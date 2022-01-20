ЄС не приймає спроби Росії розділити Європу, - фон дер Ляєн

ЄС вважає дійсними принципи європейської безпеки, що викладені у Гельсінкському заключному акті, та не приймає спроби Росії розділити Європу на сфери впливу та повернутися до застарілої логіки силового змагання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Це трагічно, але ми знову постаємо перед втручанням деяких сил у справи сусідів. Ми не повернемося назад, до старої логіки змагання та сфер впливу, коли з цілими країнами намагаються поводитися як із "заднім двором"… Ми не приймемо спроби Росії розділити Європу на сфери впливу. Для нас фундаментальні принципи, на яких тримається європейська безпека, залишаються дійсними, включаючи Гельсінкський заключний акт і Паризьку хартію – обидва документи, що були підписані Росією", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн, висловила підтримку діалогу з Росією, але водночас зауважила, що Європа зробить усе, щоб не допустити подальшої агресії проти України та інших держав континенту.

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