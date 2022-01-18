УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10627 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 193 51

США планують передати Україні шість "афганських" гелікоптерів, - ЗМІ

США планують передати Україні шість

Сполучені Штати Америки планують надати Україні нову військову допомогу

Про це пише видання Defence Blog, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".

Американська сторона хоче передати п'ять гелікоптерів Мі-17В5 і один — Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам Афганістану. Зазначається, що першу партію машин відправлять навесні цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю. Літакам довелося оминати Німеччину

У листопаді 2021 канал CNN також повідомляв про те, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість передати Україні техніку, яку первинно купували для військових Афганістану.

Автор: 

Афганістан (491) оборона (4795) США (23054) вертоліт (879)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Амерам-респект,але цього замало...
показати весь коментар
18.01.2022 14:01
+10
ждем завывания писькова-ершика
показати весь коментар
18.01.2022 14:01
+9
Кто бы что ни говорил,а Америке большое спасибо за всё,за всю помощь. Хотя надо бы больше, намного больше,и хорошо что процесс пошел.
показати весь коментар
18.01.2022 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Амерам-респект,але цього замало...
показати весь коментар
18.01.2022 14:01 Відповісти
интересно, почему аж весной?? там только акты приема-передачи подписать!? они ж физически находятся в Украине на ремонтном авиазаводе!!!
показати весь коментар
18.01.2022 14:21 Відповісти
это может сказали, а сделали как надо
это отличная новость
показати весь коментар
18.01.2022 14:41 Відповісти
ичо ракеты AGM-114 Hellfire на их не подвесили..
показати весь коментар
18.01.2022 14:45 Відповісти
можливо це пов'язано з якимись правовими приколами для авіаторів - якщо не помиляюся то корабель є територією держави де він зареєстрований, якщо ті ж самі закони діють і в авіації, то можливим є варіант про "забуті ключі" у вертушці, за допомогою яких цю вертушку зсу може використовувати буцімто самовільно, а от в разі збиття такого борту це буде атака не на впс україни, а на впс сша.
показати весь коментар
18.01.2022 15:01 Відповісти
ждем завывания писькова-ершика
показати весь коментар
18.01.2022 14:01 Відповісти
шесть - это тока в этом году.. а еще по 14 вертушкам еще не принято решение..
(по первым шести вертушкам решение было принято в 20х числах декабря 2021г.)
показати весь коментар
18.01.2022 14:03 Відповісти
Мишки нам пригодятся.
показати весь коментар
18.01.2022 14:07 Відповісти
Знову для нацгвардії , чи нарешті віддадуть ЗСУ для потреб в ООС ?
показати весь коментар
18.01.2022 14:12 Відповісти
не в бровь а в глаз вопрос
показати весь коментар
18.01.2022 14:21 Відповісти
А що Нацгвардія не є частиною ООС? полк Азов?
показати весь коментар
18.01.2022 14:32 Відповісти
Це маленька армія колишнього Авакова , а тепер зекретина. Нацгваардія досі в МВС , а не ЗСУ . Посилання --- А "Азов " це Білецький з нацжонами ?
показати весь коментар
18.01.2022 14:57 Відповісти
та мені пофік, вони разом з усіма на передовій.
показати весь коментар
18.01.2022 15:47 Відповісти
Білецького тітушки на фронті ? Не смішіть !! Існує два різних "Азова " один бойовий в складі ЗСУ , а не в нацгвардії , а другий тітушки з ( спортсменів , підлітків ) .
показати весь коментар
18.01.2022 17:08 Відповісти
Так дійсно Азов вже у ЗСУ, не знав.
показати весь коментар
18.01.2022 17:18 Відповісти
Янки користувались в Афгані мі8 ми?
показати весь коментар
18.01.2022 14:12 Відповісти
"Американська сторона хоче передати п'ять гелікоптерів Мі-17В5 і один - Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам Афганістану." Джерело:
показати весь коментар
18.01.2022 14:24 Відповісти
як вони можуть передавати, те, що ім не належить, а якщо належить, то вони цим користувались
показати весь коментар
18.01.2022 14:28 Відповісти
У листопаді 2021 канал CNN також повідомляв про те, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість передати Україні техніку, яку первинно купували для військових Афганістану. Джерело:
показати весь коментар
18.01.2022 14:33 Відповісти
Они сначала у рашки их покупали для Афганистана лет десять назад, а потом часть из них заменили на свои в 20-м году.
показати весь коментар
18.01.2022 15:31 Відповісти
И насколько я знаю, то физически они у нас и находятся) Значит и меняли их специально для нас)
показати весь коментар
18.01.2022 15:33 Відповісти
США купили у москалів біля 100 мі17- мі8
показати весь коментар
18.01.2022 20:57 Відповісти
Обамке выговор за трусость
показати весь коментар
18.01.2022 14:12 Відповісти
