Вісім років від "Вогнехреща" на Грушевського: "Вогонь запеклих не пече". ФОТО

19 січня 2014 року під час Революції гідності протистояння на Майдані з мирної фази перейшло в силову. Той день став переломним: учасники революції запалили перші шини, силовики застосували зброю та водомети.

Цензор.НЕТ нагадує, як це було.

19 січня 2014 року учасники Революції Гідності вийшли на народне віче після прийняття депутатами "диктаторських законів" 16 січня. Вони рушили вулицею Грушевського в бік Кабінету міністрів та Верховної Ради. Але в районі стадіон "Динамо" рух був заблокований бійцями "Беркуту".

Силовики застосували проти активістів травматичну зброю, світло-шумові гранати та водомети, які заборонені при мінусовій температурі.

Протестувальники у відповідь кидали "коктейлі Молотова", каміння та вперше створили димову завісу, підпаливши покришки. Також того дня підпалили автобус МВС.

За добу поранення дістали 100 активістів, силовики також повідомили про кількох постраждалих.

Автор фото - Дмитро Серебряков.







































