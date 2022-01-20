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Білл Гейтс вважає, що світ очікують набагато небезпечніші за COVID-19 пандемії

Білл Гейтс вважає, що світ очікують набагато небезпечніші за COVID-19 пандемії

Засновник Microsoft і бізнесмен Білл Гейтс попередив про ймовірність появи нової пандемії, яка може бути набагато небезпечнішою за пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус", звернення американського мільярдера опублікувала газета Financial Times.

За словами бізнесмена, незважаючи на появу нових найбільш трансмісивних штамів, таких як "Дельта" та "Омікрон", людству, ймовірно, доведеться зустрітися з небезпечнішим патогеном, який викличе нову хвилю смертності.

Щоб запобігти жахливим наслідкам нової пандемії, Гейтс порадив урядам бути готовими витратити великі кошти.

"Витратити мільярди, щоб не допустити економічної шкоди на трильйони і врятувати десятки мільярдів життів, — досить хороша страховка", — переконаний Гейтс.

На думку мільярдера, нині лежить велика відповідальність на урядах розвинених країн та філантропах, які можуть вирішити проблему нерівного доступу до вакцин. Він звернув увагу на те, що більшість інноваційних розробок може мати позитивний вплив на вже наявні глобальні світові проблеми охорони здоров'я. Як приклад Гейтс навів розробки вакцин від ВІЛ, малярії та туберкульозу.

Видання наводить дані, згідно з якими фонд Білла Гейтса та британський фонд Wellcome Trust виділяють 300 млн доларів Коаліції з інновацій у галузі підготовки до пандемій, завдяки чому було створено програму COVAX з доставки вакцин до країн з низьким та середнім рівнем доходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна клімату і біотероризм: Гейтс озвучив дві загрози, які чекають світ після завершення пандемії COVID-19

Раніше мільярдер Білл Гейтс пророкував закінчення пандемії COVID-19 до літа 2022. На його думку, внаслідок застосування сучасних методів боротьби з коронавірусом показники смертності можуть опуститися до рівня, як за сезонного грипу.

Також бізнесмен вважає, що для людства є великою загрозою поява біотероризму, який набагато небезпечніший за ядерну війну. Гейтс упевнений, що ймовірність створення нових вірусів значно вища, ніж поява природних епідемій.

Гейтс Білл (42) пандемія (126) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А я чо говорил? Терь будете колоться каждый месяц.
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20.01.2022 09:17
+4
Зря он это сказал, теперь эту статью будут пихать всюду,даже если у кого-то будет расстройство желудка,вот это он виноват.
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20.01.2022 09:24
+2
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20.01.2022 09:22
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А я чо говорил? Терь будете колоться каждый месяц.
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20.01.2022 09:17 Відповісти
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20.01.2022 09:22 Відповісти
Нехай цей старий рептілоїд краще софт пише))
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20.01.2022 09:22 Відповісти
Зря он это сказал, теперь эту статью будут пихать всюду,даже если у кого-то будет расстройство желудка,вот это он виноват.
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20.01.2022 09:24 Відповісти
Якщо пан Білл про це каже, значить боятися є чого...
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20.01.2022 09:33 Відповісти
Так і "чіпів" на всіх не вистачить
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20.01.2022 09:34 Відповісти
іди ти нах..р благодєтєль
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20.01.2022 09:40 Відповісти
Що, знову нові чіпи в дурні голови малоросів?
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20.01.2022 09:45 Відповісти
***** вже запускає нові штами.
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20.01.2022 09:51 Відповісти
Білл давно казав, що оскільки загрози ядерної війни вже немає, держави мають тратити гроші на загрози вірусні. Причому йдеться про мільярди, тому віруси точно будуть, в андарктиді на крайняк "відкопають", чи ще по якомусь сценарію, комети, динозаври....
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20.01.2022 10:12 Відповісти
Опять доктор Зло активизировался
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20.01.2022 10:42 Відповісти
Главный разработчик вирусов и апологет уменьшения населения стращает людей новой разработкой! На которою он уже выделил деньги... Он точно какой то рептилоид ...
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20.01.2022 12:06 Відповісти
Разработчик вирусов? )) Лучшего разработчика вирусов, чем сама природа еще никто не придумал. Природа сама таким образом постоянно регулировала популяцию живых организмов уже миллионы лет!
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20.01.2022 14:14 Відповісти
Если лаборатории будут дальше играться с разработкой биооружия, то всякое может быть. Но и короновирус это их огромная удача. Редкость. Так что мимо.
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20.01.2022 12:26 Відповісти
 
 