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Блінкен обговорив із главою МЗС Італії ситуацію навколо України

Блінкен обговорив із главою МЗС Італії ситуацію навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдеп.

"Вони обговорили координацію між Сполученими Штатами, Італією та Європейським союзом для усунення загрози, що зберігається з боку Росії до України", - йдеться в повідомленні, поширеному Держдепом США.

Зазначається, що Блінкен наголосив на вирішальній ролі Італії, НАТО та ЄС у гарантуванні безпеки на континенті.

Він також заявив про прагнення США розв'язати нинішню кризу навколо України дипломатичним шляхом.

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У Держдепі повідомили, що держсекретар підтвердив, що "будь-яке подальше російське вторгнення в Україну призведе до серйозних наслідків і серйозних витрат для Російської Федерації".

Держдепартамент США (1640) Італія (1574) Луїджі Ді Майо (32) Блінкен Ентоні (1157)


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Главу МЗС Італії треба запросити в Україну до СТІНИ ПЛАЧУ . Там до них скоріш доходить що раша- вбивця
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20.01.2022 07:29 Відповісти
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20.01.2022 07:30 Відповісти
А взагалі то, панове Українці, ви повинні дякувати москалям. Завдяки їм, Криму й Донбасу, весь світ знає й моніторить Україну.

Ранком встав - " А шо там у хахлов?" . Отаке!
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20.01.2022 08:35 Відповісти
 
 