Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну в найближчі тижні, - прессекретар

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідає Україну в найближчі тижні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, його прессекретар Ібрагім Калин повідомив виданню New.Fox-24, що він планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським, паралельно підтримуючи контакти з російською стороною.

Калин також нагадав, що Туреччина готова докласти будь-яких зусиль, аби посприяти зниженню напруги на українському кордоні.

"У той же час ми будемо в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь - яких військових дій з серйозними і незворотними наслідками", - заявив він.

Також читайте: Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб "розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", - речник президента Туреччини