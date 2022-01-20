Блінкен та Бербок обговорили енергетичну безпеку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен і його німецька колега Анналена Бербок під час переговорів обговорили енергетичну безпеку України.

Про це заявив Блінкен на спільній прес-конференції з Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили зобов'язання, озвучені США і Німеччиною в липні, вони стосуються підтримки енергетичної безпеки України та запобігання використанню енергоресурсів як зброї з боку Росії", - сказав він.

"Ми обговорили й "Північний потік-2", проти якого впродовж тривалого часу заперечують США. Поки що через нього газ не йде, а це означає, що цей газопровід є засобом тиску з боку Німеччини, США і наших союзників, але не Росії", - додав він.

"Ми перебуваємо на важливому роздоріжжі. Якщо ми оберемо діалог і дипломатію - з одного боку, це позитивний момент, але є і негатив, якщо Росія обере шлях агресії", - наголосив Блінкен.

