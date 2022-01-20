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Новини Війна
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Сьогодні Блінкен виступить із промовою щодо України, - Держдеп США

Сьогодні Блінкен виступить із промовою щодо України, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Берліні, сьогодні виступить із промовою, присвяченою кризі навколо України.

Про це повідомив американський Держдепартамент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Організатором виступу є аналітичний центр Atlantik-Brucke у партнерстві з Американською радою з Німеччини, Німецьким фондом Маршалла та Інститутом Аспена у Німеччині.

Виступ призначений на 16:45 за Києвом, йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Німеччина (7397) Держдепартамент США (1640) Блінкен Ентоні (1157)


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Правильне рішення. Бажаю йому гарної промови, щоб українці пишались, а німці замислились.
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20.01.2022 08:59 Відповісти
Пора фрицам напомнить чем закончилось их прошлое сотрудничество с Кацапстаном
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20.01.2022 09:00 Відповісти
Толку. Разговорами не поможешь.
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20.01.2022 09:33 Відповісти
Уже все сказано, вали домой.....
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20.01.2022 09:37 Відповісти
 
 