Реєстр МТСБУ відновив роботу після кібератаки. Українці знову можуть оформляти страхові поліси
Після кібератаки на сайти державних організацій робота реєстру Моторного (транспортного) страхового бюро України повністю відновлена. Українці знову можуть оформляти страхові поліси.
Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
"Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, які стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", - ідеться в повідомленні.
У Держспецзв'язку додали, що інформація про автоцивілку вже відображається в додатку"дія". Крім того, відповідні дані можна отримати на сайті МТСБУ.
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Что пишем, хоть немного ориентируемся в предметной области?
Моторное бюро не является госорганом, это - общественная организация.
Процессу страхования атака никак не мешала, для этого используется ПО страховых компаний, которых больше 100.
Возможна выписка полисов вообще вручную без всякого ПО.
На сайте бюро только отображают информацию, которую подают туда страховые компании, не более того.