Штам "Омікрон" офіційно підтверджено у 8 регіонах України, - Ляшко

Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів про поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні. Наразі випадки цього штаму виявили у 8 регіонах.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це Ляшко повідомив в коментарі РБК-Україна.

За його словами, наразі в Україні підтверджено наявність варіанту "Омікрон" вірусу SARS-CoV-2 у 8 регіонах.

Йдеться про такі регіони:

Київ,

Дніпропетровська область,

Житомирська область,

Київська область,

Одеська область,

Полтавська область,

Тернопільська область,

Львівська область.

"Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", - додав він.

Втім, 18 січня пресслужба Чернівецької ОДА повідомила, що на Буковині продовжує циркулювати "Дельта" та поширюється "Омікрон".

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