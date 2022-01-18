США планують передати Україні шість "афганських" гелікоптерів, - ЗМІ

Сполучені Штати Америки планують надати Україні нову військову допомогу

Про це пише видання Defence Blog, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".

Американська сторона хоче передати п'ять гелікоптерів Мі-17В5 і один — Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам Афганістану. Зазначається, що першу партію машин відправлять навесні цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю. Літакам довелося оминати Німеччину

У листопаді 2021 канал CNN також повідомляв про те, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість передати Україні техніку, яку первинно купували для військових Афганістану.