Троє дітей та дорослий загинули в пожежі на Чернігівщині

У Чернігівській області сталася пожежа в одному з житлових будинків. Загинули четверо людей, троє з яких – діти.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Пожела сталася у с. Браниця Ніжинського району Чернігівської області ввечері 18 січня. Повідомлення про неї надійшло до ДСНС о 18:35.

"О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв. О 18:48 - ліквідовано", - пише пресслужба.

Причина пожежі наразі невідома.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті та контролювати справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів.

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