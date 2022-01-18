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Новини Коронавірус і карантин
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Україна не уникне нового спалаху COVID-19 через поширення "Омікрону", - МОЗ

Україна не уникне нового спалаху COVID-19 через поширення

Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Наголошується також, що важливо, аби кожен дотримувався протиепідемічних правил, адже темпи захворюваності поступово зростають.

В МОЗ нагадують, що як і раніше, ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:

Україна не уникне нового спалаху COVID-19 через поширення Омікрону, - МОЗ 01 правильне використання захисних масок

Україна не уникне нового спалаху COVID-19 через поширення Омікрону, - МОЗ 01 дотримання дистанції

Україна не уникне нового спалаху COVID-19 через поширення Омікрону, - МОЗ 01 регулярне миття рук

Україна не уникне нового спалаху COVID-19 через поширення Омікрону, - МОЗ 01 вакцинація від COVID-19

Крім того, в МОЗ акцентують увагу, що невакциновані мають вдесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.

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Україна не уникне нового спалаху COVID-19 через поширення Омікрону, - МОЗ 05

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) коронавірус (19923)


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Я навіть знаю що нас всіх "врятує"! Вкотре вже!
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18.01.2022 12:51 Відповісти
Крім того, в МОЗ акцентують увагу, що невакциновані мають вдесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення. Джерело: \\\\\\\\\\\

Это контора где главарем Ляшко? Ну, тот который шоб запугать жителей, запретил резвиться в парках, да еще и ...... признался шо это было шоб запугать(!!)
...... сказочный длб.
и да - че, теперь верить можно или как тогда - стращают?
40млн. населения, но министром поставили кретина который даже когда обосрался - то вывалил это все, вместо шоб промолчать или что-то промычать про ужасы социализма вируса.
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18.01.2022 12:51 Відповісти
А ты, дебилушка, в гугле забанен? Или у тебя весь глобус - глобус Украины? Можешь тока верить/не верить, аки бабка в церкви? Сам не в состоянии проанализировать данные по миру? Ах, да - у тебя же все врут везде, как у потомственного совка.
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18.01.2022 12:55 Відповісти
Интерфакс дает каждый час..данные сколько говна заризоль Китайским говном ВОЗ...оказыецца 8 миллиардов баранов...
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18.01.2022 13:11 Відповісти
Пошёл третий год ковидобесия.
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18.01.2022 13:31 Відповісти
Да что "не уникне", в будущем времени, когда это уже сегодня...

На примере Ивано-Франковсклй обл, где за 12 дней !!!! достигли уровня заражения двух прошлых волн (и это данные без наращивания числа тестов

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18.01.2022 15:38 Відповісти
В целом по Украине

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18.01.2022 15:39 Відповісти
 
 