Ему очень важно твое мнение
показати весь коментар
18.01.2022 14:26 Відповісти
Это шо б на именины главы оп в Карпаты летать? Нам всё конечно сгодится, если оно на фронт пойдёт, а не Буратинов ублажать!
показати весь коментар
18.01.2022 14:15 Відповісти
Таке враження що надають лише ту допомогу на якій "еліти" зможуть втікати, а раби їх прикрити поки ті будуть грузитись
показати весь коментар
18.01.2022 14:16 Відповісти
Ещё бы дали Советских истребителей, они у них есть и есть у некоторых стран НАТО, мы бы подремонтировали их, может некоторые пошли бы на запчасти.
показати весь коментар
18.01.2022 14:18 Відповісти
Вот это было бы дело! США надо помочь именно с выгребанием всего советского хлама из всех дружественных стран и поставкой всего этого Украине. Особенно авиации и боеприпасов! Единственная проблема - позиция ФРГ, они в 90-е распродали/раздарили запасы доставшиеся от ГДР и теперь для поставок в Украину бывших немецких вооружений их третьих стран потребуется согласие и от ФРГ, а они похоже ушли в отказняк.
показати весь коментар
18.01.2022 15:01 Відповісти
Кто бы что ни говорил,а Америке большое спасибо за всё,за всю помощь. Хотя надо бы больше, намного больше,и хорошо что процесс пошел.
показати весь коментар
18.01.2022 14:18 Відповісти
Нужно что то ещё для Керченского моста передать
показати весь коментар
18.01.2022 14:19 Відповісти
Для Керченского моста у нас есть и свое, вот только в армию никак не начнут поставлять.
показати весь коментар
18.01.2022 15:00 Відповісти
на данный момент они уже на территории Украины...
показати весь коментар
18.01.2022 14:20 Відповісти
На тобі боже, що нам негоже! McDonnell Douglas AH-64 Apache оце машина! Особливо нова версія AH-64E.
показати весь коментар
18.01.2022 14:23 Відповісти
так то воно так звичайно. АЄОА. -знаєте їх вартість?В курсі яка вартість обслуговування?. Відомо вам скільки вчаться пілоти для польотів на них? Подивіться ніде у Цетральній і Східній Европі(членах НАТО) їх нема. Така фігня. Я сам обожнюю їх. Але реалії...
показати весь коментар
18.01.2022 17:10 Відповісти
Унижаемся....Страну разграбили и промышленность уничтожили за 30 лет.....Противно и мерзко.
показати весь коментар
18.01.2022 14:37 Відповісти
Ще скажи - Сраліна на вас нема!
показати весь коментар
18.01.2022 14:41 Відповісти
ты больное убогое из погреба.
показати весь коментар
18.01.2022 14:56 Відповісти
Совок парафіновий...
показати весь коментар
18.01.2022 17:42 Відповісти
Правильно, средневековому Афганистану слишком жирно и не зачем на технике кафиров вышивать, а вот нам пригодятся, тем более особенно смешно смотрятся в наших руках МИ-17 последних модификаций на фоне шизоидного обострения на Раше. Немецким ПОЦифистам привет кста
показати весь коментар
18.01.2022 14:43 Відповісти
Это те что афгану поставлял савок, да всё равно это только к лучшему
Впервые вертолет Ми-17 был представлен публике в 1991 году на авиационной выставке во Франции. Производством вертолетов этой модели на сегодняшний день занимается Казанский завод и авиазавод в Улан-Удэ. На этих заводах было построено больше 2 тысяч различных модификаций вертолета Ми-17.
Подробнее на: https://avia.pro/blog/mi-17
показати весь коментар
18.01.2022 14:47 Відповісти
Нет, это те что поставлялись в Афган в 14-м году)
показати весь коментар
18.01.2022 15:38 Відповісти
Короче я изучил и понял это рашистское гавно которое разве что больше пригодится в полиции
показати весь коментар
18.01.2022 22:31 Відповісти
Головне щоб ці гелікоптери через пів року не опинились десь в Африці під флагом компанії "Українськи гелікоптери"....
показати весь коментар
18.01.2022 14:52 Відповісти
Что там планировать---то при совдепии планировали. Грузите вертоли на палубу сухогруза, а в трюма *Стингеры* с ракетами к ним---и через неделю всё в Одессе!
показати весь коментар
18.01.2022 15:19 Відповісти
Та на "Мрії" їх за пару рейсів переправити можна.
показати весь коментар
18.01.2022 15:37 Відповісти
Афганских ?
И чем там закончилось?
Нафига нам совковая рухлядь, защищаться от вооруженной до зубов армии *****?
показати весь коментар
18.01.2022 15:34 Відповісти
А ти засланий казачок, кацап. По рогах видно і козлячій борідці.
показати весь коментар
18.01.2022 15:40 Відповісти
А ты не смотри в зеркало и всё будет "Ок".
показати весь коментар
18.01.2022 15:48 Відповісти
чим нечого, лучше щось
показати весь коментар
18.01.2022 16:07 Відповісти
Всім хто бухтить що то хлам, повинен сказати, що перед наміром передачі афганам вся техніка була модернізована. А тим кому мало (часому інколи так здаеться)- 1. радуватись треба всьому ( і дякувати). 2 з часом кількість перейде в якість. Десь так. Я так це бачу.
показати весь коментар
18.01.2022 17:13 Відповісти
Передадуть через 5 років, це вам не Великобританія.
показати весь коментар
18.01.2022 18:01 Відповісти
 
 