США планируют передать Украине шесть "афганских" вертолетов, - СМИ
Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине новую военную помощь.
Об этом пишет Defence Blog, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
Американская сторона хочет передать пять вертолетов Ми-17В5 и один — Ми-8МТВ, принадлежавших военно-воздушным силам Афганистана. Отмечается, что первую партию машин отправят весной этого года.
В ноябре 2021 года канал CNN также сообщал о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность передать Украине технику, которую первоначально покупали для военных Афганистана.
Топ комментарии
+18 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.01.2022 14:01
+10 Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий18.01.2022 14:01
+9 виталий пшеничко
показать весь комментарий18.01.2022 14:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это отличная новость
(по первым шести вертушкам решение было принято в 20х числах декабря 2021г.)
Впервые вертолет Ми-17 был представлен публике в 1991 году на авиационной выставке во Франции. Производством вертолетов этой модели на сегодняшний день занимается Казанский завод и авиазавод в Улан-Удэ. На этих заводах было построено больше 2 тысяч различных модификаций вертолета Ми-17.
Подробнее на: https://avia.pro/blog/mi-17
И чем там закончилось?
Нафига нам совковая рухлядь, защищаться от вооруженной до зубов армии *****?