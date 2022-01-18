У Польщі за 2021 рік зареєстровано 5,8 тис. новонароджених громадян України
В 2021 році консульські установи України в Польщі видали 5776 довідок про реєстрацію новонароджених громадянами України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Найбільше немовлят зареєстровано громадянами України у консульському відділі Посольства України у Варшаві – 3079, що становить 53% від загальної кількості. Водночас, 1613 новонароджених зареєстровано громадянами України в Генконсульстві у Кракові, 892 дитини– в Консульстві у Гданську та 192 малюки - у Генконсульстві в Любліні.
Торік у чотирьох консульських установах України на території Польщі було видано загалом на 40% більше довідок про реєстрацію новонародженої дитини громадянином України, ніж в 2020 році (3470).
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Kozak_Vasil
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