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Новини Війна
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Блінкен і глава МЗС Польщі Рау обговорили стримування агресії РФ

Блінкен і глава МЗС Польщі Рау обговорили стримування агресії РФ

Продовження співпраці Вашингтона і Варшави в дипломатичних контактах з РФ на тлі кризи навколо України стало в понеділок однією з тем телефонних переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Польщі Збігнєва Рау.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони обговорювали співробітництво у веденні дипломатії стосовно Москви й водночас - кроки для стримування подальшої російської агресії", - йдеться в прес-релізі.

Також Блінкен знову заявив про підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України у світлі безпричинного нарощування Росією військових сил біля її кордонів.

Згідно з повідомленням, Блінкен також віддав належне лідерській ролі Варшави на східному фланзі НАТО і головуванню Польщі цього року в ОБСЄ.

Читайте: США і ЄС передумали відключати Росію від SWIFT, - Handelsblatt

Автор: 

росія (65346) Рау Збіґнев (105) Блінкен Ентоні (1157)


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О цирк ,обговаривают они ,действовать надо а не обговаривать ..
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17.01.2022 19:19 Відповісти
Можна сказати-стій-раз-два...
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17.01.2022 19:26 Відповісти
Читаю комменты на Цензоре и лишний раз убеждаюсь, сколько поколений инфантилов воспитал СССР. Вот вы корчите из себя патриотов Украины, а на деле - вы самые настоящие совки, ждущие, что дяди с Запада придут и помогут вам. Это психология ребенка. Точно так же вы выбираете очередного президента, а потом удивляетесь, что он вам не делает "красиво". А сами вы можете тока с дивана строчить тупость свою.

И ждать "дядю". А если дядя вдруг срать на вас хотел вы истерите и сучите ножками.
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17.01.2022 19:26 Відповісти
Дядя с запада сильно постарался, что бы Украине нечем было защищаться. Так что этот дядя может компенсировать то, что заставил Украину отдать Рашке и отвалить нахер.
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17.01.2022 20:04 Відповісти
Блинке и Рау обсуждают!
А и де же Вова Косовортько? Или как его там, этого гниду-членограя?
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17.01.2022 19:30 Відповісти
 
 