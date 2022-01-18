На Буковині продовжує циркулювати "Дельта" та поширюється "Омікрон", - ОДА

У Чернівецькій області офіційно підтвердили циркуляцію штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Так, із 30 зразків, що їх скерували на дослідження до Києва, у Центр громадського здоров’я України, у 16 виявили новий варіант вірусу. Решта, 14 зразків, містили штам "Дельта", - йдеться у повідомленні.

За інформацією головної санітарної лікарки Буковини Наталії Гопко, зразки відбирали 5-6 січня.

"У області і надалі циркулює "Дельта", яка переважала останні місяці. У той же час, вже поширюється і "Омікрон", – пояснила Наталія Гопко.

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За її словами, дані знеособлені, тож наразі фахівці вивчають та співставляють отримані результати, аби з’ясувати, чи є серед пацієнтів із "Омікроном" важкі випадки недуги.