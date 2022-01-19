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Штам "Омікрон" офіційно підтверджено у 8 регіонах України, - Ляшко
Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів про поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні. Наразі випадки цього штаму виявили у 8 регіонах.
Як зазначає Цензор.НЕТ, про це Ляшко повідомив в коментарі РБК-Україна.
За його словами, наразі в Україні підтверджено наявність варіанту "Омікрон" вірусу SARS-CoV-2 у 8 регіонах.
Йдеться про такі регіони:
- Київ,
- Дніпропетровська область,
- Житомирська область,
- Київська область,
- Одеська область,
- Полтавська область,
- Тернопільська область,
- Львівська область.
"Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", - додав він.
Втім, 18 січня пресслужба Чернівецької ОДА повідомила, що на Буковині продовжує циркулювати "Дельта" та поширюється "Омікрон".
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но новости с фронтов еще более комичны:
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Кризис коснулся и Ылиты, оно конечно,скумбрию по 8 не все могут достать,приходится крутится
Ну і шо тепер. Чи не дивина. Що знову почнемо з бубнами танок водити навкруги нового штаму. Чи не забагато честі. Раніше їх взагалі не розділяли - ГРВІ та й усе.