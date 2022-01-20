УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10118 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 975 12

ЄС і Канада вважають реальною російську загрозу Україні, - Боррель

ЄС і Канада вважають реальною російську загрозу Україні, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель і глава МЗС Канади Мелані Жолі заявили про стурбованість "провокаціями та нарощуванням Росією військової могутності на кордоні з Україною".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми знову закликаємо Росію до деескалації ситуації. Ми рівною мірою відкидаємо спроби Росії підірвати фундаментальні принципи європейської безпеки та спробувати перевизначити механізми безпеки й відновити застарілі сфери впливу в Європі", - сказав глава дипломатії ЄС на прес-конференції в четвер у Брюсселі після переговорів із канадським міністром закордонних справ.

Відповідаючи на запитання, він зазначив, що "на українському кордоні існує велика загроза, й ми дуже серйозно ставимося до цієї загрози".

"Ми розглядаємо це зосередження військ на кордоні з Україною як щось, що є загрозою і може виявитися великою небезпекою, і ми працюємо разом із союзниками, щоб бути готовими дати відповідь, яка дуже дорого коштуватиме Росії, якщо станеться якась агресія проти України", - додав Боррель.

У свою чергу глава МЗС Канади заявила: "Загроза Україні з російського боку реальна, що стосується нового вторгнення в Україну".

Тому, пояснила вона, її мета нині - підтримувати контакти з європейськими колегами. При цьому Жолі наголосила на важливій ролі продовження дипломатичних переговорів.

Автор: 

Канада (2245) Боррель Жозеп (1075) Жолі Мелані (80)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Зеленський і Арахуйня сказав , що все нормально ,все спокійно.
показати весь коментар
20.01.2022 16:58 Відповісти
+6
Одна наша потерпевшая бубачка вопит, что все нормуль. Т.е. бубачка булки помыла и приему готова.

Твари конченные
показати весь коментар
20.01.2022 16:59 Відповісти
+6
Только наши зеленые гниды рассказывают про "фейки" и про "не сейте панику". Отражать агрессию наши гниды готовиться не хотят.
показати весь коментар
20.01.2022 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський і Арахуйня сказав , що все нормально ,все спокійно.
показати весь коментар
20.01.2022 16:58 Відповісти
Сказал шо не нада скуплять гречку и спички, а сам побежал скуплять
показати весь коментар
20.01.2022 17:06 Відповісти
Ага, жінку на Сейшели, бабки в офшори ,квартира в Лондоні
показати весь коментар
20.01.2022 17:07 Відповісти
У них другие приоритеты. Им пилить бабло важнее защиты страны.

показати весь коментар
20.01.2022 17:09 Відповісти
Він побіг пекти каравай задля зустрічі москалів.
показати весь коментар
20.01.2022 20:08 Відповісти
Таки да.

показати весь коментар
20.01.2022 17:08 Відповісти
Одна наша потерпевшая бубачка вопит, что все нормуль. Т.е. бубачка булки помыла и приему готова.

Твари конченные
показати весь коментар
20.01.2022 16:59 Відповісти
Только наши зеленые гниды рассказывают про "фейки" и про "не сейте панику". Отражать агрессию наши гниды готовиться не хотят.
показати весь коментар
20.01.2022 17:07 Відповісти
Та бубочка же сказал что все хорошо. Зачем нагнетать?
показати весь коментар
20.01.2022 17:29 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 17:43 Відповісти
Выразили обеспокоенность. Ну-ну...
показати весь коментар
20.01.2022 17:57 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZX8uAOPttHL6Li8KtfDAUB8BHnReBdcD2sw_pcLprkD9FO1rejQQdO3KeK3U_yJGVEKNJSe9R-UbXm_ClH9eGQEsdlfWMJ6CdvkuPvh63WkSbOB5xhKTTE4T3m2fNAd57I&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест

·



Россия: Нашему терпению по поводу НАТО пришёл конец. Мы долго запрягали, надо ехать. Так себе и запишите.

Українці: Єхай вже нахій, заї*ав.

Українські ЗМІ: Аааа вони знов нападуть!

Россия: Да, мы нападём! У нас тысячи единиц бронетехники!

Великая Британия: *посылает в Украину восемь самолетов с противотанковыми комплексами.

Россия: ******!

ЗСУ: Оце бріти дають! Зає*ісь, дайте ще.

Россия: Германия, запрети им пролет в твоем воздушном пространстве.

Германия: Ми есть запрещать летать над наш великий фатерлянд с оружием для Украины!

Великая Британия: * облетает Германию.

Українці: Бггг. Вони стрімаються англійських літаків у німецькому небі. Мабуть генетична пам'ять.

Українські ЗМІ: Російські війська мають перевагу у повітрі, бо в України нема проти-повітряної оборони!

51 дівізіон ППО ЗСУ: В смислє?!

Українські ЗМІ: Нам срочно треба військовий експерт у студію, прояснити ситуацію!

Военный эксперт: Я, я могу! Меня позовите!

Українські ЗМІї: Так ти ж вже звільнився. Давайте наступного.

Українці: А може товой... хватить вже військових експертів?

ЗСУ: Шось так експертів до*уя, а в наряд послать нєкого.

Россия: У нас 127 тысяч военнослужащих на ваших границах!

Командувач Тро бригадний генерал Галушкін: *продавлює через Кабмін можливість для Тро застосовувати приватну зброю.

Россия: ******!

Українці: І це в нас ще дівчата на військовий облік не стали.

Российское посольство: *вывозит семьи российских дипломатов.

Українські ЗМІ: Аааа! Вони вивозять діпломатів!

Українці: Фух. Аж легше дихати стало.

ЗСУ: *навчаються стріляти з британських комплексів.

Россия: Что это за ******, почему ничо не срабатывает?

Українці: Заї7ались.

Россия: То есть?

Українці: Ми вже заї5ались боятися. Так собі і запишіть.
показати весь коментар
20.01.2022 19:10 Відповісти
 
 