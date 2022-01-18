Украина не избежит новой вспышки COVID-19 из-за распространения "Омикрона", - Минздрав

Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время, медицинская система постоянно совершенствуется до очередной нагрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается также, что важно, чтобы каждый соблюдал противоэпидемические правила, ведь темпы заболеваемости постепенно растут.

В Минздраве напоминают, что по-прежнему эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:

правильное использование защитных масок

соблюдение дистанции

регулярное мытье рук

вакцинация от COVID-19

Кроме того, в Минздраве акцентируют внимание, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем те, кто прошел базовый курс прививки.

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