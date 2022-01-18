РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10758 посетителей онлайн
Новости Война
14 193 51

США планируют передать Украине шесть "афганских" вертолетов, - СМИ

США планируют передать Украине шесть

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине новую военную помощь.

Об этом пишет Defence Blog, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Американская сторона хочет передать пять вертолетов Ми-17В5 и один — Ми-8МТВ, принадлежавших военно-воздушным силам Афганистана. Отмечается, что первую партию машин отправят весной этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие. Самолетам пришлось облетать Германию

В ноябре 2021 года канал CNN также сообщал о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность передать Украине технику, которую первоначально покупали для военных Афганистана.

Афганистан (605) оборона (5213) США (26853) вертолёт (1106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Амерам-респект,але цього замало...
показать весь комментарий
18.01.2022 14:01
+10
ждем завывания писькова-ершика
показать весь комментарий
18.01.2022 14:01
+9
Кто бы что ни говорил,а Америке большое спасибо за всё,за всю помощь. Хотя надо бы больше, намного больше,и хорошо что процесс пошел.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Амерам-респект,але цього замало...
показать весь комментарий
18.01.2022 14:01 Ответить
интересно, почему аж весной?? там только акты приема-передачи подписать!? они ж физически находятся в Украине на ремонтном авиазаводе!!!
показать весь комментарий
18.01.2022 14:21 Ответить
это может сказали, а сделали как надо
это отличная новость
показать весь комментарий
18.01.2022 14:41 Ответить
ичо ракеты AGM-114 Hellfire на их не подвесили..
показать весь комментарий
18.01.2022 14:45 Ответить
можливо це пов'язано з якимись правовими приколами для авіаторів - якщо не помиляюся то корабель є територією держави де він зареєстрований, якщо ті ж самі закони діють і в авіації, то можливим є варіант про "забуті ключі" у вертушці, за допомогою яких цю вертушку зсу може використовувати буцімто самовільно, а от в разі збиття такого борту це буде атака не на впс україни, а на впс сша.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:01 Ответить
ждем завывания писькова-ершика
показать весь комментарий
18.01.2022 14:01 Ответить
шесть - это тока в этом году.. а еще по 14 вертушкам еще не принято решение..
(по первым шести вертушкам решение было принято в 20х числах декабря 2021г.)
показать весь комментарий
18.01.2022 14:03 Ответить
Мишки нам пригодятся.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:07 Ответить
Знову для нацгвардії , чи нарешті віддадуть ЗСУ для потреб в ООС ?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:12 Ответить
не в бровь а в глаз вопрос
показать весь комментарий
18.01.2022 14:21 Ответить
А що Нацгвардія не є частиною ООС? полк Азов?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:32 Ответить
Це маленька армія колишнього Авакова , а тепер зекретина. Нацгваардія досі в МВС , а не ЗСУ . Посилання --- А "Азов " це Білецький з нацжонами ?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:57 Ответить
та мені пофік, вони разом з усіма на передовій.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:47 Ответить
Білецького тітушки на фронті ? Не смішіть !! Існує два різних "Азова " один бойовий в складі ЗСУ , а не в нацгвардії , а другий тітушки з ( спортсменів , підлітків ) .
показать весь комментарий
18.01.2022 17:08 Ответить
Так дійсно Азов вже у ЗСУ, не знав.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:18 Ответить
Янки користувались в Афгані мі8 ми?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:12 Ответить
"Американська сторона хоче передати п'ять гелікоптерів Мі-17В5 і один - Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам Афганістану." Джерело:
показать весь комментарий
18.01.2022 14:24 Ответить
як вони можуть передавати, те, що ім не належить, а якщо належить, то вони цим користувались
показать весь комментарий
18.01.2022 14:28 Ответить
У листопаді 2021 канал CNN також повідомляв про те, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість передати Україні техніку, яку первинно купували для військових Афганістану. Джерело:
показать весь комментарий
18.01.2022 14:33 Ответить
Они сначала у рашки их покупали для Афганистана лет десять назад, а потом часть из них заменили на свои в 20-м году.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:31 Ответить
И насколько я знаю, то физически они у нас и находятся) Значит и меняли их специально для нас)
показать весь комментарий
18.01.2022 15:33 Ответить
США купили у москалів біля 100 мі17- мі8
показать весь комментарий
18.01.2022 20:57 Ответить
Обамке выговор за трусость
показать весь комментарий
18.01.2022 14:12 Ответить
Ему очень важно твое мнение
показать весь комментарий
