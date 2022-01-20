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Віцепрем'єрка Стефанішина сьогодні проведе низку зустрічей із високопосадовцями НАТО

Віцепрем'єрка Стефанішина сьогодні проведе низку зустрічей із високопосадовцями НАТО

20 січня віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина перебуватиме в Брюсселі з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс віцепрем'єрки на сторінці у фейсбуці.

Як зазначається, під час візиту запланована низка зустрічей із високопосадовцями НАТО та послами держав-членів НАТО, зокрема з:

• заступником генерального секретаря НАТО Мірча Джоане;

• помічником генерального секретаря НАТО з операцій Томасом Гоффусом;

• помічником генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером.

Також повідомляється, що серед питань, які будуть обговорюватися:

Віцепремєрка Стефанішина сьогодні проведе низку зустрічей із високопосадовцями НАТО 01 безпекова ситуація в та навколо України;

Віцепремєрка Стефанішина сьогодні проведе низку зустрічей із високопосадовцями НАТО 01 координація зусиль союзників для протидії агресивній політиці Росії та зміцнення обороноздатності України;

Віцепремєрка Стефанішина сьогодні проведе низку зустрічей із високопосадовцями НАТО 01 впровадження національної системи стійкості в Україні;

Віцепремєрка Стефанішина сьогодні проведе низку зустрічей із високопосадовцями НАТО 01 підготовка до Саміту НАТО у Мадриді та долучення партнерів до розробки Стратегічної концепції НАТО;

Віцепремєрка Стефанішина сьогодні проведе низку зустрічей із високопосадовцями НАТО 01 підтримка Альянсу реформ у секторі безпеки та оборони, виконання Річної національної програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада і Велика Британія продовжать роботу військових тренувальних місій в Україні, - віцепрем’єр Стефанішина

Віцепремєрка Стефанішина сьогодні проведе низку зустрічей із високопосадовцями НАТО 06

Автор: 

Брюссель (284) НАТО (6465) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (356)


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а толку
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20.01.2022 10:47 Відповісти
як від сосни
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20.01.2022 10:49 Відповісти
На телеканалі «ДОМ» за державні бабки вийшло ток шоу. Список гостей - виключно спікери Офісу Президента, що сидять на зп. Від Гладкого до Фесенка, Юрчишин який ліг під ОП, слуга Камельчук та інші покемони. Ну, а Савченко, як вишенька на торті. Та Савченко, яку звинувачують якраз у держзраді і яка працює на Медведчука, стала дорогим гостем державного телеканалу. І всі вони, сиділи та обговорювали опозицію та Порошенка. Так нахабно державні бюджетні гроші ще ніхто до зелених не розбазарював...
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20.01.2022 11:44 Відповісти
Хоть бы не позорились показывать людям эту тупую колхозницу.
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20.01.2022 13:23 Відповісти
 
 