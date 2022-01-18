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У Польщі за 2021 рік зареєстровано 5,8 тис. новонароджених громадян України

У Польщі за 2021 рік зареєстровано 5,8 тис. новонароджених громадян України

В 2021 році консульські установи України в Польщі видали 5776 довідок про реєстрацію новонароджених громадянами України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Найбільше немовлят зареєстровано громадянами України у консульському відділі Посольства України у Варшаві – 3079, що становить 53% від загальної кількості. Водночас, 1613 новонароджених зареєстровано громадянами України в Генконсульстві у Кракові, 892 дитини– в Консульстві у Гданську та 192 малюки - у Генконсульстві в Любліні.

Торік у чотирьох консульських установах України на території Польщі було видано загалом на 40% більше довідок про реєстрацію новонародженої дитини громадянином України, ніж в 2020 році (3470).

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Автор: 

діти (5095) Польща (8534) українці (2540)


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А в Україні скільки?
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18.01.2022 20:19 Відповісти
В Киеве и Львове построят новые арены для Евробаскета-2025.
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18.01.2022 20:55 Відповісти
Кохаймося і розмножуємося!
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18.01.2022 21:06 Відповісти
А это разве уже не граждане Польши?
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18.01.2022 21:09 Відповісти
знаю несколько молодых семей , которые рожали деток в Польше , у нас везде дай , и медперсонал планки не видит , а у панов и спокойно , и работа норм есть
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18.01.2022 22:03 Відповісти
У нас тоже нормальной работы - завались и платят побольше чем у ляхов.
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18.01.2022 22:12 Відповісти
Примеры в студию.
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19.01.2022 09:33 Відповісти
 
 