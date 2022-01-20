ЄС і Канада вважають реальною російську загрозу Україні, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель і глава МЗС Канади Мелані Жолі заявили про стурбованість "провокаціями та нарощуванням Росією військової могутності на кордоні з Україною".

"Ми знову закликаємо Росію до деескалації ситуації. Ми рівною мірою відкидаємо спроби Росії підірвати фундаментальні принципи європейської безпеки та спробувати перевизначити механізми безпеки й відновити застарілі сфери впливу в Європі", - сказав глава дипломатії ЄС на прес-конференції в четвер у Брюсселі після переговорів із канадським міністром закордонних справ.

Відповідаючи на запитання, він зазначив, що "на українському кордоні існує велика загроза, й ми дуже серйозно ставимося до цієї загрози".

"Ми розглядаємо це зосередження військ на кордоні з Україною як щось, що є загрозою і може виявитися великою небезпекою, і ми працюємо разом із союзниками, щоб бути готовими дати відповідь, яка дуже дорого коштуватиме Росії, якщо станеться якась агресія проти України", - додав Боррель.

У свою чергу глава МЗС Канади заявила: "Загроза Україні з російського боку реальна, що стосується нового вторгнення в Україну".

Тому, пояснила вона, її мета нині - підтримувати контакти з європейськими колегами. При цьому Жолі наголосила на важливій ролі продовження дипломатичних переговорів.