18.01.2022 14:26 Ответить
Это шо б на именины главы оп в Карпаты летать? Нам всё конечно сгодится, если оно на фронт пойдёт, а не Буратинов ублажать!
показать весь комментарий
18.01.2022 14:15 Ответить
Таке враження що надають лише ту допомогу на якій "еліти" зможуть втікати, а раби їх прикрити поки ті будуть грузитись
показать весь комментарий
18.01.2022 14:16 Ответить
Ещё бы дали Советских истребителей, они у них есть и есть у некоторых стран НАТО, мы бы подремонтировали их, может некоторые пошли бы на запчасти.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:18 Ответить
Вот это было бы дело! США надо помочь именно с выгребанием всего советского хлама из всех дружественных стран и поставкой всего этого Украине. Особенно авиации и боеприпасов! Единственная проблема - позиция ФРГ, они в 90-е распродали/раздарили запасы доставшиеся от ГДР и теперь для поставок в Украину бывших немецких вооружений их третьих стран потребуется согласие и от ФРГ, а они похоже ушли в отказняк.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:01 Ответить
Кто бы что ни говорил,а Америке большое спасибо за всё,за всю помощь. Хотя надо бы больше, намного больше,и хорошо что процесс пошел.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:18 Ответить
Нужно что то ещё для Керченского моста передать
показать весь комментарий
18.01.2022 14:19 Ответить
Для Керченского моста у нас есть и свое, вот только в армию никак не начнут поставлять.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:00 Ответить
на данный момент они уже на территории Украины...
показать весь комментарий
18.01.2022 14:20 Ответить
На тобі боже, що нам негоже! McDonnell Douglas AH-64 Apache оце машина! Особливо нова версія AH-64E.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:23 Ответить
так то воно так звичайно. АЄОА. -знаєте їх вартість?В курсі яка вартість обслуговування?. Відомо вам скільки вчаться пілоти для польотів на них? Подивіться ніде у Цетральній і Східній Европі(членах НАТО) їх нема. Така фігня. Я сам обожнюю їх. Але реалії...
показать весь комментарий
18.01.2022 17:10 Ответить
Унижаемся....Страну разграбили и промышленность уничтожили за 30 лет.....Противно и мерзко.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:37 Ответить
Ще скажи - Сраліна на вас нема!
показать весь комментарий
18.01.2022 14:41 Ответить
ты больное убогое из погреба.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:56 Ответить
Совок парафіновий...
показать весь комментарий
18.01.2022 17:42 Ответить
Правильно, средневековому Афганистану слишком жирно и не зачем на технике кафиров вышивать, а вот нам пригодятся, тем более особенно смешно смотрятся в наших руках МИ-17 последних модификаций на фоне шизоидного обострения на Раше. Немецким ПОЦифистам привет кста
показать весь комментарий
18.01.2022 14:43 Ответить
Это те что афгану поставлял савок, да всё равно это только к лучшему
Впервые вертолет Ми-17 был представлен публике в 1991 году на авиационной выставке во Франции. Производством вертолетов этой модели на сегодняшний день занимается Казанский завод и авиазавод в Улан-Удэ. На этих заводах было построено больше 2 тысяч различных модификаций вертолета Ми-17.
Подробнее на: https://avia.pro/blog/mi-17
показать весь комментарий
18.01.2022 14:47 Ответить
Нет, это те что поставлялись в Афган в 14-м году)
показать весь комментарий
18.01.2022 15:38 Ответить
Короче я изучил и понял это рашистское гавно которое разве что больше пригодится в полиции
показать весь комментарий
18.01.2022 22:31 Ответить
Головне щоб ці гелікоптери через пів року не опинились десь в Африці під флагом компанії "Українськи гелікоптери"....
показать весь комментарий
18.01.2022 14:52 Ответить
Что там планировать---то при совдепии планировали. Грузите вертоли на палубу сухогруза, а в трюма *Стингеры* с ракетами к ним---и через неделю всё в Одессе!
показать весь комментарий
18.01.2022 15:19 Ответить
Та на "Мрії" їх за пару рейсів переправити можна.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:37 Ответить
Афганских ?
И чем там закончилось?
Нафига нам совковая рухлядь, защищаться от вооруженной до зубов армии *****?
показать весь комментарий
18.01.2022 15:34 Ответить
А ти засланий казачок, кацап. По рогах видно і козлячій борідці.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:40 Ответить
А ты не смотри в зеркало и всё будет "Ок".
показать весь комментарий
18.01.2022 15:48 Ответить
чим нечого, лучше щось
показать весь комментарий
18.01.2022 16:07 Ответить
Всім хто бухтить що то хлам, повинен сказати, що перед наміром передачі афганам вся техніка була модернізована. А тим кому мало (часому інколи так здаеться)- 1. радуватись треба всьому ( і дякувати). 2 з часом кількість перейде в якість. Десь так. Я так це бачу.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:13 Ответить
Передадуть через 5 років, це вам не Великобританія.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:01 Ответить
 
 