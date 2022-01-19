Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну в найближчі тижні, - прессекретар
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідає Україну в найближчі тижні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, його прессекретар Ібрагім Калин повідомив виданню New.Fox-24, що він планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським, паралельно підтримуючи контакти з російською стороною.
Калин також нагадав, що Туреччина готова докласти будь-яких зусиль, аби посприяти зниженню напруги на українському кордоні.
"У той же час ми будемо в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь - яких військових дій з серйозними і незворотними наслідками", - заявив він.
Топ коментарі
+8 Александр Чуднивец #474549
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+7 Vitaliy noname
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+5 Vladimir Longer
показати весь коментар19.01.2022 10:43
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настав нарешті зоряний час нашого президента...
хоча прикро, канєшно, що не кличуть в гості, нема килимів, салютів, маршів, не влаштовують обіди в його честь, і взагалі не дають можливості поподорожувати, посетить мемориальные места
бо може зеленський буде десь відпочивати в той час.
а для нього відпочинок,це святе.
пох...й війна, пох..й енергетична криза, пох...й продовольча криза........