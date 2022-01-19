Реєстр МТСБУ відновив роботу після кібератаки. Українці знову можуть оформляти страхові поліси

Після кібератаки на сайти державних організацій робота реєстру Моторного (транспортного) страхового бюро України повністю відновлена. Українці знову можуть оформляти страхові поліси.

Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, які стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", - ідеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку додали, що інформація про автоцивілку вже відображається в додатку"дія". Крім того, відповідні дані можна отримати на сайті МТСБУ.

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