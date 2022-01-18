Трое детей и взрослый погибли в пожаре на Черниговщине

В Черниговской области произошел пожар в одном из жилых домов. Погибли четыре человека, трое из которых – дети.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар случился в с. Браница Нежинского района Черниговской области вечером 18 января. Сообщение о ней поступило в ГСЧС в 18:35.

"В 17:25 пожар локализован на площади 56 м кв. В 18:48 - ликвидирован", - пишет пресс-служба.

Причина пожара неизвестна.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту и контролировать исправность печей, газовых, электрических и обогревательных приборов.

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