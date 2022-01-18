На Буковине продолжает циркулировать "Дельта" и распространяется "Омикрон", - ОГА

В Черновицкой области официально подтвердили циркуляцию штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Да, из 30 образцов, направленных на исследования в Киев, в Центр общественного здоровья Украины, в 16 обнаружили новый вариант вируса. Остальные 14 образцов содержали штамм "Дельта", - говорится в сообщении.

По информации главного санитарного врача Буковины Натальи Гопко, образцы отбирали 5-6 января.

"В области и дальше циркулирует "Дельта", которая преобладала последние месяцы. В то же время, уже распространяется и "Омикрон", – пояснила Наталья Гопко.

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По ее словам, данные обезличены, поэтому специалисты изучают и сопоставляют полученные результаты, чтобы выяснить, есть ли среди пациентов с "Омикроном" тяжелые случаи недуга.