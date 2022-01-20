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ЄС не приймає спроби Росії розділити Європу, - фон дер Ляєн

ЄС не приймає спроби Росії розділити Європу, - фон дер Ляєн

ЄС вважає дійсними принципи європейської безпеки, що викладені у Гельсінкському заключному акті, та не приймає спроби Росії розділити Європу на сфери впливу та повернутися до застарілої логіки силового змагання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Це трагічно, але ми знову постаємо перед втручанням деяких сил у справи сусідів. Ми не повернемося назад, до старої логіки змагання та сфер впливу, коли з цілими країнами намагаються поводитися як із "заднім двором"… Ми не приймемо спроби Росії розділити Європу на сфери впливу. Для нас фундаментальні принципи, на яких тримається європейська безпека, залишаються дійсними, включаючи Гельсінкський заключний акт і Паризьку хартію – обидва документи, що були підписані Росією", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн, висловила підтримку діалогу з Росією, але водночас зауважила, що Європа зробить усе, щоб не допустити подальшої агресії проти України та інших держав континенту.

Також читайте: ЄС відповість серйозними економічними та фінансовими санкціями у разі вторгнення РФ до України, - фон дер Ляєн

Автор: 

Єврокомісія (2166) Європа (1832) росія (65442) Євросоюз (13484) фон дер Ляєн Урсула (779)


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вже поділена - отут ерманці з франчуками, а десь там в далечині - Европа...
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20.01.2022 14:01 Відповісти
Та не відчепитьс ця помийка,тільки знищення!
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20.01.2022 14:03 Відповісти
_Безумцы... вы сами позволили и помогли монстрам вбить клин СП-2 в НАТО и Европу. Фактически германия сегодня - союзник и подельник рашистов.
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20.01.2022 14:06 Відповісти
Х#йло це маньяк якийсь. І не він один серед них.
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20.01.2022 14:19 Відповісти
Європа вже розділена. Кремль вас скупив почергово . За це можете подякувати агента Москви Ангелу. Кремль не випадково чекав коли вона полишить пост канцлера. Відкрийте очі . 20 років ви загравати з ЕРеФією, фінансували її, надавали технології..... Ось і догралися.
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20.01.2022 16:18 Відповісти
 
 