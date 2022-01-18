Україна не уникне нового спалаху COVID-19 через поширення "Омікрону", - МОЗ

Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Наголошується також, що важливо, аби кожен дотримувався протиепідемічних правил, адже темпи захворюваності поступово зростають.

В МОЗ нагадують, що як і раніше, ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:

правильне використання захисних масок

дотримання дистанції

регулярне миття рук

вакцинація від COVID-19

Крім того, в МОЗ акцентують увагу, що невакциновані мають вдесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.

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