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Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну в найближчі тижні, - прессекретар

Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну в найближчі тижні, - прессекретар

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідає Україну в найближчі тижні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, його прессекретар Ібрагім Калин повідомив виданню New.Fox-24, що він планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським, паралельно підтримуючи контакти з російською стороною.

Калин також нагадав, що Туреччина готова докласти будь-яких зусиль, аби посприяти зниженню напруги на українському кордоні.

"У той же час ми будемо в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь - яких військових дій з серйозними і незворотними наслідками", - заявив він.

Також читайте: Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб "розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", - речник президента Туреччини

Автор: 

візит (1591) Зеленський Володимир (23978) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (929)


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Топ коментарі
+8
Добрих друзів українці завжди раді прийняти...
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19.01.2022 10:43
+7
Ердоган молодца. Приедет снова скажет Слава Україні!
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19.01.2022 10:42
+5
О, это уже что то. Совместно с США и англичанами хороший посыл *****...
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19.01.2022 10:43
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эрдоган тэж печешькив для москалив хочэ передаты
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19.01.2022 10:41 Відповісти
Да ему не выгодно...Эрдогану реально выгодно быть миротворцем...рынок сбыта и на рашке и у нас...и очень значительный..есть что терять в случае большого конфликта + есть возможность поторговаться за окончательное решение армянского вопроса
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19.01.2022 11:02 Відповісти
Ердоган молодца. Приедет снова скажет Слава Україні!
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19.01.2022 10:42 Відповісти
їдуть і їдуть, їдуть і їдуть...
настав нарешті зоряний час нашого президента...
хоча прикро, канєшно, що не кличуть в гості, нема килимів, салютів, маршів, не влаштовують обіди в його честь, і взагалі не дають можливості поподорожувати, посетить мемориальные места
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19.01.2022 11:30 Відповісти
Добрих друзів українці завжди раді прийняти...
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19.01.2022 10:43 Відповісти
О, это уже что то. Совместно с США и англичанами хороший посыл *****...
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19.01.2022 10:43 Відповісти
прямо очередь на прием к Кловану, как в мавзолей
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19.01.2022 10:46 Відповісти
скажіть Ердогану щоб точну дату візиту не планував.
бо може зеленський буде десь відпочивати в той час.
а для нього відпочинок,це святе.
пох...й війна, пох..й енергетична криза, пох...й продовольча криза........
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19.01.2022 10:46 Відповісти
подождет Эрдоган, не сахарный, не растает
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19.01.2022 10:48 Відповісти
Хай поспішить. У Наркомана скоро відпустка. Розїздилися. Вові і хобот в муку ніколи встромити.
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19.01.2022 11:05 Відповісти
😁👍
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19.01.2022 12:29 Відповісти
 
 