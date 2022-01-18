ЗСУ зробили величезний крок, щоб наблизитися до членства в НАТО, - Залужний

У Збройних Силах України зроблено величезний крок, щоб наблизитися до повноцінного членства в НАТО.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"На сьогодні у Збройних Силах України зроблено величезний крок, щоб наблизитися не лише до ПДЧ, а й до повноцінного членства в НАТО. Лише на документальному та формальному рівнях нами опановано більш як 300 стандартів НАТО. Не хочу нікого критикувати, але таку кількість стандартів, наскільки я знаю, опанували далеко не всі збройні сили європейських країн, які вже є членами Альянсу", - сказав головком ЗСУ.

Залужний підкреслив, що для нього важливо, щоб ЗСУ "де-факто стали такими, як НАТО".

"Для мене головне, щоб ми вийшли на певний рівень, щоб бути цивілізованою армією, спростити певні процедури, позбутися усього радянського, що нам зв’язує руки й ноги, розпочати мислити по-натовськи, дивитися на речі по-європейськи, організовувати підготовку військ у відповідності до стандартів НАТО, які, як ми вже переконалися, є дуже ефективними та результативними", - зазначив генерал.

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"А чи вступимо ми в НАТО, чи отримаємо ПДЧ – це справа політиків. Коли це відбудеться? Звісно, я за це переживаю, хотілося б, щоб швидше. Але нам – своє робити, щоб наблизити цей момент", - додав він.