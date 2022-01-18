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Двоє людей загинули в пожежі у Запоріжжі, - ДСНС

Двоє людей загинули в пожежі у Запоріжжі, - ДСНС

В місті Запоріжжя сталася пожежау багатоквартирному будинку, двоє людей загинули.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"До Служби порятунку "101" 18 січня о 18:34 надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку за адресою вулиця Миколи Корищенка. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті горять домашні речі на площі 10 кв.м. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіла двох людей без ознак життя. Особисті дані загиблих встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Вогнеборці локалізували загоряння о 18:56, а о 19:08 повністю ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

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Запоріжжя (2283) пожежа (4341) смерть (6759) ДСНС (5127)


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