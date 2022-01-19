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Новини Коронавірус і карантин
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Штам "Омікрон" виявили у Закарпатській області, - ОДА

Штам

У Закарпатській області виявили штам "Омікрон".

Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Із понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту вipycy SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Випадок виявили у місті Ужгород", – прокоментував Білецький.

Водночас, за його словами, на Закарпатті продовжує домінувати штам "Дельта".

"Наукові спостереження за мутаціями вірусу продовжуються, однак експерти виокремлюють типові симптоми, притаманні штаму "Омікрон". Найчастіше у захворілих виявляють нежить, головний біль і втому. Рідше та все ж спостерігається кашель (43,5%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%). Втрата/спотворення нюху та/або смаку як один із найчастіших симптомів на початку пандемії сьогодні зустрічається все рідше, лише у 23,7% випадків", - йдеться у повідомленні.

"Зараз зовсім не час розслаблятися, навіть навпаки. Адже порушення карантинних вимог сьогодні може мати негативні наслідки для вас та людей навколо уже завтра", – зазначив перший заступник очільника ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам "Омікрон" офіційно підтверджено у 8 регіонах України, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ужгород (341) коронавірус (19923) Закарпатська область (2053)


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https://ibigdan.livejournal.com/27863400.html И премия Дарвина вручается...

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19.01.2022 13:28 Відповісти
А чтобы заразиться она съездила в Закарпатскую область, дядя маркиз?
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19.01.2022 13:33 Відповісти
А куда ж еще? Во всем мире к-вирус ведь победили, одна Украина осталась "непобеждённая".
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20.01.2022 09:07 Відповісти
https://www.bbc.com/news/world-europe-60050996 Известная в Чехии фолк-певица Хана Горка (Hana Horka) намеренно заразилась коронавирусом, чтобы не делать прививку, но получить право на посещение социальных и культурных объектов, включая кинотеатры, бары и кафе.

В воскресенье она умерла.
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20.01.2022 09:22 Відповісти
Гей-мей, грип виявили в Закарпатській області, та ще й взимку! Новина року!
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19.01.2022 13:32 Відповісти
 
 