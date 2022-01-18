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Новости Коронавирус и карантин
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Украина не избежит новой вспышки COVID-19 из-за распространения "Омикрона", - Минздрав

Украина не избежит новой вспышки COVID-19 из-за распространения

Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время, медицинская система постоянно совершенствуется до очередной нагрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается также, что важно, чтобы каждый соблюдал противоэпидемические правила, ведь темпы заболеваемости постепенно растут.

В Минздраве напоминают, что по-прежнему эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:

Украина не избежит новой вспышки COVID-19 из-за распространения Омикрона, - Минздрав 01 правильное использование защитных масок

Украина не избежит новой вспышки COVID-19 из-за распространения Омикрона, - Минздрав 01 соблюдение дистанции

Украина не избежит новой вспышки COVID-19 из-за распространения Омикрона, - Минздрав 01 регулярное мытье рук

Украина не избежит новой вспышки COVID-19 из-за распространения Омикрона, - Минздрав 01 вакцинация от COVID-19

Кроме того, в Минздраве акцентируют внимание, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем те, кто прошел базовый курс прививки.

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Украина не избежит новой вспышки COVID-19 из-за распространения Омикрона, - Минздрав 05

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Я навіть знаю що нас всіх "врятує"! Вкотре вже!
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18.01.2022 12:51 Ответить
Крім того, в МОЗ акцентують увагу, що невакциновані мають вдесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення. Джерело: \\\\\\\\\\\

Это контора где главарем Ляшко? Ну, тот который шоб запугать жителей, запретил резвиться в парках, да еще и ...... признался шо это было шоб запугать(!!)
...... сказочный длб.
и да - че, теперь верить можно или как тогда - стращают?
40млн. населения, но министром поставили кретина который даже когда обосрался - то вывалил это все, вместо шоб промолчать или что-то промычать про ужасы социализма вируса.
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18.01.2022 12:51 Ответить
А ты, дебилушка, в гугле забанен? Или у тебя весь глобус - глобус Украины? Можешь тока верить/не верить, аки бабка в церкви? Сам не в состоянии проанализировать данные по миру? Ах, да - у тебя же все врут везде, как у потомственного совка.
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18.01.2022 12:55 Ответить
Интерфакс дает каждый час..данные сколько говна заризоль Китайским говном ВОЗ...оказыецца 8 миллиардов баранов...
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18.01.2022 13:11 Ответить
Пошёл третий год ковидобесия.
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18.01.2022 13:31 Ответить
Да что "не уникне", в будущем времени, когда это уже сегодня...

На примере Ивано-Франковсклй обл, где за 12 дней !!!! достигли уровня заражения двух прошлых волн (и это данные без наращивания числа тестов

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18.01.2022 15:38 Ответить
В целом по Украине

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18.01.2022 15:39 Ответить
 
 