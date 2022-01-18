Украина не избежит новой вспышки COVID-19 из-за распространения "Омикрона", - Минздрав
Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время, медицинская система постоянно совершенствуется до очередной нагрузки.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается также, что важно, чтобы каждый соблюдал противоэпидемические правила, ведь темпы заболеваемости постепенно растут.
В Минздраве напоминают, что по-прежнему эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:
правильное использование защитных масок
соблюдение дистанции
регулярное мытье рук
вакцинация от COVID-19
Кроме того, в Минздраве акцентируют внимание, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем те, кто прошел базовый курс прививки.
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Это контора где главарем Ляшко? Ну, тот который шоб запугать жителей, запретил резвиться в парках, да еще и ...... признался шо это было шоб запугать(!!)
...... сказочный длб.
и да - че, теперь верить можно или как тогда - стращают?
40млн. населения, но министром поставили кретина который даже когда обосрался - то вывалил это все, вместо шоб промолчать или что-то промычать про ужасы
социализмавируса.
На примере Ивано-Франковсклй обл, где за 12 дней !!!! достигли уровня заражения двух прошлых волн (и это данные без наращивания числа тестов