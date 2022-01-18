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Новини Коронавірус і карантин
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На Буковині продовжує циркулювати "Дельта" та поширюється "Омікрон", - ОДА

На Буковині продовжує циркулювати

У Чернівецькій області офіційно підтвердили циркуляцію штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Так, із 30 зразків, що їх скерували на дослідження до Києва, у Центр громадського здоров’я України, у 16 виявили новий варіант вірусу. Решта, 14 зразків, містили штам "Дельта", - йдеться у повідомленні.

За інформацією головної санітарної лікарки Буковини Наталії Гопко, зразки відбирали 5-6 січня.

"У області і надалі циркулює "Дельта", яка переважала останні місяці. У той же час, вже поширюється і "Омікрон", – пояснила Наталія Гопко.

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За її словами, дані знеособлені, тож наразі фахівці вивчають та співставляють отримані результати, аби з’ясувати, чи є серед пацієнтів із "Омікроном" важкі випадки недуги.

На Буковині продовжує циркулювати Дельта та поширюється Омікрон, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (851) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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18.01.2022 16:07 Відповісти
Бараны всегда знают свое место
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18.01.2022 16:38 Відповісти
А кто этим 73%-ным - доктор, вот спросить вас.
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18.01.2022 16:57 Відповісти
Та омикрон вроде уже вернулся додому.
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18.01.2022 16:23 Відповісти
Ну да , там косит мама не горюй, да так , шо ВВП упал. Кста, они в первую очередь уже сделали кацапам пенделя, шобы не лезли в Украины, бо и от кацапов их экономика процентов на 9 зависима.
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18.01.2022 16:26 Відповісти
Сьогодні дзвонив знайомий. Каже, після другого щеплення, загострились всі хвороби, які в нього були- від простатиту до алергії. Насилу дихає і збирається в лікарню. Сказав, щоб не ходив, бо тоді точно все.
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18.01.2022 17:03 Відповісти
все на подъемники!
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18.01.2022 17:20 Відповісти
 
 