Штам "Омікрон" виявили у Закарпатській області, - ОДА

У Закарпатській області виявили штам "Омікрон".

Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Із понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту вipycy SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Випадок виявили у місті Ужгород", – прокоментував Білецький.

Водночас, за його словами, на Закарпатті продовжує домінувати штам "Дельта".

"Наукові спостереження за мутаціями вірусу продовжуються, однак експерти виокремлюють типові симптоми, притаманні штаму "Омікрон". Найчастіше у захворілих виявляють нежить, головний біль і втому. Рідше та все ж спостерігається кашель (43,5%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%). Втрата/спотворення нюху та/або смаку як один із найчастіших симптомів на початку пандемії сьогодні зустрічається все рідше, лише у 23,7% випадків", - йдеться у повідомленні.

"Зараз зовсім не час розслаблятися, навіть навпаки. Адже порушення карантинних вимог сьогодні може мати негативні наслідки для вас та людей навколо уже завтра", – зазначив перший заступник очільника ОДА.

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