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Новини Коронавірус і карантин
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Штам "Омікрон" офіційно підтверджено у 8 регіонах України, - Ляшко

Штам

Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів про поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні. Наразі випадки цього штаму виявили у 8 регіонах.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це Ляшко повідомив в коментарі РБК-Україна.

За його словами, наразі в Україні підтверджено наявність варіанту "Омікрон" вірусу SARS-CoV-2 у 8 регіонах.

Йдеться про такі регіони:

  • Київ,
  • Дніпропетровська область,
  • Житомирська область,
  • Київська область,
  • Одеська область,
  • Полтавська область,
  • Тернопільська область,
  • Львівська область.

"Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", - додав він. 

Втім, 18 січня пресслужба Чернівецької ОДА повідомила, що на Буковині продовжує циркулювати "Дельта" та поширюється "Омікрон".

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Автор: 

Буковина (851) карантин (18172) Ляшко Олег (1019) коронавірус (19923)


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И что теперь, "тогда открываем самое лучшее бухло"?Как будто он рано или поздно не должен был и до Украины добраться...
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19.01.2022 13:15 Відповісти
Все по графику пока, в аккурат после всех праздников

но новости с фронтов еще более комичны:
У Києві викрили схему збагачення за участі очільниці медустанови та трьох її пособників, серед яких ексзаступник міністра соціальної політики України Олександра Чуркіна. Схема полягала у вимаганні та одержанні хабаря з практикуючих лікарів, а також в організації схеми з підроблення свідоцтв про вакцинацію громадян від COVID-19.

Кризис коснулся и Ылиты, оно конечно,скумбрию по 8 не все могут достать,приходится крутится
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19.01.2022 13:19 Відповісти
Штам "Омікрон" офіційно підтверджено у 8 регіонах України, - Ляшко
Ну і шо тепер. Чи не дивина. Що знову почнемо з бубнами танок водити навкруги нового штаму. Чи не забагато честі. Раніше їх взагалі не розділяли - ГРВІ та й усе.
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19.01.2022 13:44 Відповісти
 
 