цього, в грудні 2021 року, Кулеба заявив, що Україна та Німеччина можуть вирішити проблему блокування Берліном придбання Україною зброї за лінією НАТО в рамках переговорів. Він також повідомив, що обговорив із Бербок це питання, і сторони "зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоб шукати рішення для будь-яких ситуацій".

Німеччина (7379) зброя (7472) Кулеба Дмитро (3604)


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Німота здатна лише висловити чергову порцію стурбованості. Вони досі розплачуються з кацапнею за обєднання Німеччини у 1990 році.
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17.01.2022 14:12 Відповісти
Тут надо ни диалоги вести а жёстко требовать ... объяснив ,что на Берлин вата не идёт потому ,что стеной встала на пути Украина ..
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17.01.2022 14:13 Відповісти
в 2008 пішли проти США і послали Ющенка з його намаганням отримати ПДЧ, а тепер бояться, що США забере свої війська з Європи. Дебіли.
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17.01.2022 14:17 Відповісти
Ага, немцы под кацапскую дудку пляшут, не видать вам оружия
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17.01.2022 14:25 Відповісти
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17.01.2022 14:27 Відповісти
Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання таких оборонних інструментів. Але в деяких столицях усе ще перемагає страх", - наголосив президент України. Джерело:

не просто демократическая, а демократическая во главе которой стоит выдающийся деятель искусств, мастер разговорного жанра и мудрейший главный, нет, верховноглавный простой голохвастов, ой, голобородько. И страх ему неведом, вся страна финансирует его безопасность
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17.01.2022 14:30 Відповісти
Країни Балтії віддавали Україні залишки радянських *********** та озброєння. Естонія навіть свої Джавеліни готова поставити, бо Україні вони зараз більш потрібні. А Німеччина у 2014 навіть шоломи та бронежилети не хотіла продавати.
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17.01.2022 14:38 Відповісти
Тривати він може, от тільки ніколи не закінчиться
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17.01.2022 15:07 Відповісти
Кулеба не несіть нісенітницю. Німецькі гроші фінансували кремлівський режим. І він за їх кошти веде і організовував війни.Вбиває українців і погрожує повномасштабною війною і все за євро німців, французів і т.д. Вам це не на-поминає співпрацю СРСР та Германії в 30 роки минулого століття. Про це нагадайте їм.
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17.01.2022 16:11 Відповісти
 
 