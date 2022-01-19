Штамм "Омикрон" официально подтвержден в 8 регионах Украины, - Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о распространении нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине. Случаи этого штамма выявили в 8 регионах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в настоящее время в Украине подтверждено наличие варианта "Омикрон" вируса SARS-CoV-2 в 8 регионах.

Речь идет о таких регионах:

Киев,

Днепропетровская область,

Житомирская область,

Киевская область,

Одесская область,

Полтавская область,

Тернопольская область,

Львовская область.

"Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины"", - добавил он.

18 января прессслужба Черновицкой ОГА сообщила, что на Буковине продолжает циркулировать "Дельта" и распространяется "Омикрон".

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