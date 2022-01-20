Сьогодні Блінкен виступить із промовою щодо України, - Держдеп США
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Берліні, сьогодні виступить із промовою, присвяченою кризі навколо України.
Про це повідомив американський Держдепартамент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Організатором виступу є аналітичний центр Atlantik-Brucke у партнерстві з Американською радою з Німеччини, Німецьким фондом Маршалла та Інститутом Аспена у Німеччині.
Виступ призначений на 16:45 за Києвом, йдеться у повідомленні.
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Павел Северин #429850
показати весь коментар20.01.2022 08:59 Відповісти Мені подобається 5
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