Україна не уникне нового спалаху COVID-19 через поширення "Омікрону", - МОЗ
Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
Наголошується також, що важливо, аби кожен дотримувався протиепідемічних правил, адже темпи захворюваності поступово зростають.
В МОЗ нагадують, що як і раніше, ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:
правильне використання захисних масок
дотримання дистанції
регулярне миття рук
вакцинація від COVID-19
Крім того, в МОЗ акцентують увагу, що невакциновані мають вдесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это контора где главарем Ляшко? Ну, тот который шоб запугать жителей, запретил резвиться в парках, да еще и ...... признался шо это было шоб запугать(!!)
...... сказочный длб.
и да - че, теперь верить можно или как тогда - стращают?
40млн. населения, но министром поставили кретина который даже когда обосрался - то вывалил это все, вместо шоб промолчать или что-то промычать про ужасы
социализмавируса.
На примере Ивано-Франковсклй обл, где за 12 дней !!!! достигли уровня заражения двух прошлых волн (и это данные без наращивания числа тестов