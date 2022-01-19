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Штамм "Омикрон" официально подтвержден в 8 регионах Украины, - Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о распространении нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине. Случаи этого штамма выявили в 8 регионах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко сообщил в комментарии РБК-Украина.
По его словам, в настоящее время в Украине подтверждено наличие варианта "Омикрон" вируса SARS-CoV-2 в 8 регионах.
Речь идет о таких регионах:
- Киев,
- Днепропетровская область,
- Житомирская область,
- Киевская область,
- Одесская область,
- Полтавская область,
- Тернопольская область,
- Львовская область.
"Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины"", - добавил он.
18 января прессслужба Черновицкой ОГА сообщила, что на Буковине продолжает циркулировать "Дельта" и распространяется "Омикрон".
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но новости с фронтов еще более комичны:
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Кризис коснулся и Ылиты, оно конечно,скумбрию по 8 не все могут достать,приходится крутится
Ну і шо тепер. Чи не дивина. Що знову почнемо з бубнами танок водити навкруги нового штаму. Чи не забагато честі. Раніше їх взагалі не розділяли - ГРВІ та й усе.