Сьогодні Блінкен виступить із промовою щодо України, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Берліні, сьогодні виступить із промовою, присвяченою кризі навколо України.

Про це повідомив американський Держдепартамент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Організатором виступу є аналітичний центр Atlantik-Brucke у партнерстві з Американською радою з Німеччини, Німецьким фондом Маршалла та Інститутом Аспена у Німеччині.

Виступ призначений на 16:45 за Києвом, йдеться у повідомленні.

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