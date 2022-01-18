США планують передати Україні шість "афганських" гелікоптерів, - ЗМІ
Сполучені Штати Америки планують надати Україні нову військову допомогу
Про це пише видання Defence Blog, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".
Американська сторона хоче передати п'ять гелікоптерів Мі-17В5 і один — Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам Афганістану. Зазначається, що першу партію машин відправлять навесні цього року.
У листопаді 2021 канал CNN також повідомляв про те, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість передати Україні техніку, яку первинно купували для військових Афганістану.
Топ коментарі
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.01.2022 14:01
+10 Игорь Васечкин #488879
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+9 виталий пшеничко
показати весь коментар18.01.2022 14:18
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это отличная новость
(по первым шести вертушкам решение было принято в 20х числах декабря 2021г.)
Впервые вертолет Ми-17 был представлен публике в 1991 году на авиационной выставке во Франции. Производством вертолетов этой модели на сегодняшний день занимается Казанский завод и авиазавод в Улан-Удэ. На этих заводах было построено больше 2 тысяч различных модификаций вертолета Ми-17.
Подробнее на: https://avia.pro/blog/mi-17
И чем там закончилось?
Нафига нам совковая рухлядь, защищаться от вооруженной до зубов армии *****?