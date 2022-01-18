Троє дітей та дорослий загинули в пожежі на Чернігівщині
У Чернігівській області сталася пожежа в одному з житлових будинків. Загинули четверо людей, троє з яких – діти.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Пожела сталася у с. Браниця Ніжинського району Чернігівської області ввечері 18 січня. Повідомлення про неї надійшло до ДСНС о 18:35.
"О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв. О 18:48 - ліквідовано", - пише пресслужба.
Причина пожежі наразі невідома.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті та контролювати справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар18.01.2022 21:19 Відповісти Мені подобається 0
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