Віцепрем'єрка Стефанішина сьогодні проведе низку зустрічей із високопосадовцями НАТО

20 січня віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина перебуватиме в Брюсселі з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс віцепрем'єрки на сторінці у фейсбуці.

Як зазначається, під час візиту запланована низка зустрічей із високопосадовцями НАТО та послами держав-членів НАТО, зокрема з:

• заступником генерального секретаря НАТО Мірча Джоане;

• помічником генерального секретаря НАТО з операцій Томасом Гоффусом;

• помічником генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером.

Також повідомляється, що серед питань, які будуть обговорюватися:

безпекова ситуація в та навколо України;

координація зусиль союзників для протидії агресивній політиці Росії та зміцнення обороноздатності України;

впровадження національної системи стійкості в Україні;

підготовка до Саміту НАТО у Мадриді та долучення партнерів до розробки Стратегічної концепції НАТО;

підтримка Альянсу реформ у секторі безпеки та оборони, виконання Річної національної програми.

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