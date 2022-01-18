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Новости Коронавирус и карантин
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На Буковине продолжает циркулировать "Дельта" и распространяется "Омикрон", - ОГА

На Буковине продолжает циркулировать

В Черновицкой области официально подтвердили циркуляцию штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Да, из 30 образцов, направленных на исследования в Киев, в Центр общественного здоровья Украины, в 16 обнаружили новый вариант вируса. Остальные 14 образцов содержали штамм "Дельта", - говорится в сообщении.

По информации главного санитарного врача Буковины Натальи Гопко, образцы отбирали 5-6 января.

"В области и дальше циркулирует "Дельта", которая преобладала последние месяцы. В то же время, уже распространяется и "Омикрон", – пояснила Наталья Гопко.

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По ее словам, данные обезличены, поэтому специалисты изучают и сопоставляют полученные результаты, чтобы выяснить, есть ли среди пациентов с "Омикроном" тяжелые случаи недуга.

На Буковине продолжает циркулировать Дельта и распространяется Омикрон, - ОГА 01

Буковина (898) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Антиваксеры , фас.
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18.01.2022 16:07 Ответить
Бараны всегда знают свое место
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18.01.2022 16:38 Ответить
А кто этим 73%-ным - доктор, вот спросить вас.
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18.01.2022 16:57 Ответить
Та омикрон вроде уже вернулся додому.
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18.01.2022 16:23 Ответить
Ну да , там косит мама не горюй, да так , шо ВВП упал. Кста, они в первую очередь уже сделали кацапам пенделя, шобы не лезли в Украины, бо и от кацапов их экономика процентов на 9 зависима.
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18.01.2022 16:26 Ответить
Сьогодні дзвонив знайомий. Каже, після другого щеплення, загострились всі хвороби, які в нього були- від простатиту до алергії. Насилу дихає і збирається в лікарню. Сказав, щоб не ходив, бо тоді точно все.
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18.01.2022 17:03 Ответить
все на подъемники!
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18.01.2022 17:20 Ответить
 
 