США планируют передать Украине шесть "афганских" вертолетов, - СМИ

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине новую военную помощь.

Об этом пишет Defence Blog, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Американская сторона хочет передать пять вертолетов Ми-17В5 и один — Ми-8МТВ, принадлежавших военно-воздушным силам Афганистана. Отмечается, что первую партию машин отправят весной этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие. Самолетам пришлось облетать Германию

В ноябре 2021 года канал CNN также сообщал о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность передать Украине технику, которую первоначально покупали для военных Афганистана.