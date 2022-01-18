ЗСУ зробили величезний крок, щоб наблизитися до членства в НАТО, - Залужний
У Збройних Силах України зроблено величезний крок, щоб наблизитися до повноцінного членства в НАТО.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.
"На сьогодні у Збройних Силах України зроблено величезний крок, щоб наблизитися не лише до ПДЧ, а й до повноцінного членства в НАТО. Лише на документальному та формальному рівнях нами опановано більш як 300 стандартів НАТО. Не хочу нікого критикувати, але таку кількість стандартів, наскільки я знаю, опанували далеко не всі збройні сили європейських країн, які вже є членами Альянсу", - сказав головком ЗСУ.
Залужний підкреслив, що для нього важливо, щоб ЗСУ "де-факто стали такими, як НАТО".
"Для мене головне, щоб ми вийшли на певний рівень, щоб бути цивілізованою армією, спростити певні процедури, позбутися усього радянського, що нам зв’язує руки й ноги, розпочати мислити по-натовськи, дивитися на речі по-європейськи, організовувати підготовку військ у відповідності до стандартів НАТО, які, як ми вже переконалися, є дуже ефективними та результативними", - зазначив генерал.
"А чи вступимо ми в НАТО, чи отримаємо ПДЧ – це справа політиків. Коли це відбудеться? Звісно, я за це переживаю, хотілося б, щоб швидше. Але нам – своє робити, щоб наблизити цей момент", - додав він.
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- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие мы храбрые? Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки напасть?
- Решайте сами.
- Да уж вас не спросимся… А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
вместе с тем, украинцы знают толк в войне и подходят к этому процессу творчески, изобретательски и с энтузиазмом!
ванькам-совкодрочерам не стоит забывать тот факт, что каждый 5 герой второй мировой - украинец! а если учитывать тот факт, что украинцев часто записывали в "рсуких" - то и больше, чем каждый 5-ый!
поэтому, ваньки-встаньки - на этой земле вас не ждёт ничего кроме смерти или унижения пленом, если есть чем думать - запомните это!
я думаю это шантаж, звиздёж и пугалки ...
тогда кацапы, нафуя вы захватили Крым и отшгрызли часть Донбасса, если вы жить на планете Земля - не собираетесь?
поэтому кацапы вас просто надо пи с дить всем миром
и гнать отовсюду где вы воняете мнимым величием
из своих чёрных ртов...