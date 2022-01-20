ЄС і Канада вважають реальною російську загрозу Україні, - Боррель
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель і глава МЗС Канади Мелані Жолі заявили про стурбованість "провокаціями та нарощуванням Росією військової могутності на кордоні з Україною".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми знову закликаємо Росію до деескалації ситуації. Ми рівною мірою відкидаємо спроби Росії підірвати фундаментальні принципи європейської безпеки та спробувати перевизначити механізми безпеки й відновити застарілі сфери впливу в Європі", - сказав глава дипломатії ЄС на прес-конференції в четвер у Брюсселі після переговорів із канадським міністром закордонних справ.
Відповідаючи на запитання, він зазначив, що "на українському кордоні існує велика загроза, й ми дуже серйозно ставимося до цієї загрози".
"Ми розглядаємо це зосередження військ на кордоні з Україною як щось, що є загрозою і може виявитися великою небезпекою, і ми працюємо разом із союзниками, щоб бути готовими дати відповідь, яка дуже дорого коштуватиме Росії, якщо станеться якась агресія проти України", - додав Боррель.
У свою чергу глава МЗС Канади заявила: "Загроза Україні з російського боку реальна, що стосується нового вторгнення в Україну".
Тому, пояснила вона, її мета нині - підтримувати контакти з європейськими колегами. При цьому Жолі наголосила на важливій ролі продовження дипломатичних переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Твари конченные
·
Россия: Нашему терпению по поводу НАТО пришёл конец. Мы долго запрягали, надо ехать. Так себе и запишите.
Українці: Єхай вже нахій, заї*ав.
Українські ЗМІ: Аааа вони знов нападуть!
Россия: Да, мы нападём! У нас тысячи единиц бронетехники!
Великая Британия: *посылает в Украину восемь самолетов с противотанковыми комплексами.
Россия: ******!
ЗСУ: Оце бріти дають! Зає*ісь, дайте ще.
Россия: Германия, запрети им пролет в твоем воздушном пространстве.
Германия: Ми есть запрещать летать над наш великий фатерлянд с оружием для Украины!
Великая Британия: * облетает Германию.
Українці: Бггг. Вони стрімаються англійських літаків у німецькому небі. Мабуть генетична пам'ять.
Українські ЗМІ: Російські війська мають перевагу у повітрі, бо в України нема проти-повітряної оборони!
51 дівізіон ППО ЗСУ: В смислє?!
Українські ЗМІ: Нам срочно треба військовий експерт у студію, прояснити ситуацію!
Военный эксперт: Я, я могу! Меня позовите!
Українські ЗМІї: Так ти ж вже звільнився. Давайте наступного.
Українці: А може товой... хватить вже військових експертів?
ЗСУ: Шось так експертів до*уя, а в наряд послать нєкого.
Россия: У нас 127 тысяч военнослужащих на ваших границах!
Командувач Тро бригадний генерал Галушкін: *продавлює через Кабмін можливість для Тро застосовувати приватну зброю.
Россия: ******!
Українці: І це в нас ще дівчата на військовий облік не стали.
Российское посольство: *вывозит семьи российских дипломатов.
Українські ЗМІ: Аааа! Вони вивозять діпломатів!
Українці: Фух. Аж легше дихати стало.
ЗСУ: *навчаються стріляти з британських комплексів.
Россия: Что это за ******, почему ничо не срабатывает?
Українці: Заї7ались.
Россия: То есть?
Українці: Ми вже заї5ались боятися. Так собі і запишіть.