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Новости Коронавирус и карантин
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Штамм "Омикрон" официально подтвержден в 8 регионах Украины, - Ляшко

Штамм

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о распространении нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине. Случаи этого штамма выявили в 8 регионах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в настоящее время в Украине подтверждено наличие варианта "Омикрон" вируса SARS-CoV-2 в 8 регионах.

Речь идет о таких регионах:

  • Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Житомирская область,
  • Киевская область,
  • Одесская область,
  • Полтавская область,
  • Тернопольская область,
  • Львовская область.

"Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины"", - добавил он.

18 января прессслужба Черновицкой ОГА сообщила, что на Буковине продолжает циркулировать "Дельта" и распространяется "Омикрон".

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Буковина (898) карантин (16729) Ляшко Олег (1642) коронавирус (17042)


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И что теперь, "тогда открываем самое лучшее бухло"?Как будто он рано или поздно не должен был и до Украины добраться...
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19.01.2022 13:15 Ответить
Все по графику пока, в аккурат после всех праздников

но новости с фронтов еще более комичны:
У Києві викрили схему збагачення за участі очільниці медустанови та трьох її пособників, серед яких ексзаступник міністра соціальної політики України Олександра Чуркіна. Схема полягала у вимаганні та одержанні хабаря з практикуючих лікарів, а також в організації схеми з підроблення свідоцтв про вакцинацію громадян від COVID-19.

Кризис коснулся и Ылиты, оно конечно,скумбрию по 8 не все могут достать,приходится крутится
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19.01.2022 13:19 Ответить
Штам "Омікрон" офіційно підтверджено у 8 регіонах України, - Ляшко
Ну і шо тепер. Чи не дивина. Що знову почнемо з бубнами танок водити навкруги нового штаму. Чи не забагато честі. Раніше їх взагалі не розділяли - ГРВІ та й усе.
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19.01.2022 13:44 Ответить
 
 