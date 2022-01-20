Білл Гейтс вважає, що світ очікують набагато небезпечніші за COVID-19 пандемії

Засновник Microsoft і бізнесмен Білл Гейтс попередив про ймовірність появи нової пандемії, яка може бути набагато небезпечнішою за пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус", звернення американського мільярдера опублікувала газета Financial Times.

За словами бізнесмена, незважаючи на появу нових найбільш трансмісивних штамів, таких як "Дельта" та "Омікрон", людству, ймовірно, доведеться зустрітися з небезпечнішим патогеном, який викличе нову хвилю смертності.

Щоб запобігти жахливим наслідкам нової пандемії, Гейтс порадив урядам бути готовими витратити великі кошти.

"Витратити мільярди, щоб не допустити економічної шкоди на трильйони і врятувати десятки мільярдів життів, — досить хороша страховка", — переконаний Гейтс.

На думку мільярдера, нині лежить велика відповідальність на урядах розвинених країн та філантропах, які можуть вирішити проблему нерівного доступу до вакцин. Він звернув увагу на те, що більшість інноваційних розробок може мати позитивний вплив на вже наявні глобальні світові проблеми охорони здоров'я. Як приклад Гейтс навів розробки вакцин від ВІЛ, малярії та туберкульозу.

Видання наводить дані, згідно з якими фонд Білла Гейтса та британський фонд Wellcome Trust виділяють 300 млн доларів Коаліції з інновацій у галузі підготовки до пандемій, завдяки чому було створено програму COVAX з доставки вакцин до країн з низьким та середнім рівнем доходу.

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Раніше мільярдер Білл Гейтс пророкував закінчення пандемії COVID-19 до літа 2022. На його думку, внаслідок застосування сучасних методів боротьби з коронавірусом показники смертності можуть опуститися до рівня, як за сезонного грипу.

Також бізнесмен вважає, що для людства є великою загрозою поява біотероризму, який набагато небезпечніший за ядерну війну. Гейтс упевнений, що ймовірність створення нових вірусів значно вища, ніж поява природних епідемій.