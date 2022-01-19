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Вісім років від "Вогнехреща" на Грушевського: "Вогонь запеклих не пече". ФОТО

19 січня 2014 року під час Революції гідності протистояння на Майдані з мирної фази перейшло в силову. Той день став переломним: учасники революції запалили перші шини, силовики застосували зброю та водомети.

Цензор.НЕТ нагадує, як це було.

19 січня 2014 року учасники Революції Гідності вийшли на народне віче після прийняття депутатами "диктаторських законів" 16 січня. Вони рушили вулицею Грушевського в бік Кабінету міністрів та Верховної Ради. Але в районі стадіон "Динамо" рух був заблокований бійцями "Беркуту".

Силовики застосували проти активістів травматичну зброю, світло-шумові гранати та водомети, які заборонені при мінусовій температурі.

Протестувальники у відповідь кидали "коктейлі Молотова", каміння та вперше створили димову завісу, підпаливши покришки. Також того дня підпалили автобус МВС.

За добу поранення дістали 100 активістів, силовики також повідомили про кількох постраждалих.

Автор фото - Дмитро Серебряков.

Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 01
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 02
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 03
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 04
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 05
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 06
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 07Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 08Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 09Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 10
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 11
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 12
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 13
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 14
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 15
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 16
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 17
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 18
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 19
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 20
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 21
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 22
Вісім років від Вогнехреща на Грушевського: Вогонь запеклих не пече 23

Автор: 

історія (1071) революція (312) Євромайдан (957)


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Топ коментарі
+60
Слава Українському народу
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19.01.2022 21:23
+35
А кто-то в это время шутил про эбонитовые палочки и свитера и кто-то с этих шуток ржал.

А украинцы не стали гасить этих тупорылых ушлепков везде, где только отыщут.

И вот ЗЕ у власти. И вот все повторяется. Вот только ошибок повторять нельзя - гасить надо не только ЗЕ, но и тех, кто его поддерживает.
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19.01.2022 21:33
+33
Есть одно фото, где одна женщина, хорошо одетая, идёт с шиной………🙂 очень показательно=>за свободу/независимость - все едины….
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19.01.2022 21:53
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Если так не приятно общение,могу легко от него избавить. Прощай не хворай
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22.01.2022 02:55 Відповісти
Эх, кто помнит ? В тот вечер наши соорудили лестницу со стороны Петровской аллеи над входной колоннадой на Динамо. Януковские беркутовцы атаковали хлопцев с обратной стороны. Одного сбросили. Еще нескольких покалечили. КТО ОТВЕТИЛ ? 7 лет !!! Друзі, гуртуймуся. Наші вороги й ззовні, й поруч !
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19.01.2022 23:42 Відповісти
"Муж, жену забирай, сейчас тут будет война..."
Это был вечер 19 января, тогда я впервые увидела, как подвозят коктейли.
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19.01.2022 23:43 Відповісти
Респект ЗАПЕКЛИМ Українцям, що вогню не бояться!!!!
Памятаємо Героїв, низький їм уклін!!!!
Свято наближається!! Пильнуймо Україну!!!
🇺🇦❤️⚔️🌶🍒🌻🌞⚔️⚔️⚔️❤️🇺🇦🇺🇸🇹🇷👏✊✊‼️‼️‼️
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20.01.2022 00:19 Відповісти
Пече, ой, як пече брате, особливо душу, осбливо за те, що не вберіг, не захистив, не встиг....
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20.01.2022 00:28 Відповісти
Ми нічого не забули.
То було страшно, боляче, важко.

Плакали, молилися, вірили.
Шана МУЖНІМ !
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20.01.2022 01:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HihXs_Q6Qx8 пригадаємо
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20.01.2022 01:43 Відповісти
19 січня- символічна дата. НКВДисти завжди приурочували свій терор до якоїсь дати. Внуки НКВДистів призначили розправу над Порошенком на річницю розстрілів Майдану. Помста пісюаніста Порошенку за Майдан, за Армію, Мову, Віру, за відвойовані території, за асоціацію з ЄС, за безвіз, за внесення в конституцію членство в НАТО та ЄС, за те, що не заглядав в очі *******.
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20.01.2022 02:03 Відповісти
Свобода выжженная огнём и политая кровью должна быть ценней воздуха....
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20.01.2022 03:44 Відповісти
Треба буде ще раз передивитись фільм "Зима у вогні". Після першого перегляду в мене просто котились сльози від гордості за нашу націю, на душі була велика каменюка. Слава Україні!

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20.01.2022 06:12 Відповісти
Там і мій син дає свої спогади. Якби не невістка я б і не знала що він постраждав від мінтяр коли спасав людину котру забивали.
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22.01.2022 18:58 Відповісти
Ого...
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22.01.2022 22:40 Відповісти